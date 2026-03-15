Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Unde este Mojtaba Khamenei? Trump, mesaj pentru noul lider al Iranului: „Dacă mai este viață, să facă ceva inteligent pentru țara sa și să se predea”

Război în Orientul Mijlociu
Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu este sigur dacă Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, mai este în viață, după ce acesta nu a apărut în public pentru prima sa declarație oficială.

Președintele SUA, Dnald Trump/FOTO:Profimedia
„Nu ştiu dacă mai este în viaţă. Până acum, nimeni nu a reuşit să-l arate”, a afirmat Trump, într-un interviu pentru NBC News. 

Deși a precizat că nu are confirmări clare și că până în prezent nu a fost arătat public, Trump a susținut că a auzit zvonuri despre moartea lui Khamenei și a afirmat că, dacă acesta este totuși în viață, cea mai „înțeleaptă alegere pentru Iran ar fi să renunțe la rezistență și să se predea”.

Mojtaba Khamenei Foto: Profimedia
Declarațiile vin într-un context de escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu. Trump a spus că speră ca aliați precum Marea Britanie să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Hormuz, o rută vitală pentru transportul petrolului, după ce anterior declarase că portavioanele britanice nu sunt necesare și a acuzat Londra că încearcă să „se alăture războaielor după ce noi deja le-am câștigat”.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a susținut că Mojtaba Khamenei a fost „rănit şi probabil desfigurat”, considerând declarația sa scrisă drept „slabă”.

În replică, ministrul de Externe iranian, Abbas Araqchi, a infirmat aceste informații, subliniind că noul lider suprem „își îndeplinește îndatoririle conform Constituției” și că nu există probleme legate de starea sa de sănătate.

Araqchi a adăugat că Rusia și China sunt „parteneri strategici” ai Iranului și a respins ipotezele privind un război inițiat de Teheran, afirmând că „acesta este un război impus împotriva noastră” și că Iranul doar se apără.

Trump a precizat că nu este pregătit să încheie un acord de pace cu Iranul, deși țara și-ar fi arătat disponibilitatea.

Condiţiile nu sunt încă suficient de bune”, a spus liderul american, refuzând să ofere detalii despre termenii necesari.

Strâmtoarea Ormuz și prețurile petrolului

Totuși, el a recunoscut că un angajament iranian de a renunța complet la orice ambiții nucleare ar face parte dintr-un potențial acord.

În ceea ce privește operațiunile militare, Trump a susținut că atacurile asupra Insulei Kharg, o locație strategică pentru exportul petrolului iranian, au „distrus complet” infrastructura militară, dar că ar putea fi lovită din nou „doar de dragul distracției”.

Președintele american a subliniat că SUA colaborează cu alte țări pentru securizarea Strâmtorii Ormuz și că mai multe state afectate de blocarea acesteia au promis să trimită nave militare.

SUA oferă 10 milioane de dolari pentru informații despre liderii iranieni și comandanții Gardienilor Revoluției

„Sperăm că China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și alte țări vor trimite nave în zonă”, a declarat Trump.

Referitor la prețurile benzinei în SUA, care au crescut de la 2,94 dolari pe galon pe 1 martie la 3,66 dolari pe galon, Trump a spus că acestea vor scădea imediat după încheierea conflictului și că nu este îngrijorat că ar putea afecta alegerile de la jumătatea mandatului.

„Există atât de mult petrol și benzină – doar că sunt puțin blocate. Se va debloca foarte curând”, a explicat el.

Trump a mai afirmat că scopul principal al SUA în această etapă este de a se asigura că Iranul „nu va mai putea fi niciodată tiranul Orientului Mijlociu” și a oferit garanția că majoritatea rachetelor și dronelor iraniene au fost distruse.

În două zile, țara va fi complet decimată”, a adăugat liderul american.

Primul mesaj al lui Mojtaba Khamenei, după preluarea puterii

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis joi, 12 martie, primul său mesaj către populație, citit la televiziunea de stat, fără a fi transmis live sau printr-o înregistrare video, ceea ce nu va liniști pe cei care caută dovezi că fiul fostului lider suprem, Ali Khamenei, este în viață, notează The Guardian.

În discurs, Khamenei a anunțat că va menține Strâmtoarea Ormuz închisă și va continua atacurile asupra bazelor americane din regiune, cerând Statelor Unite compensații pentru pagubele produse și avertizând că, dacă Washingtonul va refuza, va ordona distrugerea unor active echivalente cu suma pe care Iranul consideră că o datorează.

Primul său mesaj a fost analizat atent pentru indicii despre stilul său de conducere; considerat un lider dur, apropiat de Gardienii Revoluției, el a evitat comentariile privind diviziunile interne și a lăudat sprijinul populației pentru regim.

„Nu trebuie să existe nicio atingere adusă unității națiunii între indivizii și grupurile care o compun, mai ales în vremuri de dificultate”, a subliniat Khamenei, afirmând că populația dorește ca Iranul să continue pe același drum și că „instrumentul blocării Strâmtorii Ormuz trebuie cu siguranță folosit în continuare”. El a apreciat sprijinul rebelilor Houthis din Yemen și al membrilor Hezbollah din Liban, deși aceștia nu s-au implicat direct în conflict, și a promis că Iranul va răzbuna „sângele martirilor”, inclusiv pe cel al celor aproximativ 175 de persoane ucise într-un atac cu rachete asupra unei școli primare din Minab, considerând responsabil Washingtonul.

În ceea ce privește relațiile cu statele din Golf, Khamenei le-a cerut să „își clarifice poziția față de agresorii patriei” și să închidă baze militare folosite de inamic, criticând promisiunea SUA de securitate și pace ca fiind „o minciună”.

Nava care a reușit să treacă prin Strâmtoarea Ormuz cu „permisiunea Iranului”. Cărui stat aparține

Spre deosebire de președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, care a prezentat scuze pentru pagubele provocate vecinilor, Khamenei a subliniat că Teheranul nu caută să colonizeze sau să domine regiunea, insistând că acțiunile sale militare vizează doar protejarea intereselor naționale.

Khamenei a afirmat că a aflat despre numirea sa din televiziune și a recunoscut că responsabilitatea este dificilă. De asemenea, a vorbit despre pierderile suferite în urma atacului americano-israelian asupra familiei sale.

„Pe lângă tatăl meu, a cărui pierdere a devenit o chestiune publică, mi-am pierdut soția iubită și loială… sora mea devotată, care s-a dedicat îngrijirii părinților noștri și care și-a primit în cele din urmă răsplata, copilul ei mