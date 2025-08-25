Exclusiv Nicușor Dan sau Ilie Bolojan: cine e mai bun și unde punctează fiecare. Verdictul dat de la Oxford

Politologul Corneliu Bjola, de la Universitatea Oxford, analizează activitatea președintelui Nicușor Dan și a premierului Ilie Bolojan, când se apropie primele 100 de zile de mandat ale șefului de stat. Nu întâmplător, cei doi conduc detașat în topul celor mai apreciați politicieni români, conform unui sondaj.

Președintele Nicușor Dan se apropie de primele 100 de zile de mandat, în timp ce prim-ministrul Ilie Bolojan se află sub lumina reflectoarelor încă din februarie, din momentul în care a fost numit președinte interimar. Conform unui sondaj realizat de INSCOP, chiar Nicușor Dan și Ilie Bolojan sunt figurile politice cu cea mai mare încredere din România.

Primul în clasament e președintele cu 41,6%, fiind urmat de premier cu 41,2%. Ei sunt urmați de Daniel Băluță (PSD), Gabriela Firea și Călin Georgescu – fiecare câte 27,1%, Ciprian Ciucu – 25,3%, George Simion – 19,3%, Cătălin Drulă – 15,7%, Anca Alexandrescu – 13,6%.

Adevăr și mit: ce tenisiuni ar putea să existe între Dan și Bolojan

Cei doi lideri conduc în preferințele românilor, deși în spațiul public au apărut informații despre anumite tensiuni între ei. Acest lucru nu ar mai reprezenta o premieră în România post-decembristă, unde de foarte multe ori șeful statului și premierul au avut relații reci, iar în unele cazuri a fost nevoie de înțelegeri de coabitare.

Un prim moment mai tensionat între ei a apărut încă de când Nicușor Dan și-a luat mandatul în primire și s-a consumat în jurul discuției și a controverselor cu privire la creșterea TVA. Apoi, s-a vorbit despre o altă ruptură în momentul în care Nicușor Dan a privit cu unele rezerve anumite nominalizări ale premierului în funcție, care ar fi ales și câteva nume de miniștri deloc pe placul liderului de la Cotroceni.

Și așa cum se întâmplă în astfel de cazuri, au apărut informații și referitor la faptul că Ilie Bolojan nu ar fi primit cu entuziasm faptul că Dan a insistat în mod special pentru ministrul de Externe și cel al Apărării, unde a nominalizat doi membri USR fără experiență și fără nicio recomandare pentru domeniile respective, Oana Țoiu, respectiv Ionuț Moșteanu.

În ce privește imaginea, în ciuda unor decizii controversate precum creșterea taxelor și a impozitelor, Bolojan a lăsat impresia unui premier extrem de implicat și atent la detalii, decis să facă treabă. Dar cel mai mult a plăcut faptul că Ilie Bolojan a știut să lase impresia politicianului lipsit de înclinația de a face compromisuri, de care au fost acuzați aproape toți înaintașii săi de la Palatul Victoria. La polul opus, vacanța prelungită a președintelui, încă de la început de mandat, a transmis pentru unii semnalul unei lipse de implicare și a amintit de Klaus Iohannis.

Însă chiar și așa, Nicușor Dan a dat dovadă de suficientă virtute pentru a fi, conform sondajului amintit, cel mai apreciat politician din România. Sinceritatea, simplitatea și modul de a aborda problemele sunt poate cele mai importante atuuri ale sale. Politologul Corneliu Bjola, de la Universitatea Oxford, analizează, pentru „Adevărul”, activitatea de până acum a președintelui și a șefului de cabinet și explică unde punctează fiecare.

„Sunt simple zvonuri”

Din start, Corneliu Bjola consideră că toate informațiile care au răzbătut înspre spațiul public și ar sugera că între cei doi lideri ar exista o anumită tensiune sunt departe de adevăr.

„Aș spune că sunt simple zvonuri, eu nu le-aș da neapărat o foarte mare importanță. Acum, sigur că cei doi au personalități diferite, sunt destul de diferiți și ca stil, dar ambii sunt în tabăra pro-europeană și sunt dedicați țării și nevoilor României. Iar dacă ar fi să judec această scurtă perioadă de când ei se află la conducere, aș spune că până acum putem să vorbim despre două mandate de succes. Amândoi s-au angajat ferm pe calea corectă, amândoi au efectuat vizite importante la Paris și Berlin și au transmis semnale cât se poate de corecte aliaților. Amândoi susțin implicarea serioasă a României în coaliția voluntară pro-Ucraina și amândoi au dat dovadă de foarte multă seriozitate, până acum”, spune Bjola.

Atât Nicușor Dan cât și Ilie Bolojan s-au poziționat corect în privința marilor provocări pe care le traversează România, fie că este vorba de cele externe sau de cele interne. În plan extern, România trebuie să ducă o politică mai pro activă, consideră expertul, iar asigurarea securității țării este esențială.

România are nevoie de aliați și de o politică mai consistentă decât a avut până acum, dar și de o întărire a armatei, pentru a descuraja orice ipotetic inamic. În plan intern, provocările sunt pe măsură. Accelarea reformei și menținerea unei coaliții care să garanteze că România nu va intra într-o eră a instabilității politice reprezintă principalele preocupări.

Unde punctează cei doi lideri

„Marea provocare pe care o vedem în momentul de față rămâne securitatea țării. În zona aceasta, orice reacție este foarte importantă. Și aici, liderii țării ar trebui să-și canalizeze energia în următorii ani. Iar eu cred că dacă este să vorbim de aspecte pozitive, vestea bună ar fi că avem lideri dispuși să muncească și care au arătat că știu să ia taurul de coarne. Și că modul de funcționare a statului, care a persistat în cei 35 de ani de la Revoluție, în care s-au adunat și s-au depus straturi după straturi de indolență, de corupție, acum începe să se schimbe. Și aici se vede un efort și din partea celor doi lideri, Nicușor Dan și Ilie Bolojan, care încearcă și chiar reușesc să facă ceva”, mai spune Bjola.

Într-o comparație între președinte și premier, Corneliu Bjola consideră că e greu de găsit un câștigător și spune că amândoi se completează bine.

„Se poate vorbi despre o complementaritate, dar ei sunt diferiți, în sensul că au un stil și un comportament mai degrabă diferit unul de celălalt, deși scopul lor este comun. Și mijloacele și felul prin care acționează și urmăreasc acest scop comun sunt diferite. Bolojan se pare că este determinat, este parcă mai rapid în acțiuni. Nicușor Dan arată mult echilibru, chiar poate fi președinele de care aveam nevoie. Iar dacă Bolojan pare că se mișcă mai repede, că e mai activ, e normal să fie așa, mai ales că el este șeful guvernului. Din acest punct de vedere, nu este o surpriză. Pe de altă parte, da, Nicușor Dan este puțin mai lent, într-adevăr. Nu știu dacă asta va conduce la o anumită decuplare, dar sunt convins că ei sunt conștienți că reformele trebuie accelerate și nu e timp de pierdut. Să sperăm că poate și președintele Nicișor Dan își va accelera modul de lucru. Altfel, nu văd diferențe mari de substanță între cei doi. Cred că se înțeleg și văd că merg în aceeași direcție, doar această sincopă, această discrepanță de tempo să vedem cum se va regla în timp”, este observația lui Corneliu Bjola.

În opinia sa, primele rezultate ale acestei guvernări, influențate pozitiv și de activitatea președintelui, încep să fie vizibile.

Primele vești bune despre rezultatele alianței

„Putem spune că rezultatele, primele rezultate par încurajatoare. Vedem, de exemplu, chiar și agențiile de rating mențin România pe aceeași treaptă și au evitat să ne retrogradeze. Asta înseamnă că programul de guvernare, promisiunile guvernării sunt credibile, iar finanțarea României va continua să fie asigurată, într-un moment deloc ușor pentru economia României”, adaugă Bjola.

Cu toate acestea, drumul se anunță lung și complicat, avertizează Corneliu Bjola. Pentru ca rezultatele să fie bune, este nevoie ca această coeziune între președinte și premier, dar și cea din coaliție să fie menținute.

„Atenție, reforma asta nu va fi ușoară. Nu va fi ușoară pentru că va fi mult de lucru pentru o astfel de reformă. Și e nevoie de acțiune, dar și de o bună comunicare cu populația, cu cetățeanul, care trebuie să susțină aceste acțiuni deloc populare. Aș spune că în momentul de față guvernul oferă o anumită speranță. Suntem în faza de speranță, e cert că lucrurile pot fi redresate. Dar ne aflăm și într-un punct critic. De ce? Pentru că dacă ratezi această speranță, intervine o problemă de frustrare, inclusiv din partea oamenilor. Și se va spune din nou că cei aflați la putere vorbesc mult, dar nu fac nimic. Iar pe acest fond de frustrare populară, radical extremiștii vor găsi cel mai bun teren ca să crească și mai mult în sondaje. Deci în momentul de față nu prea poți să oferi numai speranță. Trebuie să vii cu o reformă care să dea rezultate”, mai spune politologul.

Provocările momentului pentru Nicușor Dan și Ilie Bolojan

El recomandă mai multă fermitate și în dosarele de corupție și o intervenție mai promptă a autorităților când se impune. Exemplul Exim Bank este primul dat de Corneliu Bjola.

„Trebuie schimbate practicile și vechile obiceiuri. Aș vrea să văd fermitate și în cazul Exim Bank și în orice caz similar. Legea să fie aplicată pentru toți și în orice fel de situații. Simt că Bolojan asta vrea să facă, îl simt decis. Dacă reușește să facă ceea ce și-a propus, va redresa și economia”, punctează Bjola.

Esențială va fi recâștigarea încrederii populației, consideră Corneliu Bjola, după ce autoritățile au ajuns la cote scăzute, în general.

„La fel de important, dacă nu și mai important ar fi ca o parte a populației să-și recapete încrederea în stat. La paradigma aceasta a statului funcțional, a statului responsabil, a statului apropiat de cetățean, nu a statului capturat sau a statului căpușat de o parte din aceste elite interesate să-și asigure doar avantaje materiale”, mai menționează Bjola.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan au de gestionat și o altă problemă. Coaliția PSD - PNL - USR - UDMR funcționează destul de greoi, iar disputele, cu precădere cele dintre PSD și USR, împiedică de multe ori luarea unor decizii importante, avertizează Corneliu Bjola.