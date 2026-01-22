O fostă stewardesă a dezvăluit de ce băuturile calde servite la bordul avioanelor pot fi periculoase pentru sănătate și a explicat de ce chiar și echipajul evită să le consume.

Kat Kamalani, fostă stewardesă, a stârnit uimirea pasagerilor după ce a explicat pe TikTok de ce apa, ceaiul sau cafeaua servite în avion ar putea fi periculoase. Videoclipul său a strâns peste jumătate de milion de aprecieri, iar avertismentul ei este clar: „Niciodată, dar niciodată să nu consumați aceste produse pe avion, vă spun ca fostă stewardesă. Regula numărul unu: Nu consumați niciun lichid care nu vine într-o doză sau sticlă”.

Potrivit lui Kat, rezervoarele de apă din avioane sunt rareori curățate și pot fi contaminate. „Motivul este că rezervoarele nu sunt curățate niciodată și sunt dezgustătoare”, a explicat ea, adăugând că și ceilalți membri ai echipajului evită să bea cafeaua și ceaiul servite la bord, ambele preparate cu apa din aceste rezervoare.

Mai mult, fosta stewardesă a subliniat că rezervoarele de apă sunt adesea amplasate în apropierea toaletelor, ceea ce ridică semne de întrebare în privința igienei.

Sursa video: TikTok/ @katkamalani

Pentru părinți, Kat recomandă o alternativă sigură atunci când trebuie să prepare biberoanele pentru bebeluși: „Cereți o sticlă de apă îmbuteliată și un pahar de apă caldă, apoi preparați biberonul cu apa îmbuteliată și puneți biberonul în apa caldă pentru a se încălzi”.

Experții în călătorii susțin că este mai sigur să evităm băuturile alcoolice în timpul zborurilor, deoarece pot provoca deshidratare. În schimb, aceștia recomandă consumul de apă îmbuteliată, suc proaspăt de portocale sau ceaiuri aduse de acasă sau din recipiente sigilate.