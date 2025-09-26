Soluțiile consilierului economic al lui Nicușor Dan la criză: „Avem suficient capital românesc care poate produce al doilea miracol economic”

România se află într-un moment de cotitură, iar reforma, fie ea administrativ-teritorială, fie economică, nu mai poate întârzia, susține Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan. România a adunat suficient capital românesc pentru a avea dreptul să spere la un „miracol” economic, cu condiția să se reformeze, consideră Burnete.

Radu Burnete, consilier pe probleme economice și sociale al președintelui Nicușor Dan și director executiv al Confederației Patronale Concordia consideră că România se află în fața unor provocări istorice, dar că are, în același timp, șansa unui miracol economic. Asta înseamnă că, dacă România va reuși să treacă peste problemele profunde care o afectează atât de mult la nivel macro economic ar putea avea o șansă istorică și să devină unul dintre statele cu adevărate prospere ale Uniunii Europene. Deocamdată, însă, România se află prinsă într-un adevărat blocaj economic, susține Burnete, într-o postare pe rețelele de socializare.

„Singura armă veritabilă pentru a proteja România de acest asalt informațional și ideologic barbar care vine din est, dar și din interiorul nostru este să arătăm că lucrurile se pot face altfel. Suntem blocați într-un model administrativ și economic care și-a atins limitele. Schimbarea lui este înfricoșătoare pentru toți cei care se agață astăzi de el. Și se agață pentru că nu-și pot imagina viața lor și viața lor în România altfel”, începe Burnete.

Lipsa reformelor ne condamnă la sărăcie

Reforma administrativ teritorială a țării nu mai poate aștepta, în opinia lui Radu Burnete.

„Nu avem nevoie de atâtea județe și localități și straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile. Computerele cuantice și primarii lui Caragiale nu pot coexista. Este o iluzie”, susține el.

Radu Burnete s-a referit și la un alt subiect controversat în România, privatizările și listările unor mari companii naționale. Privită cu suspiciune de unii economiști, listarea marilor companii ar aduce bani la buget și e obligatorie, consideră alți experți.

„Nu mai putem trage după noi atâtea companii de stat ineficiente. Nu mai putem. E mare jelanie când vorbești de privatizare sau listare deși nu există altă cale. Am încercat 20 de ani să selectăm administratori independenți, autonomi și competenți. Până când mai încercăm? Nu se poate fără o participație măcar minoritară a mediului privat. Nu mai merge să digitalizăm dosare cu șină. Asta era ceva ce trebuia făcut în 2010. Acum avem nevoie să regândim administrația pentru epoca cloud și a inteligenței artificiale pe care să le folosim în interes public nu să căutăm cele mai bune rețete de pastramă”, menționează consilierul președintelui.

Miracolul economic e posibil

Consilierul președintelui Nicușor Dan a abordat și o altă temă interesantă. În viziunea sa, există suficient capital românesc acumulat pentru ca România să trăiască un adevărat miracol economic.

„Avem pentru prima dată suficient capital românesc despre care sunt convins că poate produce al doilea miracol economic după cel al aderării la UE. Zace în conturi sau în fondurile de pensii sau se duce în alte țări unde produce randamente pentru alții. Investițiile străine sunt excelente, nu mai sunt demult suficiente”, consideră el.

Pe de altă parte, Radu Burnete crede că se pierde timpul cu dezbateri și polemici pe teme precum plafonările de prețuri la alimente și energie și spune că este nevoie mai degrabă de soluții pentru companii, pentru ajutorarea antreprenorilor. Ulterior, adaugă el, România se poate concentra pe soluții care să aducă echitatea socială din spirit de coeziune.

„Ne cocoloșim prea mult. Românii sunt ingenioși și harnici și au spirit antreprenorial, iar noi dezbatem la nesfârșit cum să plafonăm prețul la făină și curent. Nu mai bine vedem noi cum facem să avem mai multe mici afaceri la sate, cum să producem mai multe și mai bine și cu salarii mai mari ca să fie irelevant cât costă un kilogram de făină? Dacă ieșim din acest blocaj vom avea și resurse pentru cei vulnerabili și pentru a crește echitatea socială din spirit de coeziune și pentru că vrem o țară în care mai nimeni nu trăiește de la o zi la cealaltă. Și o putem avea”, subliniază Burnete.

Prea mult defetism

În plus, industria de apărare nu mai poate fi neglijată, iar România va trebui să ia măsuri ferme pentru revitalizarea și dezvoltarea acesteia.

„Și nu mai spuneți că nu avem nevoie de apărare sau de industrie de apărare. Lipsa de dinamism și a unui braț înarmat sunt cele mai mari vulnerabilități europene astăzi. Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți. Vrem de amândouă și de asta trebuie să dăm drumul energiilor pozitive și creatoare ale acestei țări. Bine Burnete, dar nu ne mai ține lecții pe internet. Ești acolo. Fă! La fiecare postare cineva îmi scrie că ne-am săturat de vorbe. N-am ce face. O să vă agasez în continuare pentru că sunt lucruri pe care vreau să le audă și administrația și partidele și toți cei care vor o România mai sigură și mai prosperă și din fericire încă nu încap toți într-o sală”, adaugă el.

Un alt aspect remarcat de Radu Burnete este pesimismul românesc.

„Și încă un lucru. E prea mult defetism. Nimic nu merge. Nimic nu se poate. Totul e prost. Dracul e mai negru decât dracul. Chiar așa o fi? Am primit un reproș care m-a cam atins, că nu fac suficient. Că mă limitez la ceea ce este posibil astăzi. Că mă ocup de mici șantiere care oricât de importante, nu rezolvă problema fundamentală a României. Asta m-a făcut să mă întreb care este problema fundamentală a României și în această dimineață răspunsul meu este așa: lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea. Mereu am avut o problemă de sincronizare istorică, am fost cu câțiva pași în urmă din circumstanțe geopolitice care nu țineau de noi. Pentru prima dată blocajul este mai degrabă la noi și trebuie, trebuie să-l depășim”, conchide Radu Burnete.