Vineri, 16 Ianuarie 2026
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile

Un incident tensionat a avut loc recent înaintea decolării unui zbor Wizz Air, la Craiova. Doi pasageri, o femeie și un bărbat, au fost evacuați din avion deși ar fi avut bilete valabile. Cazul a fost surprins într-o filmare care a fost publicată ulterior pe YouTube.

Wizz Air nu a transmis clarificări până la acest moment. FOTO: captură YouTube
Wizz Air nu a transmis clarificări până la acest moment. FOTO: captură YouTube

Potrivit imaginilor și declarațiilor din filmare, motivul ar fi fost o supravânzare a locurilor: același loc ar fi fost vândut de două ori. În momentul confruntării, unul dintre însoțitorii de bord ar fi rupt biletul femeii.

Pasagera a fost revoltată de situație și a protestat vocal, iar scena a atras atenția călătorilor de la bord.

Wizz Air nu a transmis un comunicat oficial referitor la acest incident.

Craiova

