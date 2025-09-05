Video Cifrele verii. Mai puțini români pe litoral, interes mare pentru all inclusive. „Ne-am dori să ajungem la 10 milioane de turiști străini”

Turismul românesc se află în impas, cifrele arătând o scădere a sosirilor de turiști români în primele două luni de vară și o ușoară creștere a interesului străinilor. Situația nu s-a redresat nici în august. Cifre în aceeași notă și la munte și în Delta Dunării, iar semnele de redresare lipsesc.

Mai puțini români decât în 2024 au ales să-și petreacă vacanța pe litoralul nostru în primele două luni de vară, arată cifrele Institutului Național de Statistică, acestea fiind confirmate și de analiza unui tour-operator. În iunie și iulie s-a înregistrat o scădere cu 4,2%, respectiv 4,4%, comparativ cu iunie și iulie 2024. Au venit în schimb cu 7,2% mai mulți turiști străini în iunie, comparativ cu iunie 2024, creșterea fiind însă de doar 0,6% pentru iulie.

„Deși datele INS acoperă doar începutul sezonului estival (iunie și iulie), informațiile centralizate de BIBI Touroperator oferă o perspectivă completă asupra întregii veri, incluzând luna august. Conform acestora, sezonul estival 2025 s-a încheiat cu o scădere la nivel național, similară cu cea indicată de INS, în comparație cu aceeași perioadă din 2024. Chiar dacă primele luni ale anului au adus o creștere de 10%, în prezent ne aflăm într-un punct critic, sub nivelul înregistrat anul trecut. Deși programul „Litoralul pentru toți” menține vacanțele active și în luna septembrie, peste 95% din datele sezonului sunt deja consolidate, conturând o imagine clară a evoluției acestuia”, arată o analiză a tour-operatorului.

Cât au plătit turiștii pe litoralul românesc

Litoralul românesc a pus la bătaie în acest sezon 4.900 de unități clasificate și aproape 155.000 locuri de cazare autorizate. Cu toate acestea, datele arată o scădere de 4,2% a rezervărilor, pentru vara 2025, față de anul precedent. Turiștii au plătit, în medie, 1.136 lei/sejur, cu 3,4% mai mult decât în 2024, durata medie a sejurului fiind de 4,6 nopți.

Aproximativ 60% din rezervări s-au concentrat în stațiunile: Mamaia Nord, Jupiter, Saturn și Eforie Nord. Românii au căutat mai mult sejururile cu totul inclus, cerințele pentru hotelurile cu all inclusive fiind cu 10% mai mari, în timp ce unitățile nemodernizate sau cele care nu au ținut pasul cu prețul pieței au stagnat sau au pierdut din turiști.

La munte - tarife ca în 2024, creștere ușoară a duratei medii a sejurului

La munte, prețurile practicate de hotelieri au fost comparabile cu cele din 2024, „cu ajustări moderate”, arată tour-operatorul. Turiștii care și-au mai permis o vacanță și au ales o stațiune montană de la noi din țară și-au crescut ușor durata de ședere. Turismul balnear a crescut cu 2% față de 2024, în schimb zona de munte în ansamblu a înregistrat o scădere cu 9%. Tariful per sejur a atins nivelul de 590 lei/persoană în zonele montane și 1.219 lei/persoană în stațiunile balneare, marcând o creștere de 6,5% comparativ cu anul precedent, în condițiile în care durata medie a sejurului a crescut ușor, de la 3,7 nopți la 3,9 nopți pe segmentul balneo, în timp ce zona de munte a înregistrat o stagnare la 3 nopți. Sinaia, Predeal și Poiana Brașov au cumulat 55% din rezervări, iar pe segmentul balnear cele mai solicitate stațiuni au fost Băile Felix, Sovata și Băile Herculane (64%).

Scădere de 10% în Delta Dunării

Delta Dunării nu s-a mai bucurat de interesul de anul trecut, când creșterea comparativ cu anul anterior a fost de 12%. În 2025, în ciuda tarifelor mai accesibile, sub cele din 2024, rezervările au scăzut cu 10%. Speranțele sunt că prețul atractiv va face ca situația să se redreseze până la sfârșitul anului, Delta Dunării fiind o destinație spectaculoasă indiferent de anotimp.

În Delta Dunării, durata medie a sejurului a fost de 3 nopți, cu un tarif mediu de 799 lei/persoană/sejur, în scădere cu 4,65% față de anul trecut, când tariful a fost de 838 lei/persoană/sejur.

Turiștii care au ales în 2025 Delta Dunării au optat pentru: Murighiol, Sulina, Mahmudia și Sfântu Gheorghe, destinații care au însumat 63% din totalul rezervărilor tour-operatorului.

Ce lipsește pentru ca Delta Dunării să fie și mai atractivă? O ofertă turistică mai variată, care să conțină mese incluse, experiențe, acces facil și sigur pe apă, evenimente cu specific local. Este de asemenea nevoie de o campanie de promovare intensificată, cred specialiștii din turism.

