Cum se prepară chiftelele cu ghebe, una dintre cele mai savuroase mâncăruri din perioada postului

În perioada postului, mulți simt lipsa preparatelor din carne și caută alternative vegetale gustoase. O variantă delicioasă sunt chiftelele de ghebe, o rețetă simplă și savuroasă, perfectă pentru mesele de post.

Chiftelele cu ghebe se pot servi calde, alături de muștar sau salată, dar sunt la fel de bune și reci, puse într-un sandviș sau pachet pentru serviciu. În plus, combinația dintre ciuperci și cartofi oferă sațietate, fără a fi nevoie de ouă sau alte ingrediente de origine animală.

Pentru aproximativ 4 porții ai nevoie de:

500 g ghebe decongelate și bine stoarse

8 cartofi medii

4–5 linguri de făină albă

4–5 căței de usturoi

4–5 fire de pătrunjel proaspăt

mărar uscat (după gust)

sare și piper

ulei pentru prăjit

Este important ca ghebele să fie foarte bine scurse după decongelare, pentru a evita o compoziție prea moale.

Prima dată, ghebele decongelate se storc bine de apă și se toacă mărunt, fie cu ajutorul unui robot de bucătărie, fie prin mașina de tocat. Textura trebuie să fie fină, astfel încât chifteluțele să se lege uniform.

Cartofii se curăță, se spală și se dau prin robot sau pe răzătoarea mare. Aceștia vor avea rolul de a lega compoziția și de a înlocui oul, oferind în același timp consistență și gust.

Într-un bol mare se amestecă ghebele tocate cu cartofii rași. Se adaugă usturoiul pisat, pătrunjelul tocat, mărarul uscat, sare și piper după gust. La final se pune făina, pentru ca amestecul să poată fi modelat ușor în chifteluțe.

Se încinge ulei într-o tigaie adâncă, la foc potrivit. Cu mâinile ușor umezite, se formează chifteluțe rotunde sau ușor turtite, care se așază cu grijă în uleiul încins. Se prăjesc pe ambele părți până devin aurii și crocante la exterior. După prăjire, se scot pe șervețele absorbante pentru a elimina excesul de ulei.

Cum se servesc chifteluțele de ghebe

Chifteluțele de ghebe de post pot fi servite simple, alături de muștar, ketchup de casă sau o salată proaspătă de varză ori murături. Sunt potrivite și ca garnitură pentru piure de cartofi sau legume la grătar.

Citește mai departe pe Click!