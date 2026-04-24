Grecia interzice șezlongurile pe sute de plaje. Ce îi așteaptă pe turiștii români în 2026

Anul acesta, 251 de plaje grecești au fost declarate închise oricărui tip de construcție, de la șezlonguri și umbrele închiriate până la structuri temporare din lemn.

În acest an, 251 de plaje din Grecia au fost declarate închise oricărui tip de construcție – de la șezlonguri și umbrele disponibile pentru închiriere până la structuri temporare din lemn.

Ministerul grec al Mediului spune că decizia urmărește consolidarea protecției plajelor cu importanță estetică, geomorfologică și ecologică deosebită, precum și conservarea habitatelor valoroase și a speciilor de floră și faună care depind de acestea, scrie Euronews.

Totodată, a fost extinsă lista plajelor incluse în programul marin NATURA 2000, care intră acum sub un regim de protecție mai strict.

În aceste zone, concesionarea folosinței țărmului și a plajei nu este permisă, iar intervențiile sau activitățile care ar putea modifica forma naturală a acestora sau afecta negativ funcțiile lor ecologice sunt excluse.

Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de limitare a dezvoltării turistice necontrolate și de promovare a unei gestionări mai sustenabile a litoralului grecesc, într-un moment în care presiunile asupra ecosistemelor costiere se intensifică din cauza expansiunii turismului și a efectelor schimbărilor climatice.