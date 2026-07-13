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Capul Lefkada, stânca blestemată din Grecia. Locul unde legenda spune că îndrăgostiții își găseau sfârșitul în mare

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Lefkada, insula grecească din Marea Ionică admirată pentru frumusețea plajelor sale și aleasă de tot mai mulți turiști români, ascunde un trecut fascinant. Dincolo de apele cristaline și peisajele spectaculoase se află Capul Lefkada, un loc învăluit în mister. 

Insula grecească Lefkada este o destinație de vacanță preferată de români
Plajă pe insula Lefkada Foto: arhivă, adevărul

Capul Lefkada reprezintă punctul cel mai sudic al insulei. Este o formațiune stâncoasă spectaculoasă, cu pereți albi abrupți care se ridică deasupra Mării Ionice și oferă una dintre cele mai impresionante priveliști din Grecia.

Numele insulei însăși este legat de acest cap legendar. În Antichitate, zona era cunoscută drept „Lefkas petra”, expresie care înseamnă „stâncă albă”, datorită culorii spectaculoase a falezelor care domină marea. De-a lungul timpului, acest peisaj dramatic a dat naștere numeroaselor povești despre zei, eroi, iubiri pierdute și sacrificii. 

Capul Lefkada Foto: Anita Szeicz
Capul Lefkada Foto: Anita Szeicz

Situat în extremitatea sudică a insulei, Capul Lefkada este format din stânci albe și abrupte care se desprind deasupra apelor agitate ale Mării Ionice. Unele surse menționează înălțimi de aproximativ 30 de metri, în timp ce alte descrieri ale falezei indică zone mai înalte ale formațiunii stâncoase, scrie greekreporter.

În apropierea vârfului capului se află Farul Doukato, construit în anul 1890. Astăzi, acesta este unul dintre cele mai cunoscute puncte turistice ale insulei, oferind priveliști spectaculoase asupra mării și asupra insulelor vecine Ithaka și Kefalonia. În trecut însă, această zonă era asociată cu ritualuri, sanctuare și legende întunecate.

Capul Lefkada și Farul Doukato Foto: pexels
Capul Lefkada și Farul Doukato Foto: pexels

Legenda celei mai cunoscute tragedii

Cea mai celebră poveste legată de Capul Lefkada este cea a poetei antice Safo, una dintre cele mai importante figuri ale literaturii grecești vechi, cunoscută pentru versurile sale despre iubire și emoțiile umane.

Potrivit unei legende răspândite în Antichitate, Safo s-a aruncat de pe stâncile Capului Lefkada după ce a fost respinsă de Phaon, un frumos zeu al mării de care se îndrăgostise. Din această cauză, locul a rămas cunoscut sub numele de „Saltul lui Safo”.

Un loc sacru al Antichității

Capul Lefkada are însă o istorie tragică mult mai veche decât legenda despre Safo. În apropierea sa au fost descoperite vestigiile unui templu antic despre care se crede că era dedicat zeului Apollo.

Sursele antice menționează că zona ar fi fost un loc sacru și un refugiu pentru cei care căutau protecție. Totodată, unele relatări vorbesc despre ritualuri de sacrificiu, în cadrul cărora oameni ar fi fost aruncați de pe stânci pentru a-i îmbuna pe zei.

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