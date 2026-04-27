Un expert în călătorii a prezentat o destinație care se remarcă prin costurile sale reduse, unde turiștii pot găsi cazare ieftină, mese locale la prețuri de câțiva euro și o gamă largă de experiențe la prețuri mult mai mici decât în mod obișnuit.

Lourens, cunoscut pe Instagram sub numele @l.ourens, a relata că Uzbekistan este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști, într-o postare care a strâns rapid peste 70.000 de aprecieri. Un fel de mâncare costă 3 euro, iar o bere este 1 euro, a dezvăluit acesta.

„Am fost în cea mai ieftină țară din lume, unde poți bea o bere la o terasă pentru aproximativ 1 euro și poți sta într-un apartament local pentru aproximativ 15 euro pe noapte. Capitala sa este ca un mini Dubai, cu turnuri moderne de sticlă și un metrou impecabil. Totuși, acest oraș are și clădiri antice cu multă cultură și o bucătărie locală bogată”, a transmis expertul în călătorii, potrivit express.

El a mai povestit că a plătit în jur de 3 euro pentru un fel de mâncare.

„De exemplu, am fost la acest restaurant și am comandat un fel de mâncare local pentru aproximativ 3 euro de persoană”, a spus Lourens.

Acesta a menționat și costuri reduse pentru transport, inclusiv un tren de mare viteză de aproximativ 15 euro, care leagă capitala de orașe istorice importante.

„Este capitala care pare un mini Dubai, dar dacă iei trenul ajungi într-un loc ca Samarkand, unde am văzut una dintre cele mai frumoase clădiri de pe vechiul Drum al Mătăsii”, a mai spus el.

Țara este descrisă de numeroși vizitatori ca fiind una dintre cele mai sigure destinații turistice. În unele clasamente internaționale dedicate siguranței pentru femeile care călătoresc singure, Uzbekistanul a ocupat chiar locuri fruntașe.

Autoritățile recomandă totuși prudență în anumite zone de frontieră, în special în apropierea Afganistanului și în regiuni din vecinătatea Tadjikistanului și Kârgâzstanului, unde au existat episoade de instabilitate.

În schimb, orașe precum Tașkent, Samarkand și Bukhara sunt considerate sigure și bine organizate, cu o prezență vizibilă a forțelor de ordine.

Postarea lui Lourens a devenit virală, mulți utilizatori confirmând experiențe similare și descriind destinația ca fiind spectaculoasă și foarte accesibilă.

„Unul dintre locurile mele preferate!”, a scris un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „Am fost acolo recent și este incredibil.”

Deși Uzbekistan este adesea inclus în topurile destinațiilor cu costuri reduse, unii experți îl contrazic pe Lourens, afirmând că nu este neapărat cea mai ieftină țară din lume. În clasamentele internaționale ale costului de trai, țări precum Pakistan, Egipt, Libia sau India se regăsesc frecvent pe poziții mai avantajoase. În Asia Centrală, însă, destinații precum Kârgâzstan și Tadjikistan sunt considerate chiar mai accesibile decât Uzbekistan.