search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Misterul persistă în legătură cu destinația fregatei iraniene scufundate de armata SUA. Ultima călătorie a navei de război

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Pe 17 februarie, Marina Indiană publica pe platforma X un mesaj entuziast de întâmpinare. Însoțită de fotografii luminoase și hashtaguri diplomatice, postarea era un mesaj pentru un vas oaspete care tocmai sosea în port, relatează BBC.

image

„Bine ați venit!”, a scris marina, salutând nava de război iraniană IRIS Dena în timp ce aceasta intra în portul Visakhapatnam, în estul Indiei pentru a se alătura unei întruniri vamale internaționale

Imaginile ce însoțeau postarea arătau o fregată alunecând pe apele calme ale portului sub un cer senin, în timp ce marinarii, îmbrăcați în uniforme albe impecabile, stăteau pe punte. Hashtagurile care însoțeau mesajul – „Bridges of Friendship” și „United Through Oceans” – reflectau spiritul momentului: cooperare, diplomație și parteneriat maritim.

Doar două săptămâni mai târziu, aceeași navă zăcea pe fundul Oceanului Indian după ce a fost scufundată.

Pe 4 martie, Dena, care avea la bord 130 de marinari, a fost lovită de o torpilă lansată de un submarin american în largul coastei sudice a Sri Lankăi. Atacul a scufundat fregata iraniană în doar câteva minute. Echipele de salvare au recuperat ulterior cel puțin 87 de trupuri, doar 32 de marinari reușind să supraviețuiască.

Incidentul a marcat o escaladare dramatică a conflictului tot mai amplu dintre Statele Unite, Israel și Iran. Deși atacul a avut loc în ape internaționale, în afara jurisdicției Indiei, apropierea de zona maritimă a acesteia a pus New Delhi într-o situație diplomatică delicată.

„Războiul a ajuns la ușa noastră. Nu este un lucru bun”, a declarat viceamiralul în retragere Arun Kumar Singh.

O navă devenită victimă a războiului

Lansată în serviciu în 2021, Dena era o navă relativ nouă în flota Iranului. Aparținea clasei de fregate Moudge și făcea parte din Flota Sudică a Iranului, care patrulează în mod obișnuit apele strategice ale Strâmtorii Ormuz și Golfului Oman.

Potrivit secretarului american al apărării, Pete Hegseth, echipajul navei credea că navighează în siguranță în ape internaționale atunci când a fost atacată.

„Nava credea că este în siguranță”, a spus el, adăugând că în schimb „a sucombat printr-o moarte tăcută”.

Pentru analiștii și observatorii militari din regiune, scufundarea Dena înseamnă mai mult decât pierderea unei nave într-un conflict. Evenimentul a declanșat totodată o dezbatere despre rolul strategic al Indiei în Oceanul Indian.

Expertul indian în afaceri strategice Brahma Chellaney a argumentat că atacul are implicații geopolitice mai largi.

Scriind pe X, Chellaney a descris torpilarea navei iraniene în „vecinătatea maritimă a Indiei” drept „mai mult decât un simplu episod de pe câmpul de luptă”. În opinia sa, aceasta reprezintă o „umilință strategică” pentru New Delhi.

„Prin scufundarea unei nave care se întorcea de la un exercițiu multilateral găzduit de India, Washingtonul a transformat practic vecinătatea maritimă a Indiei într-o zonă de război”, a scris el. „Acest lucru suscită întrebări incomode despre autoritatea Indiei în propria sa curte.”

De la oaspete diplomatic la țintă militară

Cu doar câteva zile înainte de a fi distrusă, Dena participase la unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice navale organizate de India.

Fregata sosise la Visakhapatnam, un oraș-port însorit de pe coasta estică a Indiei, pentru a lua parte la International Fleet Review 2026 și Exercițiul Milan, un exercițiu naval multinațional menit să fie o mărturie pentru sporirea influenței maritime a Indiei.

La eveniment au participat 74 de țări și 18 nave de război. Oficialii indieni au prezentat exercițiul ca pe o demonstrație a ambiției Indiei de a deveni „partenerul preferat de securitate” în Oceanul Indian.

Astfel de exerciții sunt, în egală măsură, demonstrații militare și instrumente de diplomație. Navele participante sosesc de obicei fără încărcături complete de muniție de luptă, mai ales dacă nu sunt programate exerciții cu foc real.

Chellaney a subliniat că navele invitate la astfel de evenimente rareori transportă armament complet.

El a explicat că până și în faza maritimă a exercițiilor, când au loc antrenamente și trageri, navele transportă doar cantități strict controlate de muniție.

Viceamiralul Singh își amintește că i-a observat pe marinarii iranieni în Visakhapatnam cu câteva zile înainte ca soarta lor să fie pecetluită.

„I-am urmărit pe băieți defilând în fața mea”, a spus el, descriind parada navală de pe faleza din Visakhapatnam. Contingentul iranian trecea la doar zece metri distanță.

„Erau toți foarte tineri”, a adăugat el. „Mă întristează foarte mult.”

Pe 21 februarie, navele participante, inclusiv Dena, au părăsit portul pentru faza maritimă a Exercițiului Milan, programată până pe 25 februarie.

Ceea ce s-a întâmplat ulterior nu este nici în prezent prea limpede.

Nava iraniană ar fi putut reveni în port pentru scurt timp sau s-ar fi putut separa de restul grupului după încheierea exercițiilor. Cer este că nava a ajuns la un moment dat în apropiere de coastele Sri Lankăi.

„Apele unde a fost scufundată - în largul orașului Galle din Sri Lanka - se află la doar două-trei zile de navigație de coasta estică a Indiei”, a explicat Singh. „Nu știm exact ce a făcut nava în cele zece sau douăsprezece zile.”

