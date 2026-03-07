Misterul persistă în legătură cu destinația fregatei iraniene scufundate de armata SUA. Ultima călătorie a navei de război

Pe 17 februarie, Marina Indiană publica pe platforma X un mesaj entuziast de întâmpinare. Însoțită de fotografii luminoase și hashtaguri diplomatice, postarea era un mesaj pentru un vas oaspete care tocmai sosea în port, relatează BBC.

„Bine ați venit!”, a scris marina, salutând nava de război iraniană IRIS Dena în timp ce aceasta intra în portul Visakhapatnam, în estul Indiei pentru a se alătura unei întruniri vamale internaționale

Imaginile ce însoțeau postarea arătau o fregată alunecând pe apele calme ale portului sub un cer senin, în timp ce marinarii, îmbrăcați în uniforme albe impecabile, stăteau pe punte. Hashtagurile care însoțeau mesajul – „Bridges of Friendship” și „United Through Oceans” – reflectau spiritul momentului: cooperare, diplomație și parteneriat maritim.

Doar două săptămâni mai târziu, aceeași navă zăcea pe fundul Oceanului Indian după ce a fost scufundată.

Pe 4 martie, Dena, care avea la bord 130 de marinari, a fost lovită de o torpilă lansată de un submarin american în largul coastei sudice a Sri Lankăi. Atacul a scufundat fregata iraniană în doar câteva minute. Echipele de salvare au recuperat ulterior cel puțin 87 de trupuri, doar 32 de marinari reușind să supraviețuiască.

Incidentul a marcat o escaladare dramatică a conflictului tot mai amplu dintre Statele Unite, Israel și Iran. Deși atacul a avut loc în ape internaționale, în afara jurisdicției Indiei, apropierea de zona maritimă a acesteia a pus New Delhi într-o situație diplomatică delicată.

„Războiul a ajuns la ușa noastră. Nu este un lucru bun”, a declarat viceamiralul în retragere Arun Kumar Singh.

O navă devenită victimă a războiului

Lansată în serviciu în 2021, Dena era o navă relativ nouă în flota Iranului. Aparținea clasei de fregate Moudge și făcea parte din Flota Sudică a Iranului, care patrulează în mod obișnuit apele strategice ale Strâmtorii Ormuz și Golfului Oman.

Potrivit secretarului american al apărării, Pete Hegseth, echipajul navei credea că navighează în siguranță în ape internaționale atunci când a fost atacată.

„Nava credea că este în siguranță”, a spus el, adăugând că în schimb „a sucombat printr-o moarte tăcută”.

Pentru analiștii și observatorii militari din regiune, scufundarea Dena înseamnă mai mult decât pierderea unei nave într-un conflict. Evenimentul a declanșat totodată o dezbatere despre rolul strategic al Indiei în Oceanul Indian.

Expertul indian în afaceri strategice Brahma Chellaney a argumentat că atacul are implicații geopolitice mai largi.

Scriind pe X, Chellaney a descris torpilarea navei iraniene în „vecinătatea maritimă a Indiei” drept „mai mult decât un simplu episod de pe câmpul de luptă”. În opinia sa, aceasta reprezintă o „umilință strategică” pentru New Delhi.

„Prin scufundarea unei nave care se întorcea de la un exercițiu multilateral găzduit de India, Washingtonul a transformat practic vecinătatea maritimă a Indiei într-o zonă de război”, a scris el. „Acest lucru suscită întrebări incomode despre autoritatea Indiei în propria sa curte.”

De la oaspete diplomatic la țintă militară

Cu doar câteva zile înainte de a fi distrusă, Dena participase la unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice navale organizate de India.

Fregata sosise la Visakhapatnam, un oraș-port însorit de pe coasta estică a Indiei, pentru a lua parte la International Fleet Review 2026 și Exercițiul Milan, un exercițiu naval multinațional menit să fie o mărturie pentru sporirea influenței maritime a Indiei.

La eveniment au participat 74 de țări și 18 nave de război. Oficialii indieni au prezentat exercițiul ca pe o demonstrație a ambiției Indiei de a deveni „partenerul preferat de securitate” în Oceanul Indian.

Astfel de exerciții sunt, în egală măsură, demonstrații militare și instrumente de diplomație. Navele participante sosesc de obicei fără încărcături complete de muniție de luptă, mai ales dacă nu sunt programate exerciții cu foc real.

Chellaney a subliniat că navele invitate la astfel de evenimente rareori transportă armament complet.

El a explicat că până și în faza maritimă a exercițiilor, când au loc antrenamente și trageri, navele transportă doar cantități strict controlate de muniție.

Viceamiralul Singh își amintește că i-a observat pe marinarii iranieni în Visakhapatnam cu câteva zile înainte ca soarta lor să fie pecetluită.

„I-am urmărit pe băieți defilând în fața mea”, a spus el, descriind parada navală de pe faleza din Visakhapatnam. Contingentul iranian trecea la doar zece metri distanță.

„Erau toți foarte tineri”, a adăugat el. „Mă întristează foarte mult.”

Pe 21 februarie, navele participante, inclusiv Dena, au părăsit portul pentru faza maritimă a Exercițiului Milan, programată până pe 25 februarie.

Ceea ce s-a întâmplat ulterior nu este nici în prezent prea limpede.

