Locurile populare de Paște unde românii pot ajunge cu trenul. Unde sunt mănăstirile aflate la doi pași de gară

Creșterea prețului combustibilului poate încurca planurile de vacanță ale multor români în perioada Paștelui. Unele dintre cele mai populare destinații de turism religios pot fi vizitate însă și cu trenul, la costuri mai accesibile decât în cazul unei călătorii cu mașina.

Scumpirea carburanților îi poate face pe mulți români să își reorganizeze deplasările din perioada sărbătorilor. Transportul feroviar este văzut drept o alternativă mai ieftină, iar în unele cazuri călătorii pot beneficia și de reduceri la bilete.

Trenul, mai accesibil la preț decât mașina

Potrivit CFR Călători, la biletele de tren se acordă o reducere de 10 la sută pentru cumpărarea cu anticipație de la 11 zile inclusiv, pe întreaga perioadă de vânzare anticipată, și de 5 la sută pentru cumpărarea cu anticipație de la șase până la zece zile. De asemenea, călătorii beneficiază de o reducere de 10 la sută din prețul biletelor dus-întors, dacă acestea sunt achiziționate cu minimum o zi înainte de efectuarea călătoriei.

„Biletul dus-întors este cea mai bună ofertă pentru acel călător care știe data exactă a întoarcerii. În loc să fii atent la indicatoarele rutiere sau la GPS pentru a afla drumul corect, poți alege relaxarea pe care ți-o oferă călătoria cu trenul”, informează CFR.

Biletul este valabil pentru cei care călătoresc cu un singur tren atât la dus, cât și la întors, pe relații de călătorie de până la 1.000 de kilometri.

Majoritatea orașelor din România sunt conectate la rețeaua feroviară, care cuprinde peste zece mii de kilometri de cale ferată. În cazul mănăstirilor, care devin destinații populare de Paște, unele sunt mai puțin accesibile cu trenul, deoarece au fost așezate în locuri izolate ori cu legături dificile pe calea ferată. Totuși, câteva dintre cele mai căutate locuri din România în perioada sărbătorilor se află pe rute feroviare sau în vecinătatea lor.

Pelerinaj cu trenul la Mănăstirea Nicula

În zilele de sărbătoare, Mănăstirea Nicula din județul Cluj este vizitată de numeroși români, în special din regiunea istorică a Transilvaniei.

Înființată în secolul al XVI-lea, mănăstirea învecinată orașului Gherla este cunoscută ca unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale, datând din 1552, dar și ca loc de pelerinaj. Ea păstrează o icoană a Maicii Domnului, pictată în 1681, care, potrivit tradiției, ar fi lăcrimat timp de 26 de zile, în anul 1699.

O călătorie cu trenul de la Cluj-Napoca la Gherla poate dura aproximativ o oră, iar costul biletului este de circa 30 de lei.

„De la Gara Gherla se poate ajunge la mănăstire cu autobuze care circulă la un interval de circa 30 de minute”, arată CFR.

În Gherla, călătorii pot vizita și Catedrala armeano-catolică „Sfânta Treime”, unde se află unul dintre cele trei tablouri din România semnate de Rubens, „Coborârea lui Isus de pe Cruce”. Aici se găsesc și Mănăstirea Franciscană, Biserica Solomon, Sinagoga, Casa Karácsonyi, actualul Muzeu de Istorie Gherla, și Cetatea Gherla sau Cetatea Martinuzzi, construită în 1540, unde funcționează în prezent Penitenciarul Gherla.

Mănăstirea legendară Curtea de Argeș

Pentru locuitorii Capitalei și din zona Munteniei, mai accesibilă este Mănăstirea Curtea de Argeș, ridicată de voievodul Neagoe Basarab în prima jumătate a secolului al XVI-lea și refăcută în timpul regelui Carol I. Aici au fost înmormântați domnitorii Neagoe Basarab și Radu de la Afumați, dar și regii României. Mănăstirea Curtea de Argeș este cunoscută și prin legenda Meșterului Manole.

„Legenda spune că Meșterul Manole, încercând să construiască mănăstirea și lovindu-se de grele obstacole (ceea ce construia ziua se dărâma noaptea), recurge la sacrificiul suprem și își zidește soția, pe Ana, într-unul din zidurile exterioare ale mănăstirii, aceasta fiind singura cale ca edificiul să poată fi ridicat. Sacrificiul uman nu se oprește aici, Manole însuși pierzându-și viața când încearcă să zboare de pe acoperișul mănăstirii. Acolo unde trupul său s-a izbit de pământ, legenda spune că a apărut un izvor, pe locul respectiv aflându-se, astăzi, Fântâna lui Manole”, arată istoricul așezării.

