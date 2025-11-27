Secretarul Transporturilor din SUA critică ținutele din aeroporturi: „Se îmbracă de parcă ar merge la culcare”

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, le cere pasagerilor să renunțe la pijamale, papuci și ținute de casă atunci când zboară, într-o campanie de „civilitate” lansată pe fondul unei creșteri cu 400% a incidentelor la bord din 2019. Mesajul a fost întâmpinat rapid cu ironii din partea guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, care a postat pe X o fotografie cu Robert F. Kennedy Jr. mergând desculț prin avion.

Aflat pe aeroportul Newark din New Jersey, secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că a observat „o degradare a civilității” în rândul pasagerilor și a lansat o campanie pentru a încuraja bunul-simț și respectul în timpul călătoriilor aglomerate de sărbători.

Duffy i-a încurajat pe pasageri să „spună vă rog și mulțumesc piloților și însoțitorilor de zbor” și să se îmbrace „cu un pic de respect”.

„Știți, fie că e vorba de o pereche de blugi și o cămașă decentă, i-aș încuraja pe oameni să se îmbrace poate puțin mai bine, ceea ce ne încurajează să ne comportăm mai bine”, a spus el. „Să încercăm să nu purtăm papuci și pijamale când venim în aeroport. Cred că e ceva pozitiv”.

El a mai îndemnat pasagerii să se ajute între ei cu bagajele din compartimentele de deasupra capului „din curtoazie și civilitate”.

Într-un interviu citat FOX News, Duffy a afirmat: „Aducerea civilității înapoi, cred, îmbunătățește experiența de călătorie pentru toată lumea”.

Potrivit datelor Administrației Federale a Aviației (FAA), numărul incidentelor la bord a crescut cu 400% din 2019, de la comportamente turbulente până la agresiuni fizice. Aproape unul din cinci însoțitori de zbor a raportat un incident violent în 2021, iar nivelul pasagerilor turbulenți a rămas ridicat și în 2024.

„Pijamalele ar trebui rezervate intimității din propria casă”

Diane Gottsman, expertă în etichetă și fondatoare a Protocol School of Texas, a declarat pentru Fox News Digital că discuția despre ținuta din aeroporturi nu ține de modă, ci de respect.

„Din perspectiva etichetei, pijamalele ar trebui rezervate intimității din propria casă sau cameră de hotel, unde oamenii se relaxează – nu unui spațiu public”, a spus ea.

Gottsman a adăugat că, deși confortul este important, se pot alege haine „atât confortabile, cât și practice și potrivite pentru spațiile publice”.

Jacqueline Whitmore, fostă însoțitoare de zbor și fondatoare a Protocol School of Palm Beach, a explicat că modul în care ne îmbrăcăm „influențează cum ne simțim, cum ne comportăm și chiar cum reacționează ceilalți la noi”.

„Când ne facem timp să ne îmbrăcăm cu intenție, ne purtăm natural cu mai multă încredere și respect de sine”, a spus Whitmore. Ea a precizat că pijamalele și papucii „ar trebui să rămână în dormitor”, deși „șlapii și pantalonii scurți sunt mai buni decât pijamalele”.

Gavin Newsom îl ironizează: „Cel puțin poartă pantaloni…”

Campania lui Duffy nu a trecut neobservată, iar guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a reacționat imediat cu sarcasm. El a postat pe X o imagine cu colegul lui Duffy din Cabinet, secretarul pentru Sănătate Robert F. Kennedy Jr., mergând desculț pe culoarul avionului, îmbrăcat în blugi și tricou, însoțită de un emoji dezamăgit.

Fotografia cu RFK Jr. apăruse inițial în noiembrie 2023, stârnind discuții despre igienă și comportament în avion. Postarea lui Newsom face parte dintr-o serie de mesaje în care contul „Gavin Newsom Press Office” ironizează administrația Trump și mișcarea MAGA.

Comentariile online au venit rapid. „Hei, relaxați-vă, măcar poartă pantaloni”, a glumit comentatorul Keith Olbermann, potrivit Independent. Alți utilizatori au exprimat dezgust că Kennedy mergea desculț prin avion sau au postat alte fotografii cu el fără încălțări în aeroport.

Unii utilizatori au scos la iveală și imagini din trecutul lui Duffy ca star de reality show, unde apărea în lenjerie într-o cameră de hotel, precum și o poză cu Nancy Mace, reprezentantă republicană din Carolina de Sud, pozând în pijamale într-un aeroport, imagini care au ridicat întrebări privind consecvența mesajului lui Duffy.

„Nu vă descălțați și nu puneți picioarele pe scaunul din față”

La Newark, secretarul Transporturilor a insistat asupra comportamentului civilizat: „Cred că este important ca, atunci când călătorim, să ne gândim nu doar la noi, nu doar la familiile noastre, ci și la cei din jur. Poate ar trebui să spunem vă rog și mulțumesc piloților și însoțitorilor de zbor. Să ne îmbrăcăm cu respect – fie că e vorba de blugi și o cămașă decentă. Haideți să nu purtăm papuci și pijamale în aeroport”.

„Să călătorim mai bine cu toții. Nu vă descălțați și nu vă puneți picioarele pe... scaunul din față. Poate să nu vă uitați filmul fără căști. Sunt câteva lucruri simple care îi enervează pe cei din jur... Putem evita asta. Să fim conștienți și politicoși”.

El a continuat: „Puteți să vă certați pe politică atunci când ajungeți acasă de Ziua Recunoștinței. Să lăsăm această călătorie să fie una fără politică, prietenoasă, cu multe vă rog și mulțumesc și recunoștință pentru toată munca depusă pentru a vă duce la destinația finală”.

„Oamenii se îmbracă de parcă ar merge la culcare”

Într-o intervenție la Fox Business săptămâna trecută, Duffy a declarat că „epoca de aur a transporturilor începe cu pasagerul”.

„Dacă te uiți pe rețelele sociale, vezi bătăi la banda de bagaje, pasageri care țipă la agenții de la porți. Avem pasageri turbulenți în avioane. Oamenii se îmbracă de parcă ar merge la culcare atunci când zboară”, a spus el.

Duffy nu a comentat însă factorii care determină disconfortul călătoriilor aeriene - întârzieri, bagaje pierdute, spațiu îngust și mâncare slabă, motive pentru care mulți pasageri aleg ținute cât mai comode.