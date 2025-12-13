Video Cel mai bun loc din lume pentru lux accesibil, plaje exotice și ape turcoaz. Destinația rivalizează cu Maldive și Mauritius

Pentru mulți turiști, vacanță de lux înseamnă Maldive sau Mauritius. Plajele spectaculoase, apele turcoaz și soarele din belșug fac din aceste destinații opțiuni populare. Totuși, un studiu recent arată că există un colț de lume care reușește să combine luxul cu prețuri accesibile: Indonezia.

Bali (Indoenzia), supranumită „Insula Zeilor”, este o destinație turistică populară, oferind o combinație de plaje exotice, temple impresionante și peisaje luxuriante

Analiza, realizată de „AbayaButh”, a luat în considerare 30 de destinații pentru luna de miere și a evaluat prețul biletelor de avion, tarifele hotelurilor de cinci stele, disponibilitatea resorturilor de lux, calitatea spa-urilor și accesul la piscine și vile private, potrivit dailymail.

Pentru comparație, zborurile către alte destinații similare pot costa de trei-patru ori mai mult. Șederea într-un hotel de cinci stele în Indonezia „este, de asemenea, mai ieftină, costând în medie 455 euro pe noapte”, față de 1.077 euro în Maldive și 618 euro în Bermuda.

În plus, Indonezia oferă 177 de resorturi de lux, 673 de spa-uri de cinci stele și 538 de hoteluri cu piscine private – una dintre cele mai mari proporții la nivel global.

Pentru turiștii plecați din România, prețurile biletelor de avion dus‑întors către Bali (Indonezia), cu una sau mai multe escale, pot începe de la aproximativ de la 600-800 de euro, în perioadele cele mai ieftine, conform ofertelor actuale afișate de motoarele de comparare a zborurilor. Aceste tarife includ taxe și sunt pentru rute indirecte, neexistând în prezent zboruri directe din România către Bali.

Indonezia se dovedește astfel a fi o alegere ideală pentru cei care își doresc lux, confort și experiențe memorabile, fără a cheltui sume exorbitante.

În 2024, Indonezia a înregistrat o creștere turistică semnificativă, ajungând la aproximativ 13.9-14.2 milioane de turiști internaționali, o creștere față de 2023.