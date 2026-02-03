Video Cea mai aglomerată destinație de vacanță din lume: are 118 turiști la un localnic. Este căutată și de români

Cea mai aglomerată destinație de vacanță din lume se află în Thailanda și este tot mai căutată de români. Stațiunea Phuket înregistrează un număr impresionant de 118 turiști la fiecare localnic, ceea ce o plasează în fruntea clasamentului global al celor mai supraaglomerate locații turistice.

Potrivit unui studiu realizat de MoneyTransfers.com și citat de publicația Express, stațiunea Phuket din Thailanda are un raport impresionant de 118 turiști la fiecare locuitor. Ceea ce o plasează pe primul loc în clasamentul global al celor mai congestionate destinații turistice.

Plaje celebre precum Kata și Karon atrag anual milioane de vizitatori. Însă această popularitate vine cu un cost: atât localnicii, cât și turiștii se confruntă cu o aglomerație extremă, mai ales în timpul sezonului de vârf.

Zona este invadată de turiști din toate colțurile lumii, iar infrastructura este pusă sub o presiune constantă. Traficul, transportul public, restaurantele și spațiile publice devin supraaglomerate, ceea ce afectează calitatea vieții și experiența de vacanță.

Thailanda domină categoric topul. Pe locurile doi și trei se află alte două destinații foarte populare din aceeași țară: Pattaya și Krabi. Ambele sunt recunoscute pentru plajele spectaculoase, viața de noapte intensă și numărul uriaș de vizitatori care le aleg an de an.

În Europa, situația este diferită. Deși există orașe extrem de populare, raportul dintre turiști și populația locală este mult mai mic. De exemplu, Heraklion din Grecia are aproximativ 22 de turiști la fiecare localnic, Veneția 21, iar Rodos puțin peste 20.

Totuși, autoritățile din Veneția analizează introducerea unei taxe turistice pentru a controla fluxul masiv de vizitatori.

În afara Europei, în top se mai regăsesc Muğla (Turcia), Hurghada (Egipt), Macao (China) și Miami (SUA), acesta din urmă având un raport de aproximativ 18 turiști la un localnic.

Top 10 cele mai aglomerate destinații turistice din lume: