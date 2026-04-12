Harta pascală a României: de la drobul cu porc din Banat la pasca moldovenească și preparatele orientale din Dobrogea

Există o iluzie confortabilă pe care o cultivăm cu toții în preajma Paștelui: știm exact cum arată masa de sărbătoare. Drob, pască, cozonac, ouă roșii. O listă scurtă, aproape universală, care ignoră cu eleganță că România e un mozaic de provincii cu istorii diferite, vecini diferiți și, prin urmare, bucătării diferite. Dacă ai petrecut Paștele mereu acasă, în același județ, cu aceeași familie, e posibil să nu știi că drobul din Banat nu seamănă deloc cu cel din Moldova sau că în Dobrogea, pe masa de Paște, poate apărea un preparat de origine turcă pe care bunica din Buzău poate nu l-a văzut în viața ei.

„Românii, forfotind neliniștiți și săraci între imperii, s-au lăsat atrași în cele mai servile aventuri culinare. Frontieră constantă a unor civilizații și continente incerte și mobile, daco-romano-migratorii au copiat en gros și fără discernământ toate gătelile ce ne-au invadat prin milenii“, descria perfect Radu Anton Roman în „Bucate, vinuri și obiceiuri românești“.

Paradoxul pe care Radu Anton Roman îl intuia cu acea ironie afectuoasă care l-a consacrat este că bucătăria românească a reușit ceva remarcabil: a absorbit toate aceste influențe și le-a transformat în ceva al ei. Sarmalele le fac și turcii și grecii și polonezii, nota el, dar numai noi le facem cu afumătură de porc, în foi de varză, cu mărar și smântână, mocnind pe foc zile întregi. Același principiu se aplică, la scară regională, mesei de Paște: aceleași ingrediente de bază, transformate fiecare altfel de fiecare provincie. „Weekend Adevărul“ vă propune un tur al memoriei colective, al influențelor suprapuse de-a lungul secolelor. Mâncarea e pretextul, dar povestea e tot.

TRANSILVANIA ȘI BANATUL. Masa cu două suflete

Dacă există o regiune în care Paștele se sărbătorește în două registre simultane, aceea este zona de vest a țării, Transilvania și Banatul. Catolicii – maghiari, șvabi, slovaci – și ortodocșii au trăit secole la rând în aceeași curte, la propriu uneori, și influențele s-au scurs natural dintr-o bucătărie în alta, fără să ceară voie nimănui.

Transilvania a făcut parte din Regatul Maghiar începând cu secolul al XI-lea, apoi din Imperiul Habsburgic până în 1918. Colonizările șvăbești din secolul al XVIII-lea, orchestrate de împărații habsburgici pentru a repopula Banatul după retragerea otomană, au adus cu ele o cultură a cărnii de porc și a mezelurilor care s-a imprimat definitiv în gastronomia regiunii. Banatul a fost totodată un spațiu de coexistență etnică fără egal în spațiul românesc: români, germani, maghiari, sârbi, bulgari, slovaci, evrei – toate aceste comunități au trăit în contact permanent, iar piețele și târgurile au funcționat ca un perpetuu schimb de rețete și tehnici. Bucătăria bănățeană e, poate mai mult decât oricare alta, o bucătărie de sinteză.

Paștele catolic și cel ortodox nu coincid în fiecare an. În familiile mixte confesional – deloc rare în Banat și în vestul Transilvaniei –, această decalare produce o perioadă de sărbătoare dublă: mai întâi Paștele catolic, cu cozonacul cu mac și ouăle pastelate, apoi cel ortodox, cu drobul și slujba de Înviere. Nu e o povară, este un privilegiu culinar pe care îl înțeleg doar cei care l-au trăit.

Cozonacul cu mac și oul „zgâriat“

Drobul transilvănean e cel mai vizibil exemplu de influență central-europeană. Spre deosebire de Moldova sau Muntenia, unde mielul este de obicei protagonist exclusiv, în Transilvania și în Banat drobul se face frecvent cu carne de porc – ficatul, rinichii și inima, amestecate cu ouă și verdeață. Rezultatul e mai dens și mai robust decât varianta cu miel, însă nu mai puțin bun.

Cozonacul bănățean și eel ardelenesc merită un capitol separat. Influența maghiară aduce macul în cantități generoase, măcinat cu zahăr și coajă de lămâie, întins în straturi groase între foile de aluat. În casele de etnie maghiară se face și húsvéti kalács – o pâine împletită, mai puțin dulce, unsă cu ou bătut, cu o coajă aurie și strălucitoare.

Tradiția ouălor de Paște are în Transilvania o dublă față, ca întreaga cultură a regiunii. Comunitatea română ortodoxă vopsea ouăle în roșu – culoarea sângelui lui Hristos și, în stratul mai vechi, culoarea vieții și a protecției în mitologia populară. Tehnica clasică folosește coji de ceapă roșie sau galbenă fierte îndelung, care dau nuanțe de roșu-mahon și galben-ocru pe care nicio vopsea sintetică nu le poate imita. În Transilvania există și o tradiție a ouălor încondeiate, mai puțin sistematică decât cea din Bucovina, dar prezentă în zone din Țara Moților și Hunedoara. Femeile aplicau ceară topită pe coaja oului alb, trasând motive geometrice simple – linii, romburi, cruci – înainte de scufundarea în vopsea. Motivele sunt mai austere, mai geometrice decât cele bucovinene, trădând un fond mai arhaic.

Comunitatea maghiară a adus propriile obiceiuri: ouă vopsite în culori pastelate, decorate cu flori aplicate cu pensule fine, specifice tradiției reformate și catolice. O tradiție mai rară, a comunității șvăbești din Banat, era Kratzeierul: oul vopsit era „zgâriat“ cu un ac după uscare, creând modele în negativ. Odată cu emigrarea masivă a șvabilor după 1989, această tradiție s-a rarefiat dramatic, dar mai există meșteri care o practică în câteva sate din Timiș.

TRAVEL

Timișoara, orașul din care a pornit revoluția din 1989, oferă un centru istoric de o densitate culturală rară: Piața Unirii cu catedrala romano-catolică și cea ortodoxă față în față rezumă, ca o scenografie accidentală, toată istoria regiunii. Piețele agroalimentare din Săptămâna Mare sunt un spectacol în sine.

Transilvania: Pentru o experiență mai autentică, satele săsești precum Biertan, Viscri, Saschiz oferă pensiuni în case restaurate și o atmosferă de Paște greu de găsit în altă parte. Satele șvăbești din Timiș, cu fațadele îngrijite și grădinile intacte, sunt o altă variantă.

Rută de Paște: Timișoara (ziua 1: centru istoric, piețe) → Recaș sau Buziaș pentru crame bănățene (ziua 2) → sate șvăbești din Timiș cu prânz tradițional (ziua 3). Alternativ din Cluj: Cluj → Turda → Alba Iulia, cu opriri la pensiuni cu bucătărie tradițională.

MOLDOVA. Împărăția ouălor încondeiate

Dacă ar trebui să numești o singură regiune în care Paștele este cel mai profund trăit – ca ritual, ca pregătire, ca spritualitate – ai spune Moldova. Nu pentru că mâncarea ar fi mai bună decât în altă parte, ci pentru că intensitatea cu care se trăiește sărbătoarea e diferită. Postul e mai strict respectat, slujba de Înviere durează mai mult și adună mai mulți oameni în frigul nopții, cu lumânările în mână. Această intensitate are rădăcini istorice clare. Principatul Moldovei a fost un spațiu profund marcat de ortodoxie: domnii moldoveni, de la Ștefan cel Mare la Petru Rareș, au ctitorit mănăstiri și biserici cu o consecvență care era și pioșenie, și politică: biserica era coloana vertebrală a identității colective într-o regiune mereu amenințată de forțe externe. Mănăstirile Bucovinei nu sunt doar monumente de artă, sunt depozitarele unei culturi care a supraviețuit secole exact pentru că era ancorată în credință și tradiție.

„Nimic nu e banal sau întâmplător, nimic nu e ce pare a fi. Bucătăria veche este un fragment de istorie, la fel de subtil ca și arhitectura unei mânăstiri“, sublinia Radu Anton Roman. Această perspectivă e poate cel mai bine ilustrată tocmai de Moldova: fiecare preparat de Paște din această regiune poartă în el straturi de sens pe care un ochi neavizat le vede ca simplă mâncare. Postul de șapte săptămâni care precede Paștele – cel mai lung și mai strict din calendarul ortodox – funcționează ca o amplificare: primul ou roșu spart duminică dimineața, prima felie de cozonac, prima lingură de drob capătă o intensitate pe care nu o pot avea dacă nu au fost precedate de absență.

Drobul erbaceu

Pasca moldovenească este o operă de artă și un act de credință deopotrivă. Nu vorbim de varianta industrială din supermarket, ci de pasca coaptă acasă, în forme rotunde de tablă sau direct pe vatră, cu aluat pufos și auriu, și umplutură de brânză proaspătă de vaci, ouă, zahăr și coajă de lămâie. Deasupra, o cruce din aluat – nu decorativă, ci parte din ritual. Tradiția coboară din primele secole ale creștinismului, când pâinea sfințită era adusă la liturghie ca ofrandă. Cele mai bune rețete de pască se fac și azi în preajma mănăstirilor din Bucovina, unde cuptoarele cu lemne dau o aromă ireplicabilă.

Drobul moldovenesc e mai... erbaceu decât toate celelalte variante: mai multe ierburi aromatice, mai multă ceapă verde, toate aducând preparatului o aromă primăvăratică. Mai puțin știute în afara regiunii sunt răciturile de miel: picioarele și capul fierte îndelung până colagenul se transformă în gelatină naturală limpede, servite reci cu hrean și lămâie. E un preparat care vorbește despre o cultură a economiei și a inventivității, nu a risipei.

Oul încondeiat, parte din identitatea moldavă

Nicăieri în România – și în puține locuri din lume – ouăle de Paște nu ating nivelul de artă pe care îl au în Bucovina moldovenească. Ouăle încondeiate de la Ciocănești, Vama, Marginea sau Moldovița nu sunt suveniruri turistice: sunt obiecte rituale cu o vechime de cel puțin câteva sute de ani, în care simbolismul precreștin și cel creștin coexistă cu o naturalețe care spune tot despre felul în care cultura populară românească a absorbit creștinismul fără să se lepede de rădăcinile mai vechi. Ciocănești, sat din județul Suceava, e probabil cel mai cunoscut centru de încondeiere din România. Casele au fațadele decorate cu motive inspirate din ouăle încondeiate, un gest de identitate colectivă rar întâlnit. Vama produce ouă cu culori mai calde, mai teracote. Marginea, faimoasă și pentru ceramica neagră, are motive geometrice mai aspre, mai arhaice.

„Înroșirea ouălor de Paști este un obicei atât de vechi și de înrădăcinat la români, încât nu se poate nici măcar bănui când și cum a luat naștere“, scria etnologul Simion Florea Marian în „Sărbătorile la români“. Tehnica de bază a încondeierilor se numește Batik la rece. Cu un instrument numit chișiță sau condeiu (o tijă fină de metal cu un mic rezervor de ceară la capăt), meșterul aplică ceară topită pe coaja oului alb, trasând motive cu o precizie de ceasornicar. Oul e scufundat în vopsea – galben mai întâi, dacă se doresc mai multe culori. Procesul se repetă adăugând straturi de ceară și culori din ce în ce mai închise, până la negru. La final, ceara e îndepărtată prin căldură ușoară, și motivele apar în toată complexitatea lor.

Motivele sunt un alfabet vizual cu semnificații precise. Steaua cu opt colțuri: soarele, fertilitatea. Spicul de grâu: belșugul. Crucea: jertfa și învierea, dar și simbol de protecție anterior creștinismului. Vârtejul sau spirala: ciclul vieții și al morții. Pomul vieții: un motiv arboricol stilizat care apare și în covoarele oltenești și în ceramica de Horezu, trădând o origine comună în mitologia indo-europeană. Etnologul Ion Ghinoiu, în monumentalul său „Dicționar al obiceiurilor populare“, scrie că aceste motive nu sunt decorative, ci au funcție apotropaică – protejează casa, animalele și recolta.

