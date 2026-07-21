Cea mai ieftină destinație europeană de vacanță în 2026. Orașul spectaculos unde o masă costă 10 euro

O vacanță poate fi costisitoare, mai ales atunci când presupune o călătorie în străinătate, însă Europa ascunde în continuare destinații accesibile, perfecte pentru o escapadă fără un preț exorbitant.

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Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, compania de transferuri aeroportuare Hoppa a analizat zeci de destinații europene, evaluându-le în funcție de mai mulți factori, printre care prețul unei camere de hotel, costul mediu al unei halbe de bere și numărul atracțiilor care pot fi vizitate cu un buget redus, scrie Express.

Pe primul loc se află un oraș european spectaculos, cunoscut pentru arhitectura sa impresionantă și istoria bogată. Clădirile desprinse parcă din povești i-au adus supranumele de „Orașul celor o sută de turle”.

Praga, capitala Cehiei, a fost desemnată cea mai accesibilă destinație pentru o vacanță în această vară. Orașul are nu mai puțin de 619 atracții care pot fi vizitate cu un buget redus, printre acestea numărându-se complexul Castelului din Praga și Grădina Waldstein, amenajată în secolul al XVII-lea.

Mese la doar 10 euro

O masă costă aproximativ 10,02 euro, în timp ce o bere locală la halbă ajunge la circa 2,71 euro.

Prețul mediu pentru o noapte de cazare la un hotel de trei stele este de 101,50 euro, iar străzile istorice și cartierele pline de atmosferă ale Pragăi sunt ușor accesibile.

Turiștii pot explora centrul vechi al Pragăi, cu numeroasele sale cafenele și restaurante, în timp ce admiră obiectivele impresionante ale orașului.

Atracții precum Podul Carol și Castelul din Praga pot fi vizitate gratuit, iar orașul este ușor de străbătut la pas, ceea ce contribuie și mai mult la reducerea costurilor unei vacanțe.

Transport public accesibil

Atunci când mersul pe jos devine obositor, transportul public, accesibil la preț, reprezintă o alternativă convenabilă. Pentru metrou, tramvaie și autobuze pot fi achiziționate bilete și abonamente.

Un bilet valabil 30 de minute costă aproximativ 1,40 euro, unul de 90 de minute ajunge la circa 1,81 euro, în timp ce un bilet valabil 24 de ore costă aproximativ 5,55 euro. Un abonament pentru 72 de ore costă în jur de 13,43 euro.

Cea mai emblematică clădire din oraș este Catedrala Sfântul Vitus, aflată în vastul complex al Castelului din Praga. Podul Carol și Biserica Maicii Domnului dinaintea Týnului se numără, de asemenea, printre obiectivele preferate ale vizitatorilor.

Perioada este una potrivită pentru o vizită în capitala Cehiei, orașul aflându-se în plin sezon cald. Între mai și septembrie, temperaturile maxime medii din Praga variază între 22 și 27 de grade Celsius, iar zilele sunt lungi și luminoase.