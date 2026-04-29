Revoluție în aviație: China anunță tehnologia care produce kerosen din poluare

O tehnologie dezvoltată de cercetători chinezi ar putea schimba radical industria aviației, oferind o soluție inovatoare pentru transformarea gazelor cu efect de seră în combustibil pentru aeronave. Descoperirea ar putea reprezenta o gură de oxigen pentru companiile aeriene.

Potrivit unui material publicat de presa internațională, cercetătorii de la Institutul de Cercetare Avansată din Shanghai, parte a Academiei Chineze de Științe, au reușit să ducă procesul de conversie a dioxidului de carbon dincolo de faza experimentală de laborator. Obiectivul acestora este producția la scară industrială.

Tehnologia se bazează pe transformarea directă a dioxidului de carbon în hidrocarburi cu lanț lung – componente esențiale ale combustibilului pentru avioane.

Procesul, descris de specialiști drept o „inversare a arderii”, presupune combinarea gazelor reziduale cu apa pentru a obține un combustibil lichid cu densitate energetică ridicată.

Descoperirea vine într-un moment critic pentru industria aviatică, afectată de scumpirea masivă a combustibilului.

Prețurile au crescut pe fondul tensiunilor geopolitice, al problemelor din lanțurile de aprovizionare și al majorării costurilor petrolului brut. Analiștii pun această evoluție și pe seama instabilității piețelor energetice generate de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Rezultatele cercetării au fost publicate într-o revistă științifică de prestigiu, iar autorii susțin că au reușit să depășească unele dintre cele mai dificile obstacole tehnice.

De-a lungul anilor, oamenii de știință s-au confruntat cu provocări majore în producerea eficientă a lanțurilor de carbon și în obținerea moleculelor complexe necesare combustibilului de aviație, la scară largă.

Dacă tehnologia va putea fi implementată comercial, impactul ar putea fi semnificativ: reducerea dependenței de combustibilii fosili și reutilizarea emisiilor de carbon. O astfel de soluție ar putea transforma nu doar sectorul aviației, ci și întregul peisaj energetic global.