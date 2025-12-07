search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

O insulă cu aur și cupru, fostă colonie germană, vrea să devină stat independent cu ajutorul lui Trump și al companiilor americane

0
0
Publicat:

Bougainville, insulă din Pacific cu trecut tumultuos, se pregătește să-și declare independența față de Papua Noua Guinee în 2027. Procesul a început cu referendumul din 2019, când aproape 98% dintre cetățeni și-au exprimat dorința de a deveni stat suveran.

Imagine din Papua Noua Guinee FOTO: pixibay
Imagine din Papua Noua Guinee FOTO: pixibay

Războiul civil care a devastat insula în anii 1980 și 1990 s-a încheiat după aproape zece ani, cu un armistițiu în 1997 și un tratat final de pace în 2001, care a conferit Bougainville statutul de provincie autonomă.

Totuși, Papua Noua Guinee nu a recunoscut încă oficial rezultatul referendumului privind independența, potrivit NTV.  

Cu o populație de aproximativ 250.000 de locuitori și o economie bazată pe agricultură și resurse minerale, Bougainville își dorește să devină al 194-lea stat membru al Națiunilor Unite. 

Președintele Bougainville, Ishmael Toroama, fost comandant rebel, se bazează pe sprijinul Statelor Unite pentru a transforma visul independenței în realitate.

„O completare perfectă pentru Team America”, a declarat Toroama pentru portalul online The World, subliniind potențialul strategic și economic al insulei.

Potrivit sursei citate, cheia ar putea fi mina Panguna, închisă din 1989, care conține rezerve estimate la peste 5 milioane de tone de cupru și aproximativ 550 de tone de aur, valoarea fiind evaluată la cel puțin 80 de miliarde de dolari.

John Kuhns, investitor american și romancier, care locuiește de câțiva ani în Bougainville, spune că reluarea exploatării miniere ar putea finanța independența insulei.

„Nicio companie minieră nu va merge acolo și nu va investi câteva miliarde de dolari fără sprijinul singurei țări din lume care le poate oferi securitate”, a spus John Kuhns.

Acesta propune ca jumătate din profitul generat să fie reinvestit în comunitatea locală, pentru infrastructură, energie și servicii medicale, iar restul să fie folosit pentru dezvoltarea economică a insulei.

„Atunci ar exista bani disponibili pentru a construi o rețea electrică, care să nu se prăbușească constant. Și drumuri care nu arată ca niște peisaje de crater. Și spitale adevărate”, a explicat investitorul.

În contextul tensiunilor geopolitice din Pacificul de Sud, sprijinul american este considerat crucial.

Totuși, Toroama nu vrea să depindă exclusiv de Washington. Dacă SUA întârzie, există „o altă opțiune”: China.

Beijingul este deja activ în regiune și a finanțat extinderea pistei aeroportului local. China urmărește consolidarea influenței în Pacific și ar putea sprijini rapid independența Bougainville.


SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
digi24.ro
image
Bijuteria Europei, numită și „cel mai frumos loc de pe Pământ”. Nu este aglomerată, iar cazările sunt accesibile
stirileprotv.ro
image
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român
gandul.ro
image
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
mediafax.ro
image
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
fanatik.ro
image
Ucrainenii sunt îngroziți de nebunia lui Putin, care trimite fără oprire noi soldați pe front: „Dacă noi avem trei oameni, ei au 30”
libertatea.ro
image
Aproximativ 400 de opere antice au fost distruse în departamentul de antichităţi egiptene al muzeului Luvru
digi24.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
Va deveni mamă și bunică în același timp și trăiește o adevărată dramă
digisport.ro
image
Mirel Palada, pronostic tranșant înaintea alegerilor din București: 'Va câștiga cu siguranță'
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad
observatornews.ro
image
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
cancan.ro
image
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
prosport.ro
image
Ce se schimbă la pensii din 2026: noua formulă de calcul a vechimii în muncă
playtech.ro
image
Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt oferite de numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
digisport.ro
image
Reforma pensiilor magistraților, din nou în aer. Ministrul Justiției avertizează: dacă CCR respinge legea, Guvernul trebuie să 'gândească în perspectivă'
stiripesurse.ro
image
Tragedie în largul insulei Creta! Cel puțin 18 persoane au murit
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii
romaniatv.net
image
Job pentru români! Salariu de 3.300 €/ lunar, mașină de serviciu și cazare gratuită
mediaflux.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
Rulada braziliana Sursa foto shutterstock 192814724 jpg
Ruladă braziliană din numai 5 ingrediente
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă