Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
Trei branzeturi românești, premiate cu aur la un concurs internațional din Franța

Publicat:
Ultima actualizare:

Trei branzeturi românești au fost premiate cu aur la Concours International de Lyon – Fromages, Produits Laitiers et Charcuteries, una dintre cele mai importante competiții dedicate brânzeturilor și produselor lactate din Europa. 

Brânzeturi tradiționale românești puse pe un tocător de lemn
Trei branzeturi românești au fost premiate cu aur în Franța. Foto Asociația Curtea Culorilor

Ediția 2025 s-a desfășurat la Lyon, capitala gastronomică a Franței, și a reunit produse din 15 țări: Franța, Austria, Belgia, Cehia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Olanda, România, Spania, Elveția, Statele Unite ale Americii, Finlanda și Polonia.

În total, la ediția din acest an s-au acordat 680 de medalii, dintre care 459 de medalii de aur și 221 de medalii de argint, distribuite astfel: Franța – 494 de medalii (329 de aur și 165 de argint); Spania – 97 de medalii (62 de aur și 35 de argint); Italia – 41 de medalii (30 de aur și 11 de argint); Elveția – 21 de medalii (15 de aur și 6 de argint); Polonia – 8 medalii de aur; Israel – 5 medalii (3 de aur și 2 de argint); România – 3 medalii de aur; Belgia – 3 medalii de aur; Germania – 2 medalii de aur; Olanda – 1 medalie de aur; Austria – 1 medalie de aur; Cehia – 1 medalie de aur; Statele Unite ale Americii – 1 medalie de aur; Finlanda – 1 medalie de argint; Grecia – 1 medalie de argint.

Cele trei medalii leagă două regiuni atât de diferite într-o singură poveste: construirea, prin producători locali, a identității gastronomice a României în context internațional. Rezultatele au fost anunțate în România chiar pe 1 decembrie – Ziua Națională, transformând reușita într-un motiv suplimentar de mândrie pentru satele de unde vin aceste brânzeturi.

Cine sunt producătorii români care au câștigat medalii

Asociația Curtea Culorilor din județul Timiș este un proiect social menit să pună Sârbova pe harta gastronomică la nivel național și internațional, tocmai prin prisma reușitelor obținute la concursurile naționale și internaționale de brânzeturi. Cu fiecare ocazie, cu fiecare participare la concursuri, Asociația Curtea Culorilor a revenit acasă cu o victorie.

Brânzeturile cu care Asociația Curtea Culorilor a câștigat cele două medalii de aur la Lyon sunt: brânza Tondello, dintr-o pastă semi-tare din lapte de vacă, maturată aproximativ 6 luni, și brânza Gran Sârbova, din pastă tare din lapte de vacă, maturată aproximativ 6 luni.

Fabrica de lapte „TU”, din satul Traian, comuna Cerna, la poalele Munților Măcin, este proiectul prin care grupul Fraher a dus laptele din ferma proprie direct într-o unitate modernă de procesare, construită cu fonduri europene și gândită să respecte standardele actuale ale industriei alimentare. Grupul Fraher este deținut de frații Nicolae și Ion Herțea.

Producția este una în sistem integrat: de la pășunile pentru vaci, la fermă și apoi la fabrica de lactate, ceea ce asigură trasabilitatea completă a laptelui și a produselor finite. Sub brandul TU! se produc lapte de consum, iaurt, chefir, sana, smântână, telemea, brânzeturi proaspete și o gamă tot mai bogată de brânzeturi maturate, precum Traian, Enisala sau Dinogeția.

Brânza care a obținut medalia de aur la Lyon este brânza Traian, din pastă tare, din lapte de vacă, maturată îndelung (peste 24 de luni), cu textură fermă și gust intens. ,,Pentru noi, medalia de aur obținută de brânza Traian este, în primul rând, o victorie a satului Traian și a oamenilor de aici. Suntem așezați la poalele Munților Măcin, într-o zonă cu o biodiversitate aparte și cu o tradiție de sute de ani în creșterea animalelor de lapte. Laptele vine din fermele noastre, de pe pășunile din jurul satului, iar acest terroir dobrogean se simte în fiecare roată de brânză maturată”, afirmă Nicolae Herțea, coproprietar al grupului de firme Fraher.

„Faptul că doi producători locali de brânzeturi, unul artizanal și unul cu o capacitate de producție medie, au reușit să aducă trei medalii de aur în România, într-o competiție atât de puternică, arată că brânza românească își face un loc meritat pe harta internațională a brânzeturilor de calitate. Este doar un pas mic, însă ne interesează să construim un ecosistem sănătos pentru ca brânza românească să devină cunoscută și apreciată în contexte variate. Putem construi „separat”, prin propriile resurse, povestea brânzeturilor românești, iar la final rezultatul să fie unul omogen și care să aducă beneficii imaginii de țară. Producătorii trebuie să înțeleagă că miza este aceeași pentru toți și că victoria unuia e și victoria celuilalt”, a comentat pe marginea medaliilor obținute de brânzeturile românești Andreea Popa, somelier de brânzeturi și trainer oficial în cadrul Academy of Cheese, membră a juriului de la Lyon.

