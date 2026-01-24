search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice aeroport care îi exasperează pe ceilalți călători

O nouă tendință iritantă în aeroporturi, numită „păduchi de poartă”, îi face pe unii pasageri să se înghesuie la poarta de îmbarcare chiar înainte ca avionul să fie gata de îmbarcare. Fenomenul provoacă frustrări și confuzie în rândul celor care preferă să aștepte liniștiți până la momentul lor.

Unii pasageri să se înghesuie la poarta de îmbarcare FOTO: Pixabay
Unii pasageri să se înghesuie la poarta de îmbarcare FOTO: Pixabay

După ce treci prin controlul de securitate și poate ai luat o gustare, urmează doar așteptarea până la îmbarcare și urcarea bagajului de mână în avion. Dar pentru unii pasageri, statul la coadă nu se termină niciodată.

Așa-numiții „păduchi de poartă”, un termen argotic ce se referă la pasagerii de avion care se înghesuie la poarta de îmbarcare, apar imediat ce personalul aeroportului anunță îmbarcarea. Acești pasageri stau „lipiți” de poarta de îmbarcare, ca niște păduchi (lice), sperând să urce mai repede în avion, chiar dacă nu le-a venit încă rândul conform grupului de îmbarcare. Fenomenul este vizibil în aproape orice aeroport și îi exasperează pe ceilalți călători, care preferă să aștepte relaxați până la momentul lor.

Mulți au filmat aceste situații și le-au postat pe TikTok, uimiți de entuziasmul excesiv al altor pasageri. O turistă, care folosește contul @ellamejones, a postat un clip cu pasageri așezați la coadă înainte de zbor și a comentat: „Oamenii stând la coadă pentru avion înainte ca acesta să ajungă și apoi să se așeze pe locurile alocate trebuie să fie unul dintre cele mai mari mistere universale”.

Sursa video: TikTok/ @ellamejones

Altă utilizatoare, @elizamartinx, a împărtășit aceeași frustrare: „Nu voi înțelege niciodată de ce oamenii stau în cozi lungi pentru a se îmbarca. Locul tău în avion nu va fi luat de nimeni”. Ea a adăugat că preferă să se relaxeze până ce coada scade.

Citește și: Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile. Reacția companiei

Sursa video: TikTok/ @elizamartinx

Cine are dreptate

Lee Thompson, co-fondator al companiei de călătorii solo Flash Pack, a explicat pentru Daily Mail: „Înțeleg complet de ce fac oamenii asta. Ce se întâmplă cu adevărat este ceva ce eu numesc «carry-on FOMO»”.

El detaliază motivele pentru care pasagerii sunt dornici să urce devreme în avion: „Oamenii sunt obosiți, anxioși, adesea călătoresc cu copii și își doresc ca vacanța să înceapă perfect”. Unii se tem că nu vor găsi spațiu pentru bagajul de mână în compartimentele de deasupra scaunului și aleg să se așeze la coadă devreme pentru a-și asigura locul.

Sunt preocupați de spațiul din compartiment, dacă vor sta împreună, dacă ceva nu va merge bine”, explică Lee. Statul la coadă le poate oferi oamenilor un „sentiment de calm și control”. Chiar și el obișnuia să se îmbulzească la coadă: „În momentul în care se anunță îmbarcarea, anxietatea se transformă într-un val de acțiune. Toată lumea se ridică odată – chiar dacă avionul nu este încă aici”.

Acum însă, Lee preferă să ia o geantă care se poate pune sub scaun și să evite bagajele cu roți, pentru a se îmbarca la final. „Dacă bagajul încape sub scaun, poți sta relaxat, să te ocupi de e-mailuri și să urci în avion liniștit. Găsesc acest timp relaxant și util pentru a rezolva treburi personale”.

Totuși, acest truc nu funcționează întotdeauna pe companiile low-cost, unde spațiul este limitat. „Dacă te îmbarci târziu, cel mai probabil bagajul tău va fi dus în cala avionului, iar asta poate adăuga o oră, uneori o oră și jumătate, la timpul de așteptare la bagaje.” În astfel de situații, Lee subliniază că nu e vorba de impolitețe, ci de autoapărare: „E fiecare pentru el”.

American Airlines a introdus în 2024 o tehnologie care împiedică pasagerii să urce înainte de grupul lor. Software-ul avertizează personalul aeroportului atunci când un bilet este scanat prematur, iar angajații pot solicita călătorului să se alăture din nou cozii la momentul potrivit.

Scriitoarea de travel Meaghan Kenny compară „păduchii de culoar” cu cei care sar în picioare imediat ce avionul ajunge la poartă, fenomen numit uneori „păduchi de culoar”. În articolul său din Conde Nast Traveller, ea scrie: „I-aș pune în aceeași categorie cu oamenii care, imediat ce aterizezi, sar să-și ia bagajele și încearcă să treacă înaintea tuturor. Creează haos și nimeni nu vede sau nu aude ce se întâmplă. Nu e ca și cum ar fi locuri libere în avion – doar relaxează-te, vei ajunge la scaunul tău”.

