Rezervele fără tutun în România: o categorie în expansiune

Industria produselor cu nicotină traversează o perioadă de consolidare a portofoliilor, la nivel global. Astfel, o categorie emergentă apare, în ultimii ani, tot mai des în atenția consumatorilor adulți existenți: rezervele cu nicotină fără tutun. Această categorie este prezentă și pe piața românească, iar cea mai nouă gamă este LYO, lansată de JTI ca parte a ecosistemului Ploom.

Produsele cu nicotină, fără tutun, nu mai sunt un produs de nișă. La nivel internațional, principalii jucători din industrie au extins portofoliile cu astfel de produse în ultimii ani, ca răspuns la o cerere autentică în creștere din partea consumatorilor adulți. La nivel internațional, aceasta este preconizată să crească anual cu o rată de 7,8%, până în 2034, conform studiilor de piață.

Mai mulți factori alimentează această dinamică. În cazul JTI, când vine vorba de ecosistemul Ploom, primul lucru abordat este evoluția consumatorului adult, care nu mai privește produsele cu nicotină ca pe un dat, ci ca pe o paletă de opțiuni între care alege în funcție de moment, preferință și context. Al doilea este evoluția tehnologiei, în ritm cu schimbarea preferințelor de consum: dispozitivele Ploom AURA integrează Tehnologia HeatFlow® și asigură o încălzire uniformă și optimă, fără ardere, oferind o sesiune extinsă de până la cinci minute și un gust constant de la primul și până la ultimul puf, atât pentru rezervele cu tutun, precum și pentru cele fără tutun.

În România, Ploom a evoluat constant în ultimii ani. Dispozitivul Ploom X Advanced a fost lansat în 2023, urmat de Ploom AURA în toamna lui 2025. Primele produse lansate pentru a fi utilizat cu acest dispozitiv au fost rezervele cu tutun: Gama Sobranie Sticks este disponibilă într-o varietate largă de sortimente, de la tutun autentic la experiențe senzoriale, potrivite fiecărui moment.

Cea mai recentă completare este gama LYO, rezervele cu nicotină si arome, fără tutun, lansate ca parte a unei extinderi globale simultane. LYO este disponibil în România în două variante, Arctic Mint și Wild Berry. Fiecare rezervă include o capsulă cu aromă activabilă, un element care permite consumatorului adult să intensifice experiența senzorială la momentul ales.

LYO completează portofoliul Ploom existent în România, alături de rezervele cu tutun Sobranie Sticks. Cele două coexistă în ecosistem ca propuneri complementare: una bazată pe experiența autentică a tutunului, cealaltă pe o experiență centrată pe aromă, fără tutun. LYO, conceput exclusiv pentru Ploom, brandul global de dispozitive de încălzit al JTI, oferă o experiență de gust vibrantă, cu arome intense.

Pentru JTI România, lansarea LYO este consistentă cu o strategie de extindere continuă a portofoliului local. Compania este prezentă în țară de peste 30 de ani, are aproape 1.600 de angajați și investește constant în infrastructura și comunitatea locale.

Articol susținut de JTI România.

PRODUSUL NU ESTE LIPSIT DE RISCURI ȘI CAUZEAZĂ DEPENDENȚĂ. 18+ DESTINAT ADULȚILOR CONSUMATORI EXISTENȚI DE PRODUSE CU NICOTINĂ.