Reacții din Justiție după ce Guvernul a decis tăierea unor fonduri pentru magistrați: „Statul de drept nu este negociabil”

Tensiunile dintre sistemul judiciar și Guvern se adâncesc, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție critică dur practicile de amânare a plății drepturilor stabilite prin hotărâri definitive. În paralel, magistrații avertizează că aceste întârzieri generează costuri suplimentare majore pentru bugetul de stat.

Într-un comunicat ferm, Înalta Curte de Casație și Justiție acuză Guvernul României că a adoptat „în mod constant și sistematic” măsuri care afectează drepturile judecătorilor, de la modificări ale regimului pensiilor până la neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive.

Reprezentanții instanței supreme subliniază că situația actuală nu este una izolată, ci face parte dintr-o practică ce ridică „serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor statului de drept”.

„Executarea hotărârilor judecătorești nu este opțională. Executarea nu poate fi amânată, reinterpretată sau făcută discreționar”, transmite ÎCCJ.

Instituția critică dur mecanismele prin care statul își reeșalonează unilateral obligațiile financiare, arătând că un astfel de comportament este „incompatibil cu ordinea juridică”.

„Atunci când obligațiile stabilite prin hotărâri definitive sunt, în mod repetat, supuse unor mecanisme de reeșalonare unilaterală (...), vorbim despre un comportament incompatibil cu ordinea juridică”, se mai arată în comunicat.

ÎCCJ atrage atenția că drepturile stabilite prin instanță reprezintă „creanțe certe, protejate ca bunuri”, iar amânarea plății acestora afectează direct dreptul de proprietate și securitatea juridică. „Statul de drept nu este negociabil. Hotărârile judecătorești nu sunt facultative. Guvernul nu poate evita la nesfârșit executarea acestora pentru că legea nu este opțională”, mai subliniază instituția.

În acest context, instanța supremă cere încetarea imediată a practicilor de reeșalonare și avertizează că, în lipsa unor măsuri conforme cu legea, va iniția „toate demersurile legale necesare, inclusiv o acțiune în justiție”.

Magistrații avertizează: amânările cresc costurile pentru stat

Reacțiile din sistemul judiciar nu au întârziat. Procurorul Cristian Ardelean, de la Parchetul Tribunalului Bihor, susține că politica de amânare a plăților nu face decât să agraveze situația bugetară.

„Aceste amânări succesive nu ușurează, ci împovărează bugetul. Debitul stabilit inițial prin hotărîrile judecătorești se actualizează cu dobânda legală, dobânda penalizatoare, și indicele de inflație. Iar, de exemplu, pentru anul 2025, aceste accesorii au ajuns undeva la 20% din debitul principal”, a explicat acesta la TVR 1.

Procurorul avertizează că întârzierea plăților generează costuri suplimentare suportate, în final, de contribuabili: „Amânarea acestor plăți înseamnă costuri suplimentare pentru bugetul de stat, pe care le suportă, până la final, tot contribuabilul”.

Datorii de miliarde și procese în lanț

În prezent, statul român are datorii estimate la peste 10 miliarde de lei către magistrați, rezultate din drepturi salariale câștigate definitiv în instanță în perioada 2018–2025.

Guvernul a achitat deja aproximativ jumătate din restanțele care se apropie de un miliard de euro, însă restul sumelor rămân de plată. În paralel, dobânzile acumulate cresc semnificativ valoarea totală a datoriei.

De-a lungul anilor, aceste sume au fost majorate prin sporuri, indemnizații și alte drepturi obținute în instanță, iar numărul proceselor continuă să crească, fără o soluție clară de stopare.

Bani redirecționați către pachetul social

Conflictul apare în contextul unor decizii recente ale Guvernului. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Bugetul pentru 2026 va fi deblocat printr-un compromis în cadrul coaliției.

Astfel, pachetul social destinat pensionarilor, copiilor cu dizabilități și mamelor va fi finanțat nu prin creșterea deficitului, ci prin reducerea sumelor alocate plății drepturilor câștigate de magistrați și prin amânarea acestora.