Atacul submarinului

Singh, care a comandat anterior submarine, crede că  secvența evenimentelor înaintea atacului este una destul de intuitivă.

Statele Unite, spune el, dispun de capacități extinse pentru a urmări navele pe oceanele lumii.

„Ar ști exact când a plecat nava și încotro se îndrepta”, a spus el.

Analiștii estimează că aproximativ un sfert din flota de 65–70 de submarine a Statelor Unite se află în permanență în misiune pe mare.

Potrivit Marinei Indiene, Dena opera la aproximativ 20 de mile marine vest de Galle, circa 37 de kilometri, într-o zonă de căutare și salvare atribuită Sri Lankăi.

Atacul pare să fi fost efectuat cu o torpilă Mark-48, o armă grea capabilă să distrugă nave mari de război. Torpila transportă aproximativ 650 de livre de explozibil și este capabilă să secționeze practic navele în două.

Imagini video apărute după incident sugerează că submarinul american a lansat torpila de la o distanță de aproximativ trei până la patru kilometri, în jurul orei 05:30 dimineața, ora locală.

Efectul a fost devastator.

Fregata iraniană s-a scufundat, potrivit relatărilor, în doar două sau trei minute.

„Este un miracol că au reușit să trimită un mesaj SOS”, a spus Singh.

Operațiunea de salvare

Semnalul de primejdie a fost recepționat de Centrul de Coordonare pentru Salvare Maritimă din Colombo, în primele ore ale zilei de 4 martie.

Acest SOS a declanșat o operațiune regională de căutare și salvare.

Marina din Sri Lanka a fost prima care a intervenit, trimițând nave în zonă. India s-a alăturat ulterior operațiunii.

Marina indiană a desfășurat o aeronavă de patrulare maritimă cu rază lungă de acțiune și a menținut un alt avion pregătit să lanseze plute de salvare.

O navă aflată deja în apropiere a ajuns la locul incidentului în aceeași după-amiază, iar o altă navă plecată din portul indian Kochi a continuat să caute supraviețuitori.

Conform Celei de-a Doua Convenții de la Geneva, statele aflate în război trebuie să ia „toate măsurile posibile” pentru a salva marinarii răniți sau naufragiați după un atac naval.

În practică însă, acest lucru depinde de situația militară.

„Submarinele nu ies la suprafață”, a explicat Singh. „Dacă ieși la suprafață și îți dezvălui poziția, altcineva te poate scufunda.”

Atacul a avut loc în contextul unui conflict tot mai intens între Statele Unite și Iran, început pe 28 februarie.

În astfel de condiții, spune Singh, regulile războiului naval sunt simple.

„Când există un război deschis, orice navă a unei țări beligerante devine o țintă legitimă.”

Cu toate acestea, multe întrebări au rămas fără răspuns.

De ce se afla Dena în apropierea Sri Lankăi la aproape două săptămâni după ce părăsise exercițiul naval din India? Se îndrepta spre Iran sau avea o altă misiune? Și cât timp fusese urmărită de submarinul american?

O dilemă diplomatică pentru India

Pentru India, incidentul este delicat din punct de vedere diplomatic.

New Delhi s-a apropiat în ultimii ani de Washington în domeniul apărării, dar menține în același timp relații economice și politice de lungă durată cu Iranul.

Premierul Narendra Modi a făcut apel la „dialog și diplomație”, însă nu a comentat direct scufundarea fregatei iraniene.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a condamnat atacul, numindu-l „o atrocitate pe mare” și subliniind că fregata fusese recent „un oaspete al Marinei Indiene.”

Incidentul a provocat o dezbatere în cercurile strategice din India.

Diplomatul veteran Kanwal Sibal a argumentat că, deși India nu are o responsabilitate legală, există totuși una morală.

„Nava iraniană nu s-ar fi aflat acolo dacă India nu ar fi invitat-o la exercițiul Milan”, a scris el. „Ar fi cuvenit măcar un mesaj de condoleanțe pentru pierderea vieților.”

Alți experți au subliniat implicațiile strategice.

Chellaney a afirmat că atacul a afectat imaginea diplomatică a Indiei în Oceanul Indian.

„Printr-o singură torpilă, puterea militară americană a perforat soft power-ul construit cu grijă de India”, a spus el.

Istoricul militar Srinath Raghavan consideră că, din punct de vedere juridic, situația este clară: după ce nava iraniană a părăsit apele indiene, New Delhi nu mai avea nicio responsabilitate.

Mesajul strategic al incidentului este însă mai dificil de ignorat.

„În primul rând, geografia acestui război se extinde”, a spus el. „În al doilea rând, capacitatea limitată a Indiei de a gestiona consecințele.”

„De fapt”, a adăugat Raghavan, „Marina SUA a tras un foc de avertisment pentru toți actorii regionali, inclusiv pentru India.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
digi24.ro
image
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
stirileprotv.ro
image
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
gandul.ro
image
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
mediafax.ro
image
Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între doi dintre cei mai celebri români în lume
fanatik.ro
image
În doar două luni, Trump a eliminat doi aliați ai Kremlinului. Urmează Putin? Motivul pentru care liderul rus poate considera moartea lui Khamenei o tragedie politică personală
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
observatornews.ro
image
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
cancan.ro
image
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Andreea Anița, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare la înmormântare
playtech.ro
image
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Ei sunt Alexandru și Valentin, tinerii de 29 și 24 de ani care și-au pierdut viața în urma accidentului din Însurăței. Pe Alexandru îl aștepta acasă o fetiță de 4 ani
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Pescobar le-a arătat fanilor câți bani are în cont. Ce sume învârte afaceristul
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Băutura care accelerează digestia după mesele bogate în grăsimi. Dr. Mihaela Bilic o recomandă
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde