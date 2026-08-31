Septembrie și octombrie sunt luni în care multe dintre destinațiile europene își schimbă treptat atmosfera. În nord, pădurile încep să capete nuanțe de arămiu și auriu, în regiunile viticole începe perioada recoltelor, iar în sud temperaturile rămân suficient de blânde pentru ca o vacanță în aer liber să fie încă foarte plăcută. Peste toate acestea se adaugă un lucru pe care îl caută tot mai mulți călători: după aglomerația din iulie și august, multe dintre destinațiile celebre își recapătă ritmul obișnuit.



Peisajele de toamnă sunt superbe în anumite zone din Europa, în special din România Foto: Pixabay

Am ales zece destinații în care schimbarea anotimpului aduce ceva în plus: peisaje mai spectaculoase, temperaturi mai ușor de suportat, produse de sezon şi drumuri mai liniștite.

1. Tenerife, Insulele Canare, Spania - o vară care mai continuă câteva săptămâni

În timp ce mare parte din Europa începe să se pregătească pentru sezonul rece, Tenerife păstrează una dintre cele mai plăcute clime pentru o vacanță de toamnă, potrivit National Geographic. Insula este o alegere potrivită atât pentru cei care încă vor câteva zile la ocean, cât și pentru cei care preferă să descopere un peisaj vulcanic prin drumeții și excursii.

Vara mai durează câteva săptămâni în Tenerife Foto: Shutterstock

Tenerife este mult mai diversă decât ar putea sugera imaginea stațiunilor de coastă. În centrul insulei se află Parcul Național Teide, dominat de vulcanul care este și cel mai înalt vârf al Spaniei, iar între munte și ocean se întind sate, plantații și drumuri spectaculoase care pot fi parcurse într-o excursie de o zi.

Toamna este un moment bun pentru a combina cele două fețe ale insulei. Diminețile pot fi rezervate pentru trasee în zonele montane, iar după-amiezile pentru plajă sau o plimbare pe coastă. Temperaturile sunt, în general, mult mai prietenoase decât în multe dintre destinațiile continentale ale Europei, fără căldura excesivă care poate face uneori dificilă explorarea insulei în plină vară.

Pentru cei care nu sunt pregătiți să renunțe la soare în septembrie sau octombrie, Tenerife este una dintre cele mai bune variante pe care le oferă Europa.

2. Transilvania, România - pădurile și satele medievale în culori de toamnă

Toamna pare să fi fost făcută pentru Transilvania. Pădurile care acoperă Carpații își schimbă treptat culoarea, iar satele săsești, cetățile și orașele medievale capătă un decor care face ca o călătorie prin regiune să fie foarte diferită de cea din timpul verii.

Piatra Craiului Foto: Shutterstock

Brașovul poate fi punctul de plecare pentru un traseu care continuă spre Bran și Piatra Craiului, iar de aici călătoria poate merge mai departe spre Viscri, Sighișoara și Sibiu. Distanțele permit construirea unui itinerar în care natura și patrimoniul se completează firesc, fără ca vacanța să devină o succesiune de obiective bifate în grabă.

Sighișoara Foto: Shutterstock

La începutul toamnei, și drumurile montane sunt o atracție în sine. Transfăgărășanul oferă priveliști spectaculoase asupra versanților, iar culorile care apar treptat pe măsură ce sezonul avansează schimbă complet peisajul.

Există și o altă față a toamnei transilvănene, mai puțin spectaculoasă în fotografii, dar cel puțin la fel de importantă pentru o călătorie: gastronomia. Este perioada produselor de sezon, a recoltelor și a meselor consistente, iar pensiunile și restaurantele din regiune pot transforma călătoria prin sate într-o experiență culinară la fel de interesantă ca peisajul.

3. Slovenia - Lacul Bled, Alpii Iulieni și pădurile care își schimbă culoarea

Slovenia are un avantaj important pentru o călătorie de toamnă: într-un spațiu relativ mic reunește lacuri, munți, păduri, orașe și sate care pot fi legate într-un singur traseu.

Lacul Bled este, fără îndoială, cea mai cunoscută imagine a țării, însă toamna merită continuată călătoria spre Alpii Iulieni și valea Soča, unde pădurile încep să capete nuanțe de galben și arămiu, iar peisajul montan devine și mai spectaculos.

Pădurile din Alpii Iulieni își schimbă culoarea Foto: Shutterstock

Pentru o vacanță de câteva zile, combinația dintre Ljubljana și zonele alpine funcționează foarte bine. Capitala poate fi explorată la pas, iar apoi, într-un timp relativ scurt, se poate ajunge în regiuni în care natura devine principalul punct de atracție.

