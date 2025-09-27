search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
Video „Aș putea evada din Coreea de Nord”. Planul cu care un vlogger român i-ar face invidioși pe regizorii de la Hollywood

Vloggerul Ionuț Lenghel străbate lumea pentru experiențe culinare, iar clipurile sale se viralizează pe YouTube. Românul a bifat și Coreea de Nord pe harta experiențelor sale și s-a arătat șocat de ceea ce a văzut acolo. Și mai surprinzătoar e că a tras concluzia că ar putea evada de acolo.

Un ski jet i-ar fi de ajuns lui Ionuț să evadeze din Coreea de Nord. FOTO: Shutterstock
Un ski jet i-ar fi de ajuns lui Ionuț să evadeze din Coreea de Nord. FOTO: Shutterstock

Ionuț Lenghel a ajuns la granița Chinei cu Coreea de Nord și a văzut cu ochii săi și casele nord-coreenilor. Imaginile filmate sunt dezolante. Coreea de Nord este de un cenușiu ieșit din comun, casele oamenilor sunt sărăcăcioase, iar soldații sunt omniprezenți. Nimic surprinzător ținând cot că este vorba despre un stat cu un aparat represiv remarcabil pus în slujba liderului său, Kim Jong un, dar și pentru a-și initimida vecinii, în special mult mai prospera Coreea de Sud.

De altfel, între cele două țări rezultate din fracturarea vechiului stat coreean nu există niciun tratat de pace, la zeci de ani de la încheierea războiului, ci doar un armistițiu.

Vloggerul Ionuț Lenghel este printre cei care au avut ocazia să vadă cu ochii lor o părticică infimă a acestui stat, dar reprezentativă pentru condițiile în care trăiesc supușii dictatorului Kim Jong un.

El a filmat încă de la granița Chinei cu Coreea de Nord. În opoziție cu China, o țară care s-a dezvoltat incredibil în ultimii 20 de ani, Coreea de Nord pare încă în Evul Mediu.

Haos. Poftim, vin camioane de acolo. Stați că am trecut pe GoPro (…) Deci podul ăsta nu mai funcționează, numai pietonii merg pe el. Și celălalt e podul de legătură cu Coreea de Nord. Și după cum vedeți vin camioanele, bănuiesc că sunt camioane chinezești. Vin de la descărcat. China și Coreea de Nord fac comerț, până la urmă. Din câte am înțeles, cică ar lucra și nord-coreeni, pe aici pe la restaurante nord-coreene”, și-a început Ionuț aventura la granița dintre cele două state.

Cum ar evada din Coreea de Nord

Mai departe, odată ajuns la Marele Zid Chinezesc, el susține că aparent nu pare foarte greu ca cineva să fugă din Coreea de Nord în China.

„Am venit încoace cu un taxi, pe partea dreaptă, cum ar veni, era Coreea de Nord. Și tot mă uitam pe acolo, inspectam. Dar cred că pot evada. Cred că aș putea evada. Vom ajunge înapoi în zona aia și vă arăt. Este sârmă ghimpată. N-am văzut sniperi. Nu prea am văzut soldați. Nu știu dacă-i zonă minată. Cred că aș putea scăpa. Eu așa zic”, a spus el.

Ionuț nu a observat într-o zonă anume niciun trăgător nord-coreean care ar supraveghea prin lunetă granița, deși probabil că aceștia sunt doar bine camuflați.

„Acolo nu cred că au sniperi. Numai treci repede... Vin înapoi până se trezesc ăia, că-s soldați. Nu au timp de reacție, n-au cum instant. Plus că dacă-s la depărtare, degeaba trag cu puștile, că nu mă nimeresc. Mă duc, îi dau viteză, trec, mă plimb pe acolo un pic. Când văd că se apropie soldați, trec înapoi. Cred că ar merge”, a mai spus Ionuț Lenghel.

