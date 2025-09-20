Video Secretele oamenilor „care uită să moară”. O insula din Grecia deține secretul unei vieți lungi, iar o nouă regiune i-ar putea urma exemplul

Conceptul de „Zone Albastre”, care definește acele regiuni speciale unde oamenii trăiesc mult peste media globală, stârnește interesul cercetătorilor și al oamenilor din întreaga lume. În prezent, doar cinci zone sunt recunoscute oficial la „Blue Zones”: Ogliastra (Sardinia, Italia), Ikaria (Grecia), Okinawa (Japonia), Nicoya (Costa Rica) și Loma Linda (California, SUA). Acum, o echipă de cercetători propune adăugarea unei a șasea regiuni în care oamenii depășesc pragul de 100 de ani: Ostrobotnia, în vestul Finlandei.

„Ostrobotnia ar putea fi considerată o potențială Zonă Albastră a longevității. Totuși, este nevoie de cercetări demografice riguroase în viitor pentru a valida această longevitate excepțională din regiune”, afirmă echipa de cercetători condusă de Sarah Åkerman, specialistă în politici sociale la Universitatea Åbo Akademi din Finlanda.

Cercetătorii au decis să investigheze conceptul de Zonă Albastră într-un context nordic, cunoscut pentru stilul de viață activ și dietele sănătoase.

Folosind date locale din sondaje, ei au analizat trei regiuni finlandeze, iar rezultatele arată că partea suedeză a Ostrobotniei, mai aproape de coastă, se remarcă drept o posibilă Zonă Albastră, grație unor factori precum speranța de viață mare și sănătatea bună.

Ostrobotnia suedeză are o speranță de viață la naștere de 83,1 ani, mai mare decât media națională (81,6 ani) și media globală (73,1 ani).

În comparație, speranța de viață în România era, în 2024, a doua cea mai mică din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul UE este de 81,7 ani, potrivit Eurostat.

Adulții în vârstă din Ostrobotnia suedeză sunt mai înclinați să facă voluntariat, sunt mai activi social și mai puțin predispuși la depresie și singurătate decât în alte zone ale țării.

Conceptul de „Blue Zones” a fost introdus în urmă cu 20 de ani de scriitorul american Dan Buettner, care nu are vreo pregătire medicală, dar care a transformat ideea într-un brand comercial. Totuși, teoria are și critici. Unii experți consideră că se bazează pe date eronate sau certificate de naștere incorecte, ceea ce pune sub semnul întrebării validitatea concluziilor.

Chiar și așa, interesul științific pentru aceste regiuni rămâne ridicat, iar un studiu finlandez arată că longevitatea și sănătatea depind de un complex de factori culturali, sociali și economici, nu doar de dietă și mișcare.

Misterul longevității de pe insula grecească Ikaria

Insula Ikaria din Grecia a fost desemnată o „zonă albastră”, în care oamenii trăiesc în medie mai mult și au o viață mai fericită decât în alte părți ale lumii. Cei peste 8.000 de rezidenți permanenți ai micuței insule au una dintre cele mai lungi speranțe de viață din lume.

Insula Ikaria este cunoscută pentru peisajele sale naturale frumoase, dar și ca una dintre zonele cu o longevitate remarcabilă a locuitorilor săi. Atmosfera insulei este bogată în aromă și tradiție, care a supraviețuit sute de ani și a fost transmisă din generație în generație. Situată în sud-estul Mediteranei, în Insulele Grecești, Ikaria a fost descrisă ca „locul unde oamenii uită să moară”.

Insula face parte din „Zona Albastră” – una dintre cele cinci regiuni mici din întreaga lume, cunoscute pentru speranța de viață mai mare. Celelalte regiuni incluse în Zona Albastră sunt Okinawa (Japonia), Sardinia (Italia), Nicoya (Costa Rica) și Loma Linda (SUA)

Se crede că insula Ikaria deține cheia longevității, datorită unei serii de schimbări simple, dar eficiente, în stilul de viață. De fapt, cei mai mulți dintre oamenii de pe insulă trăiesc, în general, cu 10 ani mai mult decât majoritatea culturilor occidentale.

Secretul ascuns se întinde asupra multor factori de mediu, inclusiv vremea, valorile familiale, activitatea fizică, sănătatea sexuală, viața socială, perspectiva optimistă, programul de lucru relaxat și, bineînțeles, cel mai important lucru: dieta.

Stilul de viață ikarian fără stres poate fi atribuit unei diete mediteraneene bogate în nutrienți, cultivate local, în principal pe bază de plante. Dieta constă din fructe de mare proaspete, legume organice (în special legume sălbatice), ulei de măsline, cartofi, ierburi aromatice, nuci, fasole, leguminoase, miere, lapte de capră, ceaiuri din plante și, bineînțeles, vin roșu.

Anna Katsas, o tânără localnică care s-a mutat recent cu bunica ei, dezvăluie că filosofia de viață particulară a localnicilor este centrată în jurul zicalei grecești „siga, siga”, care înseamnă „încet, încet”, scrie BBC.

O treime dintre locuitorii insulei Ikaria trăiesc peste 90 de ani, iar factori precum legăturile sociale și familiale puternice, exercițiile fizice integrate în viața de zi cu zi și somnul frecvent sunt considerați a fi motivele pentru care locuitorii insulei trăiesc adesea până la vârsta de 100 de ani.

Katsas, care are origini grecești, trăia în SUA înainte să se mute cu bunica ei din Ikaria.

„Oamenii se mișcă mai încet. Este o vorbă aici – siga, siga – care înseamnă să faci lucrurile încet, să nu te grăbești.”

Cafenelele din Ikaria sunt pline de localnici care stau și vorbesc ore întregi cu aceleași persoane. „Să nu faci nimic este aproape o artă”, a povestit Katsas pentru BBC.

Stilul de viață, dieta, orele de somn, nivelul scăzut al stresului și exercițiul fizic contribuie la sănătatea oamenilor de aici, potrivit lui Katsas.

Therma este una din multele izvoare termale de pe insulă și, totodată, una dintre cele mai radioactive din lume. Temperatura apei este între 45 și 53 de grade Celsius. „Ikaria este un munte mare cu dealuri peste tot. În mod tradițional, oamenii urcau și coborau munții mulți kilometri de sute de ani. Și încă fac asta”, a spus Katsas.

Bunica lui Katsas are 91 de ani și continuă să meargă în vizită la prietenii ei. Comunitatea este foarte importantă în Ikaria și îi aduce pe oameni mai aproape.

Pe timpul verii, seara, satele organizează sărbători tradiționale (panigiri) cu mâncare și muzică, unde oamenii dansează toată noaptea, uneori până la răsăritul soarelui.

„Bunica și bunicul meu s-au născut aici, în Ikaria, și s-au mutat în SUA ca să aibă o viață mai bună pentru familia lor. Iar, acum, pentru mine, viața mai bună este aici, în Ikaria”, a povestit Katsas.