Toamna aduce și un ritm mai liniștit, după lunile de vară în care cele mai cunoscute locuri din Slovenia pot fi aglomerate. Traseele, lacurile și localitățile mici pot fi astfel descoperite fără senzația că trebuie să te grăbești de la un obiectiv la altul.

4. Toscana, Italia - sezonul recoltelor şi al vinului

Toscana este una dintre regiunile europene în care toamna nu schimbă doar peisajul, ci și ceea ce ajunge pe masă.

Podgoriile din jurul Florenței, Sienei și Val d'Orcia intră în perioada recoltelor, iar vinul, uleiul de măsline, trufele, castanele și alte produse locale devin parte din experiența unei călătorii prin regiune.

Toamna este sezonul vinului în Toscana Foto: (c) 2025 Freesurf/Shutterstock. No use without permission.

În același timp, temperaturile mai blânde fac mai plăcute drumurile dintre orașele și satele Toscanei. Florența și Siena rămân puncte importante ale unei astfel de călătorii, însă farmecul toamnei se simte mai ales atunci când părăsești orașele și urmărești drumurile dintre dealuri, podgorii și localități medievale.

Val d'Orcia este una dintre zonele care merită inclusă într-un asemenea traseu. Peisajul este deja celebru, dar lumina și culorile de toamnă îi schimbă subtil aspectul, iar sezonul recoltelor adaugă o dimensiune pe care o vacanță de vară nu o poate oferi în același fel.

Pentru Toscana, toamna înseamnă, așadar, mai mult decât frunze colorate. Este perioada în care peisajul, vinul și gastronomia se întâlnesc cel mai firesc.

5. Umbria, Italia - dealuri, sate medievale și gustul toamnei

La nord de Roma și în apropierea Toscanei se află Umbria, o regiune mai puțin cunoscută internațional, dar care poate fi deosebit de plăcută în lunile de toamnă.

Peisajul este dominat de dealuri și păduri, iar localitățile medievale precum Assisi, Perugia și Spello oferă suficiente motive pentru opriri de câteva ore sau chiar pentru nopți petrecute în interiorul regiunii.

Toamna este însă perioada în care Umbria își arată cel mai bine latura gastronomică. Trufele și ciupercile apar în meniurile restaurantelor, castanele devin produse de sezon, iar recoltarea măslinelor și producția uleiului nou adaugă un motiv în plus pentru a descoperi zona în această perioadă.

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Umbria poate fi deosebit de plăcută toamna Foto: (c) 2025 StevanZZ/Shutterstock. No use without permission.

Spre deosebire de Toscana, unde turismul este deja foarte bine dezvoltat și anumite trasee sunt extrem de cunoscute, Umbria păstrează în multe locuri un ritm mai calm. Drumurile dintre sate, piețele locale și mesele lungi în restaurante mici fac parte din farmecul regiunii.

Este una dintre acele destinații în care nu trebuie să ai un program încărcat pentru ca vacanța să fie reușită. Uneori, câteva sate, un drum prin dealuri și o masă bună sunt suficiente.

6. Valea Douro, Portugalia - printre viile care se pregătesc pentru recoltă

Valea Douro este una dintre cele mai spectaculoase regiuni viticole ale Europei, iar toamna este momentul în care legătura dintre peisaj și vin devine cel mai vizibilă.

Viile sunt plantate pe terase care urmăresc versanții de-a lungul râului Douro, iar pe măsură ce sezonul avansează, culorile lor se schimbă și transformă întregul peisaj.

Valea Douro Foto: Shutterstock

Perioada recoltelor oferă și un motiv concret pentru a vizita regiunea. Cramele și proprietățile viticole devin puncte importante ale călătoriei, iar degustările pot fi combinate cu drumuri prin sate și opriri în locuri de unde valea poate fi admirată de sus.

Porto poate completa foarte bine traseul. După câteva zile petrecute printre podgorii, orașul oferă un alt mod de a descoperi vinurile regiunii și gastronomia nordului Portugaliei.

Douro este, în fond, o destinație în care toamna nu este doar un decor. Este parte din calendarul locului și din experiența pe care o caută vizitatorii.

7. Andaluzia, Spania - orașele sudului când căldura devine suportabilă

Andaluzia poate fi dificil de explorat în mijlocul verii, mai ales în orașele din interior, unde temperaturile foarte ridicate fac plimbările lungi mai puțin plăcute. În septembrie și octombrie, situația se schimbă, iar Sevilla, Córdoba sau Granada pot fi descoperite într-un ritm mult mai confortabil.