Nava iraniană ar fi putut reveni în port pentru scurt timp sau s-ar fi putut separa de restul grupului după încheierea exercițiilor. Cer este că nava a ajuns la un moment dat în apropiere de coastele Sri Lankăi.

„Apele unde a fost scufundată - în largul orașului Galle din Sri Lanka - se află la doar două-trei zile de navigație de coasta estică a Indiei”, a explicat Singh. „Nu știm exact ce a făcut nava în cele zece sau douăsprezece zile.”

Atacul submarinului

Singh, care a comandat anterior submarine, crede că secvența evenimentelor înaintea atacului este una destul de intuitivă.

Statele Unite, spune el, dispun de capacități extinse pentru a urmări navele pe oceanele lumii.

„Ar ști exact când a plecat nava și încotro se îndrepta”, a spus el.

Analiștii estimează că aproximativ un sfert din flota de 65–70 de submarine a Statelor Unite se află în permanență în misiune pe mare.

Potrivit Marinei Indiene, Dena opera la aproximativ 20 de mile marine vest de Galle, circa 37 de kilometri, într-o zonă de căutare și salvare atribuită Sri Lankăi.

Atacul pare să fi fost efectuat cu o torpilă Mark-48, o armă grea capabilă să distrugă nave mari de război. Torpila transportă aproximativ 650 de livre de explozibil și este capabilă să secționeze practic navele în două.

Imagini video apărute după incident sugerează că submarinul american a lansat torpila de la o distanță de aproximativ trei până la patru kilometri, în jurul orei 05:30 dimineața, ora locală.

Efectul a fost devastator.

Fregata iraniană s-a scufundat, potrivit relatărilor, în doar două sau trei minute.

„Este un miracol că au reușit să trimită un mesaj SOS”, a spus Singh.

Operațiunea de salvare

Semnalul de primejdie a fost recepționat de Centrul de Coordonare pentru Salvare Maritimă din Colombo, în primele ore ale zilei de 4 martie.

Acest SOS a declanșat o operațiune regională de căutare și salvare.

Marina din Sri Lanka a fost prima care a intervenit, trimițând nave în zonă. India s-a alăturat ulterior operațiunii.

Marina indiană a desfășurat o aeronavă de patrulare maritimă cu rază lungă de acțiune și a menținut un alt avion pregătit să lanseze plute de salvare.

O navă aflată deja în apropiere a ajuns la locul incidentului în aceeași după-amiază, iar o altă navă plecată din portul indian Kochi a continuat să caute supraviețuitori.

Conform Celei de-a Doua Convenții de la Geneva, statele aflate în război trebuie să ia „toate măsurile posibile” pentru a salva marinarii răniți sau naufragiați după un atac naval.

În practică însă, acest lucru depinde de situația militară.

„Submarinele nu ies la suprafață”, a explicat Singh. „Dacă ieși la suprafață și îți dezvălui poziția, altcineva te poate scufunda.”

Atacul a avut loc în contextul unui conflict tot mai intens între Statele Unite și Iran, început pe 28 februarie.

În astfel de condiții, spune Singh, regulile războiului naval sunt simple.

„Când există un război deschis, orice navă a unei țări beligerante devine o țintă legitimă.”

Cu toate acestea, multe întrebări au rămas fără răspuns.

De ce se afla Dena în apropierea Sri Lankăi la aproape două săptămâni după ce părăsise exercițiul naval din India? Se îndrepta spre Iran sau avea o altă misiune? Și cât timp fusese urmărită de submarinul american?

O dilemă diplomatică pentru India

Pentru India, incidentul este delicat din punct de vedere diplomatic.

New Delhi s-a apropiat în ultimii ani de Washington în domeniul apărării, dar menține în același timp relații economice și politice de lungă durată cu Iranul.

Premierul Narendra Modi a făcut apel la „dialog și diplomație”, însă nu a comentat direct scufundarea fregatei iraniene.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a condamnat atacul, numindu-l „o atrocitate pe mare” și subliniind că fregata fusese recent „un oaspete al Marinei Indiene.”

Incidentul a provocat o dezbatere în cercurile strategice din India.

Diplomatul veteran Kanwal Sibal a argumentat că, deși India nu are o responsabilitate legală, există totuși una morală.

„Nava iraniană nu s-ar fi aflat acolo dacă India nu ar fi invitat-o la exercițiul Milan”, a scris el. „Ar fi cuvenit măcar un mesaj de condoleanțe pentru pierderea vieților.”

Alți experți au subliniat implicațiile strategice.

Chellaney a afirmat că atacul a afectat imaginea diplomatică a Indiei în Oceanul Indian.

„Printr-o singură torpilă, puterea militară americană a perforat soft power-ul construit cu grijă de India”, a spus el.

Istoricul militar Srinath Raghavan consideră că, din punct de vedere juridic, situația este clară: după ce nava iraniană a părăsit apele indiene, New Delhi nu mai avea nicio responsabilitate.

Mesajul strategic al incidentului este însă mai dificil de ignorat.

„În primul rând, geografia acestui război se extinde”, a spus el. „În al doilea rând, capacitatea limitată a Indiei de a gestiona consecințele.”

„De fapt”, a adăugat Raghavan, „Marina SUA a tras un foc de avertisment pentru toți actorii regionali, inclusiv pentru India.”