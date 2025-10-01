Video Cel mai ieftin moment să vizitezi Grecia: secretele unei vacanțe de vis între plaje spectaculoase și gastronomie autentică

Grecia rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice pentru români, iar experții în turism recomandă diferite perioade pentru vizitare, în funcție de preferințele fiecărui turist, dar și de prețuri.

Fie că este vorba despre plajele însorite ale Mării Egee, siturile arheologice care păstrează moștenirea civilizațiilor antice sau gastronomia autentică, Grecia are câte ceva de oferit pentru fiecare tip de vizitator. Specialiștii în turism consultați de publicația internațională Condé Nast Traveler subliniază că țara poate fi vizitată în orice anotimp, cu mențiunea că fiecare sezon aduce avantaje și provocări diferite, potrivit cntraveler.

Grecia, o destinație pentru toate anotimpurile

Deși majoritatea turiștilor aleg Grecia în lunile de vară, când plajele sunt pline și stațiunile prind viață, frumusețea acestei țări nu se limitează doar la sezonul estival. Vara, între iunie și septembrie, temperaturile ridicate și apele calde ale Mării Egee și ale Mării Ionice atrag milioane de vizitatori. Santorini și Mykonos devin adevărate capitale ale turismului, cu plaje pline, hoteluri de lux și o viață de noapte intensă. Totuși, aglomerația și prețurile ridicate pot fi un inconvenient pentru cei care caută liniște și bugete mai prietenoase, scrie publicația citată.

Pentru turiștii români, apropierea geografică, legăturile culturale și costurile accesibile fac din Grecia o destinație mereu actuală. Românii preferă stațiuni din Grecia precum Halkidiki, Thassos, Corfu, Rhodos, Lefkada și Kefalonia.

Potrivit specialiștilor în turism, primăvara, în special lunile aprilie și mai, Grecia înflorește la propriu. Peisajele sunt pline de flori sălbatice, temperaturile sunt ideale pentru plimbări și vizitarea siturilor arheologice, iar aglomerația este mult redusă. Este perioada preferată a celor care vor să combine cultura cu explorările în aer liber. Toamna înseamnă festivaluri și gastronomie, iar iarna dezvăluie tradițiile autentice și spiritul sărbătorilor.

Când este cel mai ieftin să vizitezi Grecia

Pentru cei care urmăresc costurile, perioada noiembrie-martie este considerată extra-sezon și aduce cele mai mari reduceri. Biletele de avion pot fi cu 30–50% mai ieftine, iar hotelurile din Atena și Salonic au tarife speciale. Deși insulele își închid multe resorturi, cei care găsesc unități deschise pot beneficia de prețuri foarte avantajoase și de o experiență autentică, lipsită de mulțimea de turiști.

Sezoanele de tranziție, primăvara și toamna, oferă un echilibru între prețuri, confort și experiențe.

Specialiștii în turism spun că, în specia, luna septembrie este considerată o „comoară ascunsă” pentru călători: marea rămâne caldă, vremea este plăcută, iar festivalurile gastronomice transformă vacanța într-o experiență culinară completă.

Vârful de sezon, între iunie și septembrie

Conform agențiilor de turism, vârful de sezon în Grecia se întinde din iunie până la începutul lui septembrie, însă în ultimii ani perioada s-a prelungit, debutând încă din mai și extinzându-se până la sfârșitul lui septembrie. Aceasta este perioada în care insulele sunt la capacitate maximă, zborurile și feriboturile sunt pline, iar prețurile pentru cazare și servicii turistice ating nivelul cel mai ridicat.

Turiștii care aleg această perioadă trebuie să își facă rezervările din timp și să fie pregătiți pentru costuri mai mari. În această perioadă imaginea clasică de „paradis estival”, cu plaje pline de viață și evenimente de neratat.

Câte zile sunt suficiente pentru o vacanță în Grecia

Pentru cei care vizitează Grecia pentru prima dată, specialiștii recomandă o ședere de minimum șapte nopți. Două sau trei zile ar trebui rezervate Atenei, unde Acropolele și Muzeul Acropolei dezvăluie istoria antică, iar cartierele Plaka și Monastiraki îi cuceresc pe vizitatori cu tavernele și piețele tradiționale.

Restul zilelor pot fi petrecute pe insule. Santorini rămâne un „must-see” datorită peisajului său spectaculos, apusurilor de neuitat din Oia și sitului arheologic Akrotiri.

Pe de altă parte, Mykonos atrage prin plajele sale celebre și viața de noapte, dar și prin morile de vânt care au devenit simboluri ale insulei.

Pentru o experiență completă, o excursie de o zi la Delphi sau Meteora este recomandată. Aceste destinații oferă o combinație de istorie, spiritualitate și peisaje naturale impresionante.

Specialiștii atrag atenția că nu este recomandat să petreci mai puțin de trei nopți pe o insulă, întrucât transferurile cu avionul sau feribotul consumă o parte semnificativă din timp.

Vizitatorii care ajung pentru prima dată în Grecia nu pot rata Atena, cu Parthenonul său impunător și Muzeul Acropolei, unde istoria prinde viață. Santorini impresionează prin casele albe suspendate pe marginea caldeirei vulcanice și prin plajele sale unice.