Mănăstirea Curtea de Argeș se află la circa 150 de kilometri de București, iar cu mașina călătorii ajung aici în aproximativ două ore, costul combustibilului fiind de peste 100 de lei pe ruta București – Curtea de Argeș.

Costul unei călătorii cu trenul între București și Curtea de Argeș este de aproximativ 30 de lei, iar drumul durează circa trei ore, în funcție de legăturile feroviare.

„Din gara Curtea de Argeș se poate merge pe jos, distanța până la Mănăstirea Curtea de Argeș fiind de circa 2,5 kilometri, sau cu mașina”, arată CFR.

Mănăstirea Putna, aproape de gară

În nordul României, o destinație căutată în perioada sărbătorilor de Paște este Mănăstirea Putna, din județul Suceava. A fost prima și cea mai importantă ctitorie a lui Ștefan cel Mare și, totodată, necropola voievodului și a familiei sale. Aici pot fi văzute mormântul lui Ștefan cel Mare, acoperit cu un baldachin din marmură albă, muzeul medieval al mănăstirii, dar și chilia lui Daniil Sihastru, unul dintre cei mai importanți sfinți moldoveni.

Mănăstirea Putna se află în comună, la aproximativ 70 de kilometri de municipiul Suceava. Cea mai apropiată gară este cea din localitatea Putna, de unde călătorii pot lua autobuze până la porțile mănăstirii. Legătura feroviară este asigurată pe ruta Suceava–Putna, o cale ferată din regiunea istorică Bucovina, apreciată pentru locurile tranzitate.

„Călătoria cu trenul pe această rută vă conduce într-o zonă plină de istorie și peisaje frumoase. Linia străbate o parte din Culoarul Sucevei, pe partea stângă a râului Suceava. Ca o paranteză, de la Dornești până la Vicșani calea ferată încalecă peste calea ferată cu ecartament larg, ce face legătura cu Ucraina. Aici, trenurile spre Putna fac rebrusment (schimbă direcția traseului). După trecerea râului Suceava, calea ferată trece prin orașul Rădăuți, apoi pe Valea Sucevei și urcă printr-o zonă împădurită până la Gura Putnei. Odată ajunși în Putna, este imposibil să nu vizităm Mănăstirea Putna (aflată la o distanță de aproximativ 1,5 km de gară), precum și Chilia lui Daniil Sihastrul (1 km) sau Biserica de lemn din Putna”, arăta CFR.

Prețul unei călătorii cu trenul între Suceava și Putna este de aproximativ 16 lei, iar aceasta durează între două și trei ore, în funcție de programul de circulație. Cu autoturismul, costul combustibilului între cele două localități este estimat la 50–60 de lei.

În Bucovina, alături de Mănăstirea Putna, mai sunt accesibile cu trenul și Mănăstirea Voroneț și Mănăstirea Humor, ambele având ca punct de acces feroviar orașul Gura Humorului.

Mănăstirea Lainici, loc de pelerinaj cu trenul

Mănăstirea Lainici, clădită și pictată în urmă cu două secole, este cel mai căutat loc din Defileul Jiului, trecătoarea care leagă regiunile istorice Transilvania și Oltenia.

De Paște, mănăstirea aflată la peste 30 de kilometri nord de Târgu Jiu și la 25 de kilometri sud de Petroșani devine loc de pelerinaj pentru românii din sudul Carpaților, dar și din Ardeal și vestul României.

O călătorie pe calea ferată prin Defileul Jiului, cu oprire la halta învecinată mănăstirii, oferă o experiență inedită. Lung de peste 30 de kilometri, Defileul Jiului începe de la marginea municipiului Petroșani din Hunedoara și continuă pe un traseu sinuos, care urmează îndeaproape cursul Jiului, spre sudul României, până la intrarea în orașul Bumbești-Jiu, din județul Gorj, aflat la ieșirea din munți.

Calea ferată, inaugurată după Al Doilea Război Mondial, este apreciată datorită numărului mare al lucrărilor de artă. Peste 30 de tuneluri săpate în stâncă și peste 120 de viaducte, poduri și podețe, toate pe o distanță de doar 30 de kilometri, fac din Defileul Jiului una dintre cele mai atractive destinații pentru amatorii de călătorii cu trenul.

Prețul unei călătorii cu trenul de la Craiova până la Mănăstirea Lainici este de aproximativ 30 de lei. Traseul de circa 130 de kilometri poate fi parcurs în 3–4 ore, din cauza traseului dificil prin munți. Cu mașina, o călătorie între Craiova și Lainici poate costa aproximativ 80–100 de lei, traseul fiind parcurs în mai puțin de două ore.

Mănăstirea Lainici este una dintre puținele așezări omenești din defileu și cel mai vizitat loc din Parcul Național Defileul Jiului, o rezervație de peste 11.000 de hectare, atractivă prin sălbăticia peisajelor sale.