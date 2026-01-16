Noi reguli pentru călătorii Lufthansa: un obiect extrem de folosit nu mai poate fi utilizat în avion

Începând cu 15 ianuarie 2026, pasagerii companiilor din grupul Lufthansa nu vor mai putea folosi baterii externe la bordul aeronavelor. Telefoanele, tabletele și laptopurile trebuie alimentate doar prin prizele de la bord, iar transportul powerbank-urilor rămâne strict reglementat.

Noile reguli, aplicabile tuturor companiilor din Lufthansa Group - Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Edelweiss și Air Dolomiti, prevăd interdicția absolută de utilizare a bateriilor externe în timpul zborului, măsură motivată de siguranță, având în vedere riscurile asociate cu bateriile pe bază de litiu.

„Powerbank-urile nu mai pot fi folosite pe durata zborului, indiferent dacă aeronava are prize sau porturi USB la scaune. Această regulă se aplică tuturor pasagerilor, fără excepție”, scrie publicația Bild.

Dispozitivele pot fi transportate doar în bagajul de mână, cu restricții clare: bateriile externe cu o capacitate de până la 100 watt-oră sunt permise fără aprobări suplimentare, în timp ce modelele mai puternice necesită acordul explicit al companiei aeriene. Transportul acestora în bagajul de cală rămâne complet interzis, conform regulilor internaționale existente.

În plus, bateriile externe nu mai pot fi depozitate în compartimentele de bagaje de deasupra scaunelor. Pasagerii trebuie să le păstreze în buzunarul scaunului din față, în bagajul de sub scaun sau direct asupra lor. Singura excepție este reprezentată de dispozitivele medicale care necesită alimentare continuă.

Restricții similare în alte regiuni

Lufthansa nu este singura companie care a introdus astfel de măsuri. În Orientul Mijlociu, Emirates a implementat încă din octombrie 2025 interdicția totală privind utilizarea powerbank-urilor la bord. În Asia-Pacific, Singapore Airlines, Thai Airways, China Airlines și Tigerair Taiwan aplică reguli similare, interzicând atât încărcarea, cât și folosirea bateriilor externe.

În Coreea de Sud, pasagerii Korean Air trebuie să țină powerbank-urile la vedere, fără a le depozita în compartimente. În Australia, Qantas a introdus aceeași restricție în decembrie 2025. Practic, un gest obișnuit până recent devine tot mai rar permis.

Sfaturi pentru pasageri

Companiile aeriene recomandă pasagerilor să verifice înainte de îmbarcare regulile fiecărui operator, mai ales în cazul celor care nu au anunțat încă modificări. Pentru cei care se tem că telefonul sau laptopul s-ar putea descărca în timpul zborului, soluția este simplă: încărcarea completă a dispozitivelor înainte de plecare.

Pe aeronavele echipate cu prize sau porturi USB la scaun, acestea pot fi folosite pentru alimentarea directă a dispozitivelor. Bateriile externe trebuie să rămână nefolosite pe întreaga durată a zborului.