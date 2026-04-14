Zero risipă alimentară după sărbători. Cum poți refolosi ouăle fierte într-o rețetă rapidă

Ouăle fierte rămase după Paște pot fi transformate rapid în preparate gustoase. Specialiștii recomandă folosirea resturilor de la masa de sărbători în rețete simple, evitând risipa alimentară.

După sărbători, multe alimente rămân neconsumate, însă bucătarii atrag atenția că acestea pot fi valorificate. Ouăle fierte sunt printre cele mai ușor de integrat în salate, paste sau aperitive rapide.

Păstrate în coajă, ouăle rezistă la frigider până la 7 zile, iar dacă sunt decojite trebuie consumate în maximum 4 zile. Astfel, aveți suficient timp pentru a le transforma în preparate noi și delicioase.

Aida Parascan, câștigătoarea ediției cu numărul 2 a MasterChef( Pro TV), a dezvăluit pentru Click! ce rețetă delicioasă puteți face cu ouăle rămase de la masa de Paște.

Ingrediente

1 cană de orez Basmati sau Jasmine (fiert separat în prealabil)

2-3 ouă fierte (tăiate în bucăți mai mari)

200g fasole verde (păstăi, proaspătă sau congelată)

Sosuri: 2 linguri sos de soia + 1 lingură sos Oyster (sos de scoici)

Opțional: puțin ghimbir sau usturoi pentru extra profunzime

Prepararea

Cum pregătim fasolea

Dacă fasolea este crudă, opărește-o 3-4 minute în apă cu sare. Dacă e congelată, o poți pune direct în tigaie.

Într-un wok sau o tigaie mare, încinge puțin ulei de cocos de preferat și călește fasolea verde până se înmoaie ușor, dar rămâne crocantă. Dacă folosești usturoi sau ghimbir, adaugă-le acum.

Baza de orez, glazurarea și finalul

Adaugă orezul Basmati/Jasmine fiert peste fasole. Amestecă bine la foc mare timp de 2 minute.

Toarnă sosul de soia și sosul Oyster. Amestecă continuu până când fiecare bob de orez este acoperit de sos și capătă o culoare aurie-brună.

Pune ouăle fierte deasupra. Amestecă foarte ușor, doar cât să se încălzească ouăle și să se lipească puțin sos de ele (nu amesteca brutal, ca să nu sfărâmi gălbenușul).

Sosul Oyster adaugă acea notă „umami" și o textură ușor siropoasă care leagă perfect orezul aromat de consistența fasolei verzi.