Video Un turist rus care instiga la violență a fost bătut măr de doi britanici în Phuket: „Omul părea extrem de beat”

Un turist rus a primit ceea ce unii numesc „karma instantă” după ce a încercat să provoace la bătaie doi britanici care au încercat în repetate rânduri să evite confruntarea. Incidentul a avut loc într-o zonă aglomerată din Phuket, Thailanda.

Bărbatul rus, descris ca fiind „extrem de beat”, a început să îi urmărească și să îi incite la violență pe cei doi britanici și pe femeia care îi însoțea. În filmarea apărută online, turistul insistă să se apropie de grup, deși aceștia încearcă să se îndepărteze.

Turiștii britanici ar fi încercat timp de câteva minute să calmeze situația și să plece, însă rusul i-a urmărit continuu, instigând la violență. La un moment dat, acesta se pune în fața unuia dintre britanici și ridică pumnii, în timp ce oamenii din jur se strâng pentru a urmări scena, relatează Daily Mail.

Un trecător încearcă să intervină pentru a opri conflictul, însă în câteva secunde situația escaladează. Unul dintre britanici l-a lovit pe rus și l-a pus imediat la pământ.

În imagini, bărbatul apare întins pe trotuar pentru câteva momente. Deși încearcă să se ridice de mai multe ori, este lovit cu piciorul înainte ca martorii să intervină și să despartă grupurile.

Sursa video: Daily Mail

După incident, turistul rus este surprins stând pe niște trepte, cu urme de sânge vizibile pe față.

Un martor a relatat că rusul urmărea agresiv grupul: „Omul părea extrem de beat și continua să încerce să pornească o bătaie cu cei doi britanici. Unul dintre ei era cu iubita lui. Au încercat să plece de mai multe ori, dar el i-a tot urmărit”, a spus acesta.

„Rusul a vrut să se bată, dar a pierdut repede”, a adăugat martorul.

Poliția locală a confirmat pentru presa internațională că nu a fost depusă nicio plângere și că nu există un raport oficial al incidentului la secția din Patong.

Zona în care s-a produs incidentul, Bangla Walking Street, este una dintre cele mai circulate zone de noapte din Phuket, atrăgând mii de turiști străini în fiecare zi. Insula a înregistrat o creștere puternică a numărului de vizitatori după introducerea programelor de intrare fără viză, menite să stimuleze turismul post-pandemie.

Phuket a fost vizitat anul trecut de aproximativ 800.000 de turiști străini și rămâne una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Thailanda.