TRAVEL

Bucovina: Una dintre destinațiile cu cea mai mare densitate de obiective pe kilometru pătrat din România. Mănăstirile cu fresce exterioare, înscrise în Patrimoniul UNESCO, pot fi vizitate circular în două-trei zile. Gura Humorului e baza logistică ideală: Voroneț e la 6 km, Humor la 5 km, Moldovița la 40 km. Dacă vrei să participi la Învierea de Paște la o mănăstire bucovinenă, ține cont că slujba începe târziu în noaptea de sâmbătă spre duminică și că nopțile de aprilie în Bucovina pot fi aproape geroase – îmbracă-te în straturi.

Iașiul e cealaltă poartă de intrare în Moldova, cu o scenă culinară în efervescență și o piață centrală unde, în Săptămâna Mare, cozonacii grei și plăcintele de casă concurează cu mămăligile cu brânză și smântână.

Rută de Paște în Bucovina: Suceava (sosire, Cetatea de Scaun) → Voroneț și Humor (ziua 2) → Ciocănești și atelier de încondeiere (ziua 2, după-amiaza) → Moldovița și Sucevița (ziua 3) → Câmpulung Moldovenesc sau Vatra Dornei pentru o noapte la munte.

Nu rata: Festivalul Ouălor Încondeiate de la Ciocănești, organizat în preajma Paștelui, adună meșteri din toată Moldova.

OLTENIA ȘI MUNTENIA. Miel Împărat

Câmpia Română e un spațiu al orizonturilor largi și al istoriei dense. Muntenia și Oltenia poartă urmele mai multor influențe străine – otomană, habsburgică temporar în Oltenia între 1718 și 1739, și fanariotă – suprapuse pe un substrat pastoral care a rezistat cu o tenacitate explicabilă prin legăturile sale adânci cu solul și cu ciclurile agrare.

Transhumanța, deplasarea sezonieră a turmelor între câmpie și munte, a fost pentru secole coloana vertebrală economică și culturală a regiunii. Oierii din Mărginimea Sibiului coborau toamna spre Câmpia Română și urcau primăvara, aducând cu ei nu doar lână și brânză, ci și un întreg repertoriu de practici legate de miel. Sacrificarea ritualică, pregătirea drobului, decorarea berbecilor conducători, toate formau un calendar pastoral care s-a suprapus organic peste calendarul creștin. Mielul de Paște nu era o alegere culinară, era un simbol al primăverii, al belșugului după iarnă.

Influența otomană a lăsat urme clare: sarmalele în foi de viță, musacaua, ghiveciul, plăcintele cu brânză și spanac. Dar în ceea ce privește masa de Paște, rezistența față de tradițiile islamice a dus la o accentuare, nu o diminuare, a rolului mielului ca simbol creștin și identitar. Fanarioții, grecii din Fanar instalați ca domni de Poartă din 1711, au adus o bucătărie rafinată care a marcat mai ales elitele, dar bucătăria populară de Paște a rămas ancorat rurală și pastorală.

Borș de miel și coji de ouă

Așadar, în Oltenia și în Muntenia, un singur ingredient guvernează masa de Paște: mielul. Friptură la tavă cu usturoi, rozmarin și vin alb, coaptă la foc mic câteva ore. Cap de miel la cuptor, tratat cu un respect care în alte regiuni ar surprinde, dar care în sud e semn de prețuire. Stufat cu ceapă, morcovi și verdeață. Și, inevitabil, drobul – mai compact, mai dens decât varianta nordică, și cu usturoi prezent din belșug. E un drob de sud: mai puțin elegant în prezentare, mai convingător în gust. Borșul de miel cu leuștean, acrit cu zeamă fermentată de tărâțe, e adesea primul lucru mâncat duminică dimineața după slujba de Înviere, înainte de orice altceva.

Oltenia are una dintre cele mai vii tradiții ale vopsirii naturale a ouălor din țară. Cojile de ceapă galbenă și roșie, fierte îndelung, dau nuanțe de roșu-mahon și ocru pe care nicio vopsea sintetică nu le poate imita. Procesul cere timp: cu cât ouăle stau mai mult în zeamă fierbinte, cu atât culoarea e mai intensă. În sudul țării s-a a păstrat și o tradiție mai rară: ouăle cu frunze imprimate. Înainte de vopsire, pe coajă se aplică o frunzuliță de pătrunjel sau de ferigă, ținută în loc cu tifon legat strâns. Oul intră în vopsea, și după scoatere apare o siluetă albă – un negativ vegetal, un fotogram botanic care face fiecare ou unic, ireplicabil. În unele sate din Gorj și Vâlcea există și scrijelitul: oul vopsit e zgâriat cu un ac, trasând motive geometrice simple, flori stilizate sau cruci.

