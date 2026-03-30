Laura Cosoi a cucerit inimile fanilor cu un desert care aduce aminte de gusturile autentice ale copilăriei. Chiar dacă este însărcinată, actrița rămâne activă și își împărtășește zilnic momente din viața sa, inclusiv experimentele culinare pe Instagram.

Recent, vedeta a încercat pentru prima dată o prăjitură cu cremă de zahăr ars și blat de cacao, iar rezultatul a depășit așteptările. „Am preparat acest desert, «Prăjitură cu cremă de zahăr ars și blat de cacao», pentru prima oară și cred că a ieșit ceva de o finețe rară. Arată sofisticat, are un twist magic (faptul că cele două compoziții amestecate se separă singure în cuptor), nu este foarte dulce, iar prepararea nu a durat mai mult de 20 de minute!”, a povestit Laura, încântată de rezultat.

O rețetă simplă, cu efect spectaculos

Deși aspectul prăjiturii pare sofisticat, ingredientele sunt surprinzător de simple. Pentru caramel, sunt necesari 200 g zahăr. Crema include o conservă de lapte condensat (400 g), 6 ouă, 500 ml lapte, esență de vanilie și 100 g zahăr. Blatul de cacao se prepară din două ouă, un praf de sare, 100 g zahăr, 80 ml ulei, 100 ml lapte, 150 g făină, 30 g cacao și 10 g praf de copt.

Sursa video: Instagram/ @lauracosoi

Laura explică pas cu pas procesul, astfel încât și cei fără experiență în bucătărie să poată reproduce desertul. Caramelul se topește până devine aurie și se distribuie uniform în tavă. Crema se obține prin amestecarea ouălor cu laptele condensat, laptele și vanilia, apoi se toarnă peste caramel. Blatul de cacao se mixează separat și se adaugă peste cremă. Chiar dacă pare că se scufundă, în cuptor straturile se separă „magie”. Prăjitura se coace la bain-marie, la 180°C, timp de aproximativ 50 de minute, apoi se răcește și se lasă la frigider câteva ore înainte de a fi răsturnată, pentru un efect spectaculos, cu crema deasupra.

Pe lângă gustul rafinat, un alt avantaj este timpul scurt de preparare – doar aproximativ 20 de minute. Laura Cosoi a filmat întregul proces și l-a publicat pe Instagram, oferindu-le fanilor o ghidare completă pentru a prepara desertul acasă.