search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Soluțiile consilierului economic al lui Nicușor Dan la criză: „Avem suficient capital românesc care poate produce al doilea miracol economic”

0
0
Publicat:

România se află într-un moment de cotitură, iar reforma, fie ea administrativ-teritorială, fie economică, nu mai poate întârzia, susține Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan. România a adunat suficient capital românesc pentru a avea dreptul să spere la un „miracol” economic, cu condiția să se reformeze, consideră Burnete.

Radu Burnete. FOTO: Arhivă Adevărul
Radu Burnete. FOTO: Arhivă Adevărul

Radu Burnete, consilier pe probleme economice și sociale al președintelui Nicușor Dan și director executiv al Confederației Patronale Concordia consideră că România se află în fața unor provocări istorice, dar că are, în același timp, șansa unui miracol economic. Asta înseamnă că, dacă România va reuși să treacă peste problemele profunde care o afectează atât de mult la nivel macro economic ar putea avea o șansă istorică și să devină unul dintre statele cu adevărate prospere ale Uniunii Europene. Deocamdată, însă, România se află prinsă într-un adevărat blocaj economic, susține Burnete, într-o postare pe rețelele de socializare.

„Singura armă veritabilă pentru a proteja România de acest asalt informațional și ideologic barbar care vine din est, dar și din interiorul nostru este să arătăm că lucrurile se pot face altfel. Suntem blocați într-un model administrativ și economic care și-a atins limitele. Schimbarea lui este înfricoșătoare pentru toți cei care se agață astăzi de el. Și se agață pentru că nu-și pot imagina viața lor și viața lor în România altfel”, începe Burnete.

Lipsa reformelor ne condamnă la sărăcie

Reforma administrativ teritorială a țării nu mai poate aștepta, în opinia lui Radu Burnete.

„Nu avem nevoie de atâtea județe și localități și straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile. Computerele cuantice și primarii lui Caragiale nu pot coexista. Este o iluzie”, susține el.

Radu Burnete s-a referit și la un alt subiect controversat în România, privatizările și listările unor mari companii naționale. Privită cu suspiciune de unii economiști, listarea marilor companii ar aduce bani la buget și e obligatorie, consideră alți experți.

„Nu mai putem trage după noi atâtea companii de stat ineficiente. Nu mai putem. E mare jelanie când vorbești de privatizare sau listare deși nu există altă cale. Am încercat 20 de ani să selectăm administratori independenți, autonomi și competenți. Până când mai încercăm? Nu se poate fără o participație măcar minoritară a mediului privat. Nu mai merge să digitalizăm dosare cu șină. Asta era ceva ce trebuia făcut în 2010. Acum avem nevoie să regândim administrația pentru epoca cloud și a inteligenței artificiale pe care să le folosim în interes public nu să căutăm cele mai bune rețete de pastramă”, menționează consilierul președintelui.

Miracolul economic e posibil

Consilierul președintelui Nicușor Dan a abordat și o altă temă interesantă. În viziunea sa, există suficient capital românesc acumulat pentru ca România să trăiască un adevărat miracol economic.

Citește și: Strategia prin care UE îl poate doborî pe Putin cu propriile arme. Planul ingenios gândit de o româncă expertă în analize de risc

„Avem pentru prima dată suficient capital românesc despre care sunt convins că poate produce al doilea miracol economic după cel al aderării la UE. Zace în conturi sau în fondurile de pensii sau se duce în alte țări unde produce randamente pentru alții. Investițiile străine sunt excelente, nu mai sunt demult suficiente”, consideră el.

Pe de altă parte, Radu Burnete crede că se pierde timpul cu dezbateri și polemici pe teme precum plafonările de prețuri la alimente și energie și spune că este nevoie mai degrabă de soluții pentru companii, pentru ajutorarea antreprenorilor. Ulterior, adaugă el, România se poate concentra pe soluții care să aducă echitatea socială din spirit de coeziune.

„Ne cocoloșim prea mult. Românii sunt ingenioși și harnici și au spirit antreprenorial, iar noi dezbatem la nesfârșit cum să plafonăm prețul la făină și curent. Nu mai bine vedem noi cum facem să avem mai multe mici afaceri la sate, cum să producem mai multe și mai bine și cu salarii mai mari ca să fie irelevant cât costă un kilogram de făină? Dacă ieșim din acest blocaj vom avea și resurse pentru cei vulnerabili și pentru a crește echitatea socială din spirit de coeziune și pentru că vrem o țară în care mai nimeni nu trăiește de la o zi la cealaltă. Și o putem avea”, subliniază Burnete.

Prea mult defetism

În plus, industria de apărare nu mai poate fi neglijată, iar România va trebui să ia măsuri ferme pentru revitalizarea și dezvoltarea acesteia.

„Și nu mai spuneți că nu avem nevoie de apărare sau de industrie de apărare. Lipsa de dinamism și a unui braț înarmat sunt cele mai mari vulnerabilități europene astăzi. Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți. Vrem de amândouă și de asta trebuie să dăm drumul energiilor pozitive și creatoare ale acestei țări. Bine Burnete, dar nu ne mai ține lecții pe internet. Ești acolo. Fă! La fiecare postare cineva îmi scrie că ne-am săturat de vorbe. N-am ce face. O să vă agasez în continuare pentru că sunt lucruri pe care vreau să le audă și administrația și partidele și toți cei care vor o România mai sigură și mai prosperă și din fericire încă nu încap toți într-o sală”, adaugă el.

Un alt aspect remarcat de Radu Burnete este pesimismul românesc.

„Și încă un lucru. E prea mult defetism. Nimic nu merge. Nimic nu se poate. Totul e prost. Dracul e mai negru decât dracul. Chiar așa o fi? Am primit un reproș care m-a cam atins, că nu fac suficient. Că mă limitez la ceea ce este posibil astăzi. Că mă ocup de mici șantiere care oricât de importante, nu rezolvă problema fundamentală a României. Asta m-a făcut să mă întreb care este problema fundamentală a României și în această dimineață răspunsul meu este așa: lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea. Mereu am avut o problemă de sincronizare istorică, am fost cu câțiva pași în urmă din circumstanțe geopolitice care nu țineau de noi. Pentru prima dată blocajul este mai degrabă la noi și trebuie, trebuie să-l depășim”, conchide Radu Burnete.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
digi24.ro
image
O femeie suferă de o boală incurabilă provocată de o grefă luată de la cadavre, după o operație făcută în UK
stirileprotv.ro
image
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea stațiunii
gandul.ro
image
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
mediafax.ro
image
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
fanatik.ro
image
Nicușor Dan: SRI a avut o influență în viața noastră publică, economică și politică
libertatea.ro
image
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
20 de ani! A venit "nota de plată", după scandalul care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
18 angajați CJAS Bacău au furat peste 1 milion de lei şi i-au băgat în imobiliare. Cum au fost prinşi
observatornews.ro
image
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Inundaţie într-un bloc nou. Cui te adresezi, cum acoperi financiar paguba
playtech.ro
image
Singurele zodii care au stea în frunte până pe 1 octombrie. Primesc noroc din plin, oportunități și trăiesc momente unice
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dennis Man a primit vestea! Decizia luată de PSV, după ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Alertă meteo, Romica Jurca anunţă lapoviţă şi ninsoare de la noapte
romaniatv.net
image
Vor fi 2 grade în România! ANM anunță și ninsori
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea
click.ro
Prințesa Iman a Iordaniei cu mama sa, Regina Rania, Profimedia (1) jpg
Fetița Prințesei Iman, Amina, apare într-o fotografie rară cu bunica sa celebră, Regina Rania
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Lucrări de refacere a Planșeului Unirii (© Facebook / Primaria Sectorului 4)
Elemente de construcție anterioară, descoperite în timpul lucrărilor de a Planșeului Unirii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moșii de toamnă 2025. Când se sărbătorește în acest an, care sunt cele mai importante tradiții și cum se face coliva pentru cei adormiți
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”

OK! Magazine

image
Orgoliu la 78 de ani. Camilla, cuprinsă de mânie după ce a fost serios eclipsată de viitoarea Regină Kate, în timpul vizitei lui Trump

Click! Pentru femei

image
S-a supărat și-a aruncat inelul de logodnă în ocean! Cât de valoroasă era bijuteria cu diamant?

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!