„Oul roșu de Paști este pregătit în Săptămâna Patimilor, jertfit și mâncat sacramental în dimineața Învierii. Cojile se aruncă pe apele curgătoare, ca să ajungă la Blajini“, nota Ion Ghinoiu. Semnificația culorii roșii e multiplă și suprapusă: sângele lui Hristos în interpretarea creștină, dar și culoarea vieții și a protecției în stratul mai vechi, precreștin. Practicile magice legate de ouăle roșii, puse la rădăcina pomilor fructiferi, îngropate la colțurile casei, aruncate în fântâni, au supraviețuit secolelor.

TRAVEL

Horezu, în județul Vâlcea, e punctul de referință al zonei, faimoasă pentru ceramica înscrisă în Patrimoniul UNESCO, cu o bucătărie tradițională oltenească autentică și cu Mănăstirea Horezu, ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu. Curtea de Argeș, cu celebra catedrală în care sunt înmormântați regii României și familiile lor, și zona Argeșului oferă un context istoric mai bogat.

Rută de Paște: București → Curtea de Argeș (Mănăstirea, Cetatea) → Horezu (prânz, atelier ceramică) → Cheile Olteniei sau Peștera Polovragi → cazare în zonă.

DOBROGEA. Masa cu mai multe gazde

Dobrogea e poate cea mai fascinantă regiune a României pentru un gastronomad – nu pentru că bucătăria ei e cea mai rafinată, ci pentru că e cea mai stratificată. Romani, greci, genovezi, otomani, tătari, turci, lipoveni, armeni, bulgari, români, fiecare val a lăsat ceva pe masa dobrogeană. „Gastronomia românească are o originalitate spectaculoasă ce s-a născut tocmai din întrepătrunderea a trei mari curente culturale cu băltirile izolate danubiene sau pârâiașele locale carpatine“, scria Radu Anton Roman.

Nicăieri această întrepătrundere nu e mai vizibilă decât în Dobrogea. Grecii au fondat Histria în secolul al VII-lea î.Hr., prima colonie greacă de pe teritoriul actual al României. Romanii au venit după, făcând din Tomis (Constanța de azi) capitala provinciei Moesia Inferior; poetul Ovidiu și-a petrecut ultimii zece ani din viață exilat aici, scriindu-și tristele elegii. Tătarii s-au stabilit în regiune din secolul al XIII-lea și au rămas: populația tătară actuală, circa 20.000 de persoane, concentrată în Constanța, Medgidia și în zeci de sate, a păstrat cu remarcabilă tenacitate limba, religia și bucătăria. Lipovenii, creștin-ortodocși ruși refugiați din Rusia după schisma religioasă din 1666, s-au stabilit în Delta Dunării, creând comunități la Sulina, Sfântu Gheorghe, Mila 23, C.A. Rosetti, izolate geografic și, prin aceasta, conservate cultural.

Masa-mozaic dobrogeană

Börekul cu brânză e cel mai cunoscut preparat specific tătăresc: foi subțiri de aluat filo, umplute cu telemea de oaie sărată și ouă bătute, coapte până devin crocante la exterior și cremoase la interior. Gözleme-ul, o plăcintă plată coaptă pe o plită fierbinte, umplută cu brânză sau spanac, se vinde și azi în piețele din Constanța, preparat de femei tătare cu mâini iuți. Peștele, aproape absent de pe masa de Paște din celelalte regiuni, e prezent în Dobrogea cu naturalețe: crapul umplut cu nuci și prune, scrumbiile afumate, saramura de crap cu ardei și usturoi pregătită în aer liber pe malul lacurilor. Lipovenii au adus ukha, o ciorbă de pește de origine rusă, cu rădăcinoase și mărar, preparată cu știucă, șalău sau somn proaspăt de Dunăre.