Citește și: România, prinsă între Israel și Palestina: șansă istorică sau risc uriaș? Expert în Orientul Mijlociu: „Cândva am fost și mediatori între arabi și evrei”

Mai apoi, după ce s-a întors la hotel și a mâncat într-un restaurant, Lenghel apelat la serviciile unei companii pentru o plimbare pe râul care marchează granița dintre cele două țări, Coreea de Nord și China. Dar înainte de asta s-a chinuit cu mâncarea din restuarantele chinezești și a sfârșit prin a căuta fast-food-uri americane pentru a nu rămâne flămând.

A doua zi, a văzut din barcă și mai bine partea nord-coreeană.

„Uite, bicicliști. Îi vedeți? Bicicliști nord coreeni, frate. Vedeți gardurile? Mama mia! Băi, dar te aduc ăștia destul de aproape. Suntem la vreo 30 de metri. Deci uitați-vă la case. Băi, dar ce case... Se vede că-s destul de vechi. Și uitați-vă la acoperișul ăla, zici că-i ăla din azbest sau cum îi zice. Vedeți, solzi din ăia vechi. Hai să vedem dacă-i cineva acasă, nu cred că-i nimeni”, a spus el.

Coreea de Nord văzută din vaporaș

Mai încolo puțin a identificat niște soldați și a văzut mitraliere. „Acolo cred că-s mitraliere, vedeți? Dincolo case. Dar nu știu cine locuiește. Oare soldații sau oare oameni normali? Acolo împing bicicletele la deal. E interesant aici, pe bune. Mama mia. Asta ziceam eu, că dacă aș lua un jet ski. M-aș duce unde nu sunt sârme d-astea. Înapoi pe jet ski și înapoi în China. Uite, gărzi, gărzi, gărzi, gărzi. Ăia-s soldați, mă. Aici e un pod nord coreean. Și un biciclist. Ba, dar cum îi lasă să vina pe aici? Nu-mi vine să cred. Îi lasa să se plimbe. Poate sunt gărzi, da?”, s-a mirat românul.

Mai departe, unii dintre nord-coreeni i-au lăsat chiar impresia că îi fac cu mâna. Între timp, alții, mai timizi, s-au speriat.

„Hai, fă cu mâna. Ăștia tot fac cu mâna de pe vapor. Mama mia ce aproape este ăsta, chiar nu-mi vine să cred. Mama mia, bă nu-mi vine să cred, frate. Dar las ca vin eu cu jet ski-ul. Le fac eu cu mâna”, s-a lămurit Ionuț. 

Cine este vloggerul Ionuț Lenghel

Clipul postat pe You Tube s-a viralizat și a adunat peste 292.000 de vizionări, dar și aproape 9.000 de comentarii. De altfel, Ionuț Lenghel are aproape 300.000 de abonați, iar cei mai mulți îi urmăresc cu interes fiecare vlog. Românul a vizitat până acum zeci de țări, dintre cele mai diverse.

A fost în nordul extrem, nu departe de Polul Nord, iar apoi sub arșița soarelui Africii. A văzut țări dezvoltate precum cele din Peninsula Scandinavă și China sau Japonia, dar și locuri unde oamenii aproape mor la propriu de foame. Prin proiectul său de suflet - „Îmi place să mănânc”, Ionuț Lenghel le arată fanilor săi ce se mănâcă în lumea largă, de la hamburgeri din balene și reni în nord și până la mâncăruri care cu greu pot fi considerate hrană pentru europeni. Ionuț Lenghel a devenit popular și are fani care se amuză inclusiv de felul în care acesta vorbește. Cu un pronunțat accent ardelenesc de Satu Mare, zonă din care provine, Lenghel e apreciat pentru felul simplu, dar natural în care încearcă să comunice cu fanii săi și să le relateze și explice tot ceea ce întâlnește și experimentează în destinațiile pe care le alege cu grijă.

Călătorii

