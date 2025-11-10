search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Una dintre cele mai vizitate țări sancționează drastic consumul de alcool în timpul zilei. Ce amendă riscă turiștii

0
0
Publicat:

Thailanda, una dintre cele cele mai apreciate destinații turistice din lume, a introdus amenzi de 300 de dolari pentru persoanele care consumă alcool în timpul zilei.

Stradă cu restaurante și baruri, pe insula Koh Phi Phi Don, Thailanda FOTO Shutterstock
Stradă cu restaurante și baruri, pe insula Koh Phi Phi Don, Thailanda FOTO Shutterstock

Autoritățile din Thailanda au implementat reglementări mai stricte privind alcoolul, impunând amenzi celor care consumă astfel de băuturi în afara orelor permise sau în locuri interzise, începând cu data de 8 noiembrie, potrivit Thailandtv.tv.

Legea actualizată privind controlul băuturilor alcoolice extinde aplicarea măsurilor și asupra cumpărătorilor, cu amenzi de până la 10.000 de baht (echivalentul a 300 de dolari )

Noile reguli privind publicitatea interzic, de asemenea, promovarea băuturilor alcoolice de către vedete, ceea ce suscită îngrijorări în rândul industriei restaurantelor și al turiștilor străini.

Intervalul în care este interzis consumul de alcool

Cunoscută pentru mâncarea servită pe stradă, barurile relaxate de pe plajă și atmosfera vibrantă, Thailanda a pus astfel, discret frână unei părți din cultura distracției, potrivit  NDTV Food

Cei care ar fi tentați să asocieze Kra Pao, un popular fel de mâncare thailandeză prăjită, cu o bere Chang rece între orele 14:00 și 17:00, ar trebui să se abțină.

Legea modificată privind controlul băuturilor alcoolice, adoptată pe 8 noiembrie, se adaugă interdicției anterioare privind vânzarea de alcool în majoritatea magazinelor de vânzare cu amănuntul și supermarketurilor, care este în vigoare din 1972. 

Unde se fac excepții

Există însă excepții pentru locurile de divertisment autorizate, hotelurile, unitățile certificate din zonele turistice și aeroporturile care oferă zboruri internaționale, însă responsabilitatea a fost transferată acum și asupra consumatorilor, potrivit South China Morning Post (SCMP).   

Chanon Koetcharoen, președintele Asociației Restaurantelor Thailandeze, consideră că  măsura ar avea un efect negativ asupra restaurantelor, deoarece clientul era acum „restricționat” de orele de vânzare stipulate.

În cazul în care un local vinde o sticlă de bere unui client la ora 13:59, de exemplu, dar acesta stă și bea în incintă până la ora 14:05, persoana respectivă ar putea fi amendată.

„Acest lucru va împiedica creșterea industriei restaurantelor”, a declarat Chanon, care administrează și un restaurant în Bangkok.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
digi24.ro
image
Un avion scos din uz a fost transportat de la Băneasa până în Brașov. Aeronava va fi folosită ca spațiu de cazare
stirileprotv.ro
image
Cât costă viața în Elveția în 2025. Coșul de CUMPĂRĂTURI de bază în „țara băncilor”, mai mic decât în România
gandul.ro
image
Horoscop 10 noiembrie 2025. Ziua începe cu provocări, dar se încheie cu surprize plăcute
mediafax.ro
image
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
fanatik.ro
image
Cristian Andrei, consultant politic: „Avem candidați pentru București cu povești mici, nu cu o poveste Mare. Nimeni nu a găsit pulsul orașului”
libertatea.ro
image
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
observatornews.ro
image
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
S-a schimbat legea cu amenzile rutiere din România, le plătești direct de pe telefon. Codul QR pe procesele verbale, o posibilă normalitate
playtech.ro
image
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii, acoperit prin subvenții de la buget
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
BREAKING Două trenuri s-au IZBIT unul de altul! Zeci de persoane au fost RĂNITE!
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Corneliu Botgros, în doliu: „Prea devreme, neașteptat...”
wowbiz.ro
image
Pensii noiembrie 2025, schimbare uriaşă. De ce unii seniori primesc un talon gri!
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă ai avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Bomba calorică foarte sănătoasă care îngrașă mai rău ca zahărul. Gustăm aproape zi de zi din „inamicul” siluetei
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
Tom Cruise foto Profimedia jpg
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?