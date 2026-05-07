UE cere companiilor aeriene să despăgubească pasagerii pentru anulări de curse legate de costul kerosenului

Companiile aeriene trebuie să continue să ramburseze pasagerii pentru zborurile anulate din cauza prețurilor ridicate la energie, a avertizat șeful transporturilor din Uniunea Europeană, respingând ideea că ar exista o criză de aprovizionare cu kerosen în Europa.

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a declarat pentru Financial Times că anulările motivate de costul combustibilului nu pot fi considerate „circumstanțe extraordinare”, ceea ce înseamnă că pasagerii au în continuare dreptul la despăgubiri. El a precizat că prețul în creștere al kerosenului face parte din costurile normale ale industriei aeriene.

Oficialul grec a susținut, de asemenea, că Europa „poate susține aprovizionarea cu combustibil de aviație pentru o perioadă lungă”, în ciuda avertismentelor Agenției Internaționale a Energiei și ale altor comisari europeni, potrivit cărora companiile aeriene s-ar putea confrunta în curând cu lipsuri.

„Prețul combustibilului de aviație este motivul pentru care avem anulări de zboruri, iar dacă acestea sunt anulate fără circumstanțe extraordinare — iar prețul kerosenului nu este o circumstanță extraordinară — atunci companiile trebuie să despăgubească pasagerii”, a declarat el.

Două mii de locuri reduse în mai

Tzitzikostas a adăugat că unele companii aeriene au început să anuleze zboruri „care nu aveau sens din punct de vedere financiar”, iar odată cu dublarea prețurilor, acestea „nu mai au absolut niciun sens economic pentru operatori”.

Mai multe companii aeriene au redus în ultimele două săptămâni aproximativ 2 milioane de locuri din programul de zbor pentru luna mai. Directorul Agenției Internaționale a Energiei, Fatih Birol, a avertizat luna trecută că Europa ar avea rezerve pentru doar șase săptămâni, iar comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a ridicat la rândul său problema unei posibile crize de aprovizionare.

Tzitzikostas a recunoscut că „situația este tensionată” și a subliniat că nu trăiește „pe altă planetă”, însă a argumentat că regulile UE sunt suficient de flexibile pentru a face față situației actuale.

Bruxelles-ul ar lua în considerare modificarea acestora doar dacă situația s-ar deteriora semnificativ, a spus el, fără a preciza cât de gravă ar trebui să devină criza pentru ca acest lucru să se întâmple.

Apel la prudență

Comisarul, care coordonează și portofoliul turismului în UE, a făcut apel la prudență în comunicarea publică: „Avem un sezon turistic în față. Trebuie să fim atenți la cuvintele pe care le folosim și să evităm panica.”

Pentru a răspunde preocupărilor industriei, Comisia Europeană va publica în această săptămână noi ghiduri pentru companiile aeriene și pasageri, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Proiectul consultat de Financial Times clarifică regulile existente, fără a introduce noi excepții menite să atenueze problemele industriei.

„Gestionarea riscului legat de prețurile ridicate ale combustibilului este o parte normală a activității unei companii aeriene”, se arată în document, care poate suferi modificări.

Tzitzikostas a mai spus că Europa are încă rezerve de urgență și a creat mecanisme pentru monitorizarea mai strictă a aprovizionării cu combustibil folosit în aviație și coordonarea între statele membre, astfel încât acestea să fie eliberate „în mod ordonat” dacă va fi necesar.

Companiile aeriene vor fi informate că pot folosi Jet A, un tip de combustibil utilizat în principal în SUA, pentru a reduce dependența de aprovizionarea din zona Golfului.

Companiile aeriene riscă să piardă sloturi

Regulile privind utilizarea sloturilor de decolare și aterizare vor rămâne în vigoare, ceea ce înseamnă că operatorii care anulează zboruri din cauza prețurilor riscă să își piardă aceste sloturi.

Comisarul european pentru transporturi, originar din centrul turistic Salonic, a declarat că se așteaptă ca impactul asupra turismului european să fie limitat.

Deși numărul călătorilor din Orientul Mijlociu sau al celor care tranzitează regiunea este în scădere, Tzitzikostas a spus că turismul intra-european va compensa pierderile din alte regiuni.

„Unele țări s-ar putea să nu fie afectate deloc”, a adăugat el, menționând în special „țările din sudul Europei, care oferă acel tip de produs pe care mulți îl caută vara”.