Aici toamna nu vine neapărat cu păduri arămii și aer rece. Dimpotrivă, sudul Spaniei poate păstra o atmosferă aproape estivală, ceea ce face regiunea interesantă pentru cei care vor să prelungească sezonul vacanțelor în aer liber.

Andaluzia păstrează atmosfera estivală Foto: Shutterstock

O călătorie prin Andaluzia poate lega cele trei mari orașe istorice de sate albe, drumuri prin regiuni rurale și opriri pentru a descoperi gastronomia locală. Sevilla impresionează prin arhitectură și atmosferă, Córdoba prin patrimoniul său multicultural, iar Granada prin Alhambra și apropierea de Sierra Nevada.

Seara, temperaturile mai plăcute fac din nou atractive piețele, terasele și străzile orașelor. Este, probabil, una dintre cele mai bune regiuni europene pentru cine vrea o toamnă în care vara nu dispare brusc.

8. Dolomiții, Italia - înainte ca muntele să intre în sezonul rece

În Dolomiți, toamna este o perioadă de tranziție, iar tocmai această schimbare face peisajul atât de interesant.

Pădurile din văi încep să se coloreze, în timp ce pereții de calcar și crestele spectaculoase ale munților rămân dominante. Lacurile alpine reflectă aceste schimbări de culoare, iar în zilele senine peisajul poate fi impresionant.

Cortina d'Ampezzo și zona lacului Braies sunt printre locurile cunoscute ale regiunii, însă farmecul Dolomiților este mai ușor de înțeles atunci când călătoria include și drumurile dintre văi și micile localități alpine.

Dolomiții sunt spectaculoși toamna Foto: Shutterstock

Pentru iubitorii de drumeții, începutul toamnei poate fi o perioadă foarte bună, însă aici condițiile meteo trebuie urmărite cu atenție. La munte, diferența dintre o zi perfectă pentru o excursie și una în care vremea poate pune probleme este uneori foarte mică.

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În schimb, pentru fotografie, peisajul de toamnă oferă un avantaj greu de egalat: culorile pădurilor creează un contrast puternic cu stâncile deschise ale Dolomiților.

9. Highlands, Scoția - acolo unde toamna devine parte din peisaj

În Highlands, toamna nu încearcă să fie discretă. Munții, lacurile, pădurile și vremea schimbătoare creează un peisaj care pare construit special pentru acest anotimp.

Pădurile trec prin nuanțe de auriu și arămiu, în timp ce ceața și lumina schimbătoare pot transforma complet aspectul văilor de la o oră la alta. Lacurile și versanții din Glencoe, drumurile din jurul Inverness și peisajele insulei Skye oferă unele dintre cele mai dramatice priveliști pe care le poate avea Europa în această perioadă.

Highlands, Scoția Foto: Shutterstock

O călătorie prin Highlands nu trebuie însă construită în jurul unei liste lungi de obiective. Uneori, drumul dintre două localități este experiența în sine, mai ales atunci când vremea se schimbă și peisajul capătă, pentru câteva minute, o altă lumină.

Pentru cei obișnuiți să asocieze toamna cu soarele blând și podgoriile, Scoția oferă imaginea opusă: vânt, ploaie, ceață și munți. Iar tocmai această combinație este una dintre principalele atracții ale regiunii.

10. Provence, Franța - după ce aglomerația verii începe să dispară

Provence este asociată inevitabil cu vara, cu piețele pline, zilele însorite și drumurile dintre satele din sudul Franței. Însă după încheierea sezonului de vârf, regiunea își schimbă ritmul și devine mai potrivită pentru cei care vor să o descopere fără grabă.

Aix-en-Provence, Avignon, Gordes și satele din Luberon pot fi legate într-un circuit în care gastronomia, vinul și peisajul rural ocupă un loc la fel de important ca obiectivele istorice.

Toamna este deosebit de plăcută în Provence Foto: Shutterstock

Toamna aduce temperaturi mai plăcute pentru plimbări, iar piețele locale rămân unul dintre cele mai bune locuri pentru a descoperi produsele regiunii. Podgoriile și zonele rurale completează traseul, în timp ce Coasta de Azur poate fi inclusă pentru cei care vor să combine interiorul Provencei cu câteva zile la Mediterană.

Farmecul regiunii în această perioadă nu vine dintr-un singur fenomen spectaculos, ci din schimbarea generală a ritmului. După lunile aglomerate de vară, Provence poate fi descoperită mai aproape de ceea ce înseamnă viața de zi cu zi a regiunii.