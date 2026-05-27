Șeful aeroportului din Frankfurt spune că Europa ar avea combustibil pentru avioane până la sfârșitul anului

Directorul aeroportului din Frankfurt a transmis miercuri, 27 mai, că Europa dispune de suficiente stocuri de combustibil pentru avioane în sezonul estival, pe fondul temerilor privind aprovizionarea cauzate de războiul din Iran.

„Vreau să spun în mod clar fiecărui pasager: nu vă faceți griji cu privire la rezervarea dumneavoastră în acest moment”, a declarat directorul operatorului Fraport, Stefan Schulte, într-un interviu publicat miercuri în cotidianul financiar Handelsblatt, scrie Agerpres.

Acesta s-a arătat convins că „în lunile următoare vom avea suficient combustibil în Europa - şi, pe cale de consecință, în Germania.

„Dacă lucrurile merg bine, acest lucru va fi valabil până la sfârşitul anului”, a declarat Schulte.

Chiar dacă ar apărea lipsuri în anumite regiuni ale lumii, pasagerii fie vor fi reprogramați, fie le vor fi returnați banii, a adăugat Schulte.

„Şi, în opinia mea, îngrijorările legate de posibilitatea de a rămâne blocați undeva sunt nefondate. Ţări precum India sau China gestionează situația foarte profesionist, prin crearea de stocuri. Orice aeronavă căreia i se permite să aterizeze acolo va putea, de asemenea, să zboare înapoi din nou”, a subliniat directorul Fraport.

Luna aceasta, Comisia Europeană a publicat noi orientări pentru sectorul transporturilor și turismului din UE, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al perturbărilor tot mai mari din aprovizionarea cu combustibil. Bruxelles-ul transmite clar că drepturile pasagerilor europeni rămân în vigoare, chiar dacă unele zboruri sau rute maritime sunt anulate din cauza crizei.

Executivul european subliniază că pasagerii afectați de anulări continuă să beneficieze de rambursarea integrală a biletelor de avion.

Între timp, companiile aeriene au anulat aproximativ 13.000 de zboruri și au eliminat aproape două milioane de locuri din programul lunii mai, pe fondul crizei combustibilului provocate de conflictul din Iran. Potrivit datelor firmei de analiză Cirium, numărul total de locuri disponibile la nivel global a scăzut de la 132 la 130 de milioane în doar două săptămâni.

Mai multe companii europene, printre care Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways și KLM, au redus curse și au trecut la avioane mai mici pentru a economisi combustibil.

Lufthansa este una dintre cele mai afectate, eliminând circa 20.000 de rute scurte din programul de vară.