Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Senatorul PNL, Daniel Fenechiu, invitat la Interviurile „Adevărul” de la ora 13.00

Cel mai mare grup aviatic din Europa anulează 20.000 de zboruri în sezonul de vară din cauza creșterii prețurilor la combustibilul pentru avioane

Cel mai mare grup aviatic din Europa, Lufthansa Group, anunță o decizie fără precedent: aproximativ 20.000 de zboruri vor fi anulate în sezonul de vară, pe fondul scumpirii accelerate a combustibilului pentru aviație, al cărui preț s-a dublat de la debutul conflictului din Iran.

Lufthansa va anula în special cursele pe distanțe scurte/FOTO:EPA/EFE
Lufthansa va anula în special cursele pe distanțe scurte/FOTO:EPA/EFE

Potrivit unui comunicat oficial al companiei, măsura vizează în principal cursele pe distanțe scurte, care vor fi eliminate treptat din program până în luna octombrie. Reprezentanții grupului susțin că această ajustare este necesară pentru a limita pierderile generate de rutele devenite nerentabile.

În același timp, reducerea numărului de zboruri ar urma să aducă economii semnificative, estimate la circa 40.000 de tone de combustibil. Per ansamblu, capacitatea totală de transport a companiei — măsurată în locuri disponibile pe kilometru — va înregistra o scădere de aproximativ 1% în această vară.

Optimizarea rețelei afectează toate cele șase huburi majore ale grupului: Frankfurt, Munich, Zurich, Vienna, Brussels și Rome.

Cu toate acestea, oficialii Lufthansa dau asigurări că rețeaua globală și zborurile pe distanțe lungi nu vor fi afectate, iar pasagerii vor continua să aibă acces la principalele destinații internaționale.

Primele efecte ale deciziei sunt deja vizibile. Începând de ieri, aproximativ 120 de zboruri zilnice au fost anulate, acestea fiind programate inițial până la finalul lunii mai. De asemenea, au fost suspendate temporar unele rute din Frankfurt către orașe precum Bydgoszcz și Rzeszów, din Polonia, precum și Stavanger, din Norvegia.

Contextul este unul tensionat la nivel european. Comisia Europeană analizează posibilitatea de a cere statelor membre să împartă rezervele de combustibil pentru aviație, în condițiile în care există temeri privind apariția unor penurii în aeroporturile din regiune.

Mai mult, Consiliul Internațional al Aeroporturilor a avertizat încă din 10 aprilie că Europa s-ar putea confrunta cu o criză a combustibilului aviatic în doar câteva săptămâni, dacă traficul prin Strîmtoarea Ormuz nu va fi reluat complet.

În acest context, decizia Lufthansa pare să fie nu doar o măsură economică, ci și un semnal clar al presiunilor tot mai mari cu care se confruntă industria aviatică europeană.

