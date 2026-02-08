Video Desertul japonez viral care a cucerit internetul: doar cu iaurt și biscuiți, fără coacere și fără efort

Un nou desert a devenit viral pe rețelele de socializare: cheesecake-ul japonez cu iaurt și biscuiți, promovat ca o alternativă „sănătoasă, cu puține calorii”. Rețeta simplă a cucerit pasionații de dulciuri din întreaga lume, iar Jamila Cuisine, cunoscută pentru reinterpretările sale inventive, a pregătit propria variantă a acestui desert.

„Ați auzit de cheesecake-ul viral cu iaurt și biscuiți? A făcut furori în toată lumea și nu am putut să nu-l testez și eu. V-am pregătit varianta mea de cheesecake japonez cu iaurt, fără coacere și fără cremă de brânză!”, a declarat Jamila.

Rețeta de bază este simplă: 600 grame de iaurt grecesc se amestecă cu 30-50 grame de zahăr pudră sau lapte condensat și o lingură de extract natural de vanilie. Biscuiții, aproximativ 200 de grame, se înmoaie și se așează vertical sau în straturi între creme, iar desertul se lasă peste noapte la frigider pentru ca biscuiții să absoarbă umiditatea și să capete textura unui blat.

„Obții un cheesecake delicios cu iaurt, extrem de cremos și delicat, fără să ai nevoie de gelatină sau de cuptor. Această variantă este ideală pentru un răsfăț rapid și foarte light”, a adăugat Jamila.

Ea a propus trei variante: cea clasică, cea cu biscuiți Biscoff și varianta românească cu biscuiți Eugenia.

„Dacă adori aromele intense, cheesecake-ul cu Biscoff te va cuceri imediat cu notele sale de caramel. Pentru un gust autentic de copilărie, varianta cu biscuiți Eugenia este surprinzătoare. O combinație de cremă fină și biscuiți crocanți care dispare imediat de pe farfurie”, a explicat Jamila.

Jamila a oferit și detalii despre asamblarea desertului.

„Voi începe cu iaurtul grecesc pe care îl îndulcesc ușor, cu zahăr pudră, miere sau lapte condensat. Adaug o lingură de extract natural de vanilie și amestec bine crema. Apoi așez primul strat de biscuiți și pun deasupra cremă, alternând straturile până la ultimul. La final, peste ultimul strat de biscuiți, adaug cremă tartinabilă încălzită puțin, pentru un plus de textură”, a spus Jamila.

Rezultatul este un desert spectaculos, gata de savurat după doar câteva ore la frigider.

„Ramâne un cheesecake pufos cu iaurt, dar capătă o notă nostalgică ce îl face să dispară imediat de pe farfurie. Este dovada că o rețetă ușoară de cheesecake japonez poate fi transformată rapid într-un desert românesc original”, a încheiat ea.

Publicul este invitat să testeze rețeta și să aleagă varianta preferată: clasică, cu Biscoff sau românească cu Eugenia.

„Indiferent de aromă, cheesecake-ul japonez fără cremă de brânză rămâne baza perfectă pentru orice moment al zilei. Tehnica de a crea un cheesecake cu iaurt fără coacere este salvatoare atunci când nu vrei să folosești focul”, a concluzionat Jamila.

Rețeta este virală pe internet, iar mai mulți pasionați de gătit au încercat deja să o prepare acasă.