Marile orașe au scăzut în opțiuni, destinațiile rurale câștigă teren

Vacanțele scurte, mai arată tour-operatorul, au înregistrat și acestea o scădere cu 10% față de sezonul 2024, iar principalele cauze ar fi creșterea costurilor pentru cazare si transport și supraaglomerarea marilor orașe în lunile de vară. Impact negativ a avut și anularea unor evenimente majore. În plus, ofertele externe ale companiilor aeriene și includerea și cu granițele terestre în spațiul Schengen au determinat tot mai mulți turiști români să călătorească în afara țării. Cele mai căutate destinații interne au fost, în vara 2025: Cluj-Napoca, Oradea, Brașov, Sibiu, București și Sighișoara.

Creșteri mari se observă în schimb pe segmentul ecoturism și activități recreative în aer liber, programele de acest tip organizate înregistrând o creștere de 30% a numărului de participanți față de 2025. Turiștii au prins gustul plimbărilor cu bicicleta, al atelierelor educative și al experiențelor de aventură. Și turismul rural a înregistrat în această vară o creștere de 17%, Bucovina, Maramureș și Cazanele Dunării fiind destinațiile preferate.

Unde au venit turiștii străinii

În sezonul în care mai puțini români au petrecut vacanțe în țară comparativ cu anul trecut, turismul de incoming a cunoscut în schimb o creștere semnificativă. Cei mai mulți turiști străini au venit în: București, Brașov, Cluj și Sibiu, dar și pe Valea Prahovei, în Maramureș, în Bucovina și Transilvania. Conform datelor tour-operatorului, creșterea pe acest segment a fost de 15%, majoritatea turiștilor sosind din Franța, UK și Polonia, iar explicația ar fi participarea în anii trecuți, dar și în acest an, la târgurile internaționale de profil din Paris, Varșovia și Londra.

Diminuarea valorii voucherelor de vacanță și creșterea TVA, impact major

Cifrele deloc îmbucurătoare din turismul intern sunt rezultatul unor combinații de factori, spun specialiștii din turism. Creșterea TVA și diminuarea valorii voucherelor de vacanță au avut impact major. S-au adăugat scăderea puterii de cumpărare a românilor, instabilitatea fiscală, blocarea sau întârzierea proiectelor de infrastructură și contracția sectorului HoReCa.

Conform datelor Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), valoarea voucherelor de vacanță utilizate a scăzut cu 66% în primele 7 luni ale anului, în condițiile în care în anii anteriori tocmai acestea au sprijinit real turismul, ajutând la creșterea numărului de vacanțe în România și la scoaterea din zona nefiscalizată a serviciilor.

Cât despre creșterea totuși timidă a turismului de incoming (sosirea turiștilor străini în România), explicația ar fi absența unei strategii de promovare coerente și prezența mai mult decât modestă la târgurile de turism. Această situație este agravată de absența unui Organism de Management al Destinației (OMD) la nivel național și de lipsa unei structuri guvernamentale dedicate exclusiv turismului, cu profesioniști din domeniu, atrag atenția reprezentanții industriei.

„Sezonul estival 2025 a fost marcat de provocări economice.. Deși am înregistrat creșteri modeste, cheltuielile au fost mai mari, iar fiscalitatea crescută a afectat atât turiștii, cât și operatorii. Incoming-ul a fost singurul segment cu o creștere constantă, iar investițiile în hoteluri cu servicii complete și spa premium oferă speranță pentru viitor. Rezervările pentru iarnă sunt în creștere, iar ofertele pentru litoralul 2026 sunt deja lansate, cu accent pe pachetele all inclusive și perioadele de festivaluri”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și președinte BIBI Group4Travel.

Prețurile pentru sezonul estival 2026, anunțate la această dată, se mențin la nivelul celor din sezonul 2025, însă în industria ospitalității sunt mari îngrijorări. Posibila majorare a cotei de TVA și menținerea la nivelul actual a valorii voucherelor de vacanță, în pofida micilor modificări aduse prin Legea nr. 141 din 25 iulie 2025, ale cărei norme de aplicare încă n-au apărut, ar pune presiune mare pe industrie. Din acest motiv vocile din sector fac apel la solidaritate și la continuarea adaptării la cerințele pieței.

„Ce va fi vom vedea, dar e clar că Guvernul României, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului, Digitalizării și Turismului trebuie să facă ceva să apară și stimulente, să putem porni motoarele pentru turismul românesc, atât pentru turiștii români în România, cât și pentru turiștii străini în România, pentru că se poate înregistra o contribuție extrem de importantă la buget. Ne-am dori să ajungem la 10 milioane de turiști străini și 10% din PIB din turism în următorii ani”, a mai declarat Voican.

În acest an industria ospitalității spera să se depășească numărul de 2,7 milioane turiști străini veniți în România, cifră înregistrată în 2019, însă evaluările realiste indică faptul că acest obiectiv este din ce în ce mai greu de atins.