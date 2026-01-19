Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după ceilalți, un fel de mentalitate de turmă”

Un zbor al companiei Jet2 spre Alicante a decolat luni dimineață de la aeroportul din Manchester fără ca zeci de pasageri să fie la bord. Aceștia au rămas blocați pe scări timp de zeci de minute, fără nicio explicație, în timp ce încercau să ajungă la avion,

Incidentul a avut loc la aeroportul din Manchester, unde pasagerii au fost lăsați să aștepte în zona scărilor timp de până la 40 de minute.

Conform martorilor, călătorii și-au prezentat pașapoartele și biletele de îmbarcare, însă după ce au coborât pe scări pentru a ajunge la avion, ușile nu s-au deschis, iar autobuzul care urma să îi transporte către aeronava plecase.

Cel puțin 35 de pasageri au fost afectați, inclusiv persoane în vârstă și persoane cu nevoi speciale, potrivit express.

„Am trecut cu toții la poartă și ne-am îmbarcat. Dar în loc să mergem către avion, erau niște scări, așa că am mers toți după ceilalți, fiind un fel de mentalitate de turmă. Eram destul de mulți. Și apoi ne gândeam <de ce nu sunt deschise aceste uși?>. Ne gândeam că va veni un autobuz să ne ducă la avion. Am stat acolo 10 minute, 20, 30, apoi ne-am întrebat <ce se întâmplă>”, a povestit un pasager.

Matt, unul dintre pasagerii abandonați, a declarat că personalul companiei aeriene i-a spus că un astfel de caz „nu s-a mai întâmplat niciodată”.

„Am stat acolo ca niște animale în cușcă, fără nicio explicație. Toată lumea s-a dus pe scări urmând turma, iar apoi ne-am trezit că avionul plecase fără noi”, a spus Matt.

Bărbatul a spus că el și ceilalți călători au primit un voucher de 10 euro din partea companiei, în timp ce așteptau alt zbor către Alicante.

Jet2 a transmis un comunicat în care își cere scuze pasagerilor și a precizat că incidentul este investigat „ca o chestiune de urgență”.

Compania a aranjat deja reprogramarea zborurilor pentru persoanele afectate și le oferă suport în continuare.

„Zborul LS879 de la Manchester către Alicante a plecat fără unii clienți în această dimineață și investigăm incidentul ca pe o chestiune urgentă împreună cu aeroportul. Echipa noastră se ocupă de acești clienți și am aranjat deja să fie reprogramați pe alte zboruri către Alicante astăzi. Desigur, ne cerem scuze acestor clienți”, a transmis compania.