Ouăle de Paște în Dobrogea reflectă mozaicul etnic al regiunii cu o fidelitate care face orice analiză redundantă: te uiți la ou și știi cine l-a vopsit. Comunitatea română ortodoxă urmează tradiția vopsirii în roșu cu coji de ceapă, cu o particularitate locală: în unele zone costiere se adaugă puțin oțet de vin în zeamă, care fixează culoarea mai bine și îi dă o strălucire aparte. Lipovenii din Deltă vopsesc ouăle în roșu intens și le decorează cu modele zgâriate cu un ac, tradiție adusă din spațiul rus. Comunitatea greacă din Constanța colora ouăle în roșu aprins, lăcuite cu ulei de măsline după uscare pentru un luciu specific. Bulgarii dobrogeni din sudul regiunii au tradiții apropiate de cele din Bulgaria vecină: ouă în mai multe culori, cu motive florale simple.

Cel mai interesant fenomen e amestecul din familiile mixte: o familie româno-tătară din Medgidia poate să aibă pe masă atât ouă roșii, cât și baklava, atât drob de miel, cât și börek cu brânză, negociind cu naturalețe între două tradiții care nu se exclud, ci se completează. E un model de coexistență pe care Europa îl caută la nivel de politici publice și pe care Dobrogea îl practică de sute de ani la nivel de masă de bucătărie.

TRAVEL

Constanța, cel mai vechi oraș continuu locuit din România, cu rămășițe romane, genoveze și otomane, e punctul de intrare firesc. Medgidia este a doua destinație obligatorie pentru cine vrea să înțeleagă Dobrogea tătărească. Delta Dunării e altă categorie: una dintre cele mai mari și mai bine conservate delte fluviale din Europa, înscrisă în Patrimoniul UNESCO, cu sate de lipoveni accesibile numai pe apă. Paștele lipovean – dacă nimerești în perioadă – e o experiență pe care puțini turiști au privilegiul să o trăiască: slujbă în slavona veche, lumânări reflectate în apa Dunării, masă cu pește afumat și ukha fierbinte.

Rută de Paște: București → Constanța (ziua 1: centru vechi, cazinou) → Medgidia și sate tătărești (ziua 2) → Tulcea și îmbarcare spre Deltă (ziua 2, seara) → Sfântu Gheorghe sau Mila 23 (ziua 3).

Nu rata: Histria, la 70 km nord de Constanța, cu muzeu excelent și ruine impresionante. Și un apus de soare la mare la Vama Veche sau 2 Mai – în aprilie, plajele sunt goale și lumina e perfectă.

Ce înseamnă, de fapt, masa de Paște

La capătul acestui tur imaginar – din Banat în Delta Dunării, din Bucovina în Câmpia Olteană – rămâi cu o concluzie care pare simplă, dar nu e: nu există „masa de Paște a românilor“. Există mese de Paște, la fel de diverse ca geografiile, istoriile și vecinătățile care le-au modelat. Drobul cu porc din Banat și cel cu miel din Oltenia sunt amândouă „drob“. Pasca moldovenească și cea din Muntenia sunt amândouă „pască“. Oul încondeiat din Ciocănești și cel cu frunze imprimate din Gorj sunt amândouă „ou de Paște“. Dar experiența de a le ține în mână e complet diferită.

Mâncarea e, în ultimă instanță, cea mai democratică formă de memorie colectivă. Nu are nevoie de muzee sau de manuale, se transmite din mâini în mâini, din bucătărie în bucătărie, din Joia Mare în Joia Mare. Și supraviețuiește, uneori, mai bine decât limbile, mai bine decât granițele, mai bine decât imperiile care au creat-o.

„Fie ca, pe lângă obiectele din Muzeul Țăranului Român, pe lângă casele din Muzeul Satului, să știm păstra și acest patrimoniu românesc – bucătăria veche – aparent derizoriu, considerat, în mod grăbit, total influențat sau primitiv, dar fiind în fapt un fragment de istorie“, spunea atât de frumos Radu Anton Roman. Astfel că, data viitoare când cineva vă spune că știe cum trebuie să arate masa de Paște, întrebați-l din ce parte a țării este. Răspunsul vă va spune mai multe despre România decât orice ghid turistic.