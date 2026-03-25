search
Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cele mai ieftine insule din Grecia și cum poți economisi sute de euro în vacanță

0
0
Publicat:

Dacă visezi la o vară grecească, dar vrei să eviți prețurile mari ale locurilor aglomerate precum Kos și Corfu, aruncă o privire la aceste 10 insule prietenoase cu bugetul, care oferă aceeași magie la prețuri mai mici.

Apus de soare pe o insulă grecească
Grecia are insule spectaculoase. Foto Adevărul

Un nou studiu a dezvăluit care sunt cele mai accesibile insule grecești  și ce „schimbări de destinații” se pot face pentru a plăti mai puțin pe vacanță, fără a pierde din experiența clasică grecească. 

Rezultatele au fost calculate pe baza prețurilor medii de persoană pentru sejururi de șapte nopți, între 16 septembrie 2025 și 15 martie 2026.

Cu o medie de 596 de lire sterline de persoană, Kefalonia a devenit cea mai ieftină insulă grecească.

Marcată de plaje cu nisip alb, ape turcoaz, vin local și arhitectură inspirată din Veneția, insula Ionică atrage în fiecare an mii de turiști care își doresc o atmosferă grecească mai relaxantă, fără costurile ridicate.

Pe locul al doilea, cu o medie de 606 lire sterline de persoană, se află insula muntoasă Lefkas, renumită pentru stâncile sale impresionante, vastele zone verzi, plajele cu pietriș alb și satele pescărești fermecătoare.

În mod surprinzător, Santorini ocupă locul trei datorită unui sejur mediu de șapte nopți care costă în jur de 637 de lire sterline de persoană.

Insulă din Grecia
Mulți turiști caută experiențe grecești autentice. Foto Adevărul

Cunoscută pentru arhitectura sa albă și albastră, peisajul vulcanic și satele pitorești, până la 17.000 de turiști coboară pe idilia insulă din Marea Egee în lunile de vârf de vară, mulți relatând despre „străzile aglomerate” și prețurile „exorbitante” ale hotelurilor.

Urmând îndeaproape pe locul patru se află Mykonos, cu 670 de lire sterline de persoană - încă o clasare surprinzătoare, având în vedere statutul său de unul dintre cele mai luxoase și scumpe locuri din Grecia.

Rodos, a patra insulă ca mărime din Grecia, completează topul primelor cinci locuri, cu un preț de 689 de lire sterline de persoană. Insula a primit un număr record de 1,28 milioane de vizitatori în 2025, care au venit în număr mare pentru combinația sa de situri medievale, sate colorate și viață de noapte energică.

Pe locul șase se află Creta, cu 768 de lire sterline de persoană, urmată de Corfu (822 de lire sterline), Naxos (890 de lire sterline) și Kos (943 de lire sterline), Skiathos completând topul zece cu un cost mediu de 958 de lire sterline de persoană - cu aproape 362 de lire sterline mai scump decât Kefalonia.

Pentru economii și mai mari, experții de pe un site de comparare a vacanțelor au găsit cinci variante de destinații pentru cei care caută experiențe grecești autentice, dar semnificativ mai ieftine, scrie Daily Mail.

image

Planificarea unei călătorii pe o insulă în Dodecanese scăldat de soare? Schimbați costisitoarea Kos cu Rhodos, unde un sejur de șapte nopți costă 689 de lire sterline de persoană în loc de 943 de lire sterline, ceea ce înseamnă o economie totală de 254 de lire sterline.

În ceea ce privește insulele de pe coasta ionică, turiștii pot economisi 216 lire sterline de persoană renunțând la un sejur de șapte nopți în Corfu cu o vacanță în Lefkas, care oferă o alternativă grecească mai liniștită și mai tradițională.

Vrei să ieși din comun? Schimbă Skiathos cu Naxos și economisește 68 de lire sterline de persoană, cufundându-te în ruine antice, plaje cu nisip fin și sate văruite în alb.

Dacă nu poți face compromisuri în ceea ce privește luxul, schimbă Creta cu Mykonos pentru o sumă surprinzător de ieftină.experiență - economisind până la 98 de lire sterline de persoană.

Pentru peisaje unice, uluitoare, înlocuiți Santorini cu stâncile accidentate și golfurile turcoaz ale Kefaloniei și adăugați încă 41 de lire sterline de persoană.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
OK! Magazine

Click! Pentru femei

Click! Sănătate

