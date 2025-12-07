O insulă cu aur și cupru, fostă colonie germană, vrea să devină stat independent cu ajutorul lui Trump și al companiilor americane

Bougainville, insulă din Pacific cu trecut tumultuos, se pregătește să-și declare independența față de Papua Noua Guinee în 2027. Procesul a început cu referendumul din 2019, când aproape 98% dintre cetățeni și-au exprimat dorința de a deveni stat suveran.

Războiul civil care a devastat insula în anii 1980 și 1990 s-a încheiat după aproape zece ani, cu un armistițiu în 1997 și un tratat final de pace în 2001, care a conferit Bougainville statutul de provincie autonomă.

Totuși, Papua Noua Guinee nu a recunoscut încă oficial rezultatul referendumului privind independența, potrivit NTV.

Cu o populație de aproximativ 250.000 de locuitori și o economie bazată pe agricultură și resurse minerale, Bougainville își dorește să devină al 194-lea stat membru al Națiunilor Unite.

Președintele Bougainville, Ishmael Toroama, fost comandant rebel, se bazează pe sprijinul Statelor Unite pentru a transforma visul independenței în realitate.

„O completare perfectă pentru Team America”, a declarat Toroama pentru portalul online The World, subliniind potențialul strategic și economic al insulei.

Potrivit sursei citate, cheia ar putea fi mina Panguna, închisă din 1989, care conține rezerve estimate la peste 5 milioane de tone de cupru și aproximativ 550 de tone de aur, valoarea fiind evaluată la cel puțin 80 de miliarde de dolari.

John Kuhns, investitor american și romancier, care locuiește de câțiva ani în Bougainville, spune că reluarea exploatării miniere ar putea finanța independența insulei.

„Nicio companie minieră nu va merge acolo și nu va investi câteva miliarde de dolari fără sprijinul singurei țări din lume care le poate oferi securitate”, a spus John Kuhns.

Acesta propune ca jumătate din profitul generat să fie reinvestit în comunitatea locală, pentru infrastructură, energie și servicii medicale, iar restul să fie folosit pentru dezvoltarea economică a insulei.

„Atunci ar exista bani disponibili pentru a construi o rețea electrică, care să nu se prăbușească constant. Și drumuri care nu arată ca niște peisaje de crater. Și spitale adevărate”, a explicat investitorul.

În contextul tensiunilor geopolitice din Pacificul de Sud, sprijinul american este considerat crucial.

Totuși, Toroama nu vrea să depindă exclusiv de Washington. Dacă SUA întârzie, există „o altă opțiune”: China.

Beijingul este deja activ în regiune și a finanțat extinderea pistei aeroportului local. China urmărește consolidarea influenței în Pacific și ar putea sprijini rapid independența Bougainville.



