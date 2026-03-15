Unde este Mojtaba Khamenei? Trump, mesaj pentru noul lider al Iranului: „Dacă mai este viață, să facă ceva inteligent pentru țara sa și să se predea”

Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu este sigur dacă Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, mai este în viață, după ce acesta nu a apărut în public pentru prima sa declarație oficială.

„Nu ştiu dacă mai este în viaţă. Până acum, nimeni nu a reuşit să-l arate”, a afirmat Trump, într-un interviu pentru NBC News.

Deși a precizat că nu are confirmări clare și că până în prezent nu a fost arătat public, Trump a susținut că a auzit zvonuri despre moartea lui Khamenei și a afirmat că, dacă acesta este totuși în viață, cea mai „înțeleaptă alegere pentru Iran ar fi să renunțe la rezistență și să se predea”.

Declarațiile vin într-un context de escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu. Trump a spus că speră ca aliați precum Marea Britanie să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Hormuz, o rută vitală pentru transportul petrolului, după ce anterior declarase că portavioanele britanice nu sunt necesare și a acuzat Londra că încearcă să „se alăture războaielor după ce noi deja le-am câștigat”.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a susținut că Mojtaba Khamenei a fost „rănit şi probabil desfigurat”, considerând declarația sa scrisă drept „slabă”.

În replică, ministrul de Externe iranian, Abbas Araqchi, a infirmat aceste informații, subliniind că noul lider suprem „își îndeplinește îndatoririle conform Constituției” și că nu există probleme legate de starea sa de sănătate.

Araqchi a adăugat că Rusia și China sunt „parteneri strategici” ai Iranului și a respins ipotezele privind un război inițiat de Teheran, afirmând că „acesta este un război impus împotriva noastră” și că Iranul doar se apără.

Trump a precizat că nu este pregătit să încheie un acord de pace cu Iranul, deși țara și-ar fi arătat disponibilitatea.

„Condiţiile nu sunt încă suficient de bune”, a spus liderul american, refuzând să ofere detalii despre termenii necesari.

Strâmtoarea Ormuz și prețurile petrolului

Totuși, el a recunoscut că un angajament iranian de a renunța complet la orice ambiții nucleare ar face parte dintr-un potențial acord.

În ceea ce privește operațiunile militare, Trump a susținut că atacurile asupra Insulei Kharg, o locație strategică pentru exportul petrolului iranian, au „distrus complet” infrastructura militară, dar că ar putea fi lovită din nou „doar de dragul distracției”.

Președintele american a subliniat că SUA colaborează cu alte țări pentru securizarea Strâmtorii Ormuz și că mai multe state afectate de blocarea acesteia au promis să trimită nave militare.

„Sperăm că China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și alte țări vor trimite nave în zonă”, a declarat Trump.

Referitor la prețurile benzinei în SUA, care au crescut de la 2,94 dolari pe galon pe 1 martie la 3,66 dolari pe galon, Trump a spus că acestea vor scădea imediat după încheierea conflictului și că nu este îngrijorat că ar putea afecta alegerile de la jumătatea mandatului.

„Există atât de mult petrol și benzină – doar că sunt puțin blocate. Se va debloca foarte curând”, a explicat el.

Trump a mai afirmat că scopul principal al SUA în această etapă este de a se asigura că Iranul „nu va mai putea fi niciodată tiranul Orientului Mijlociu” și a oferit garanția că majoritatea rachetelor și dronelor iraniene au fost distruse.

„În două zile, țara va fi complet decimată”, a adăugat liderul american.

Primul mesaj al lui Mojtaba Khamenei, după preluarea puterii

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis joi, 12 martie, primul său mesaj către populație, citit la televiziunea de stat, fără a fi transmis live sau printr-o înregistrare video, ceea ce nu va liniști pe cei care caută dovezi că fiul fostului lider suprem, Ali Khamenei, este în viață, notează The Guardian.

În discurs, Khamenei a anunțat că va menține Strâmtoarea Ormuz închisă și va continua atacurile asupra bazelor americane din regiune, cerând Statelor Unite compensații pentru pagubele produse și avertizând că, dacă Washingtonul va refuza, va ordona distrugerea unor active echivalente cu suma pe care Iranul consideră că o datorează.

Primul său mesaj a fost analizat atent pentru indicii despre stilul său de conducere; considerat un lider dur, apropiat de Gardienii Revoluției, el a evitat comentariile privind diviziunile interne și a lăudat sprijinul populației pentru regim.

„Nu trebuie să existe nicio atingere adusă unității națiunii între indivizii și grupurile care o compun, mai ales în vremuri de dificultate”, a subliniat Khamenei, afirmând că populația dorește ca Iranul să continue pe același drum și că „instrumentul blocării Strâmtorii Ormuz trebuie cu siguranță folosit în continuare”. El a apreciat sprijinul rebelilor Houthis din Yemen și al membrilor Hezbollah din Liban, deși aceștia nu s-au implicat direct în conflict, și a promis că Iranul va răzbuna „sângele martirilor”, inclusiv pe cel al celor aproximativ 175 de persoane ucise într-un atac cu rachete asupra unei școli primare din Minab, considerând responsabil Washingtonul.

În ceea ce privește relațiile cu statele din Golf, Khamenei le-a cerut să „își clarifice poziția față de agresorii patriei” și să închidă baze militare folosite de inamic, criticând promisiunea SUA de securitate și pace ca fiind „o minciună”.

Spre deosebire de președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, care a prezentat scuze pentru pagubele provocate vecinilor, Khamenei a subliniat că Teheranul nu caută să colonizeze sau să domine regiunea, insistând că acțiunile sale militare vizează doar protejarea intereselor naționale.

Khamenei a afirmat că a aflat despre numirea sa din televiziune și a recunoscut că responsabilitatea este dificilă. De asemenea, a vorbit despre pierderile suferite în urma atacului americano-israelian asupra familiei sale.

„Pe lângă tatăl meu, a cărui pierdere a devenit o chestiune publică, mi-am pierdut soția iubită și loială… sora mea devotată, care s-a dedicat îngrijirii părinților noștri și care și-a primit în cele din urmă răsplata, copilul ei mic și soția altei surori… care s-au alăturat caravanei martirilor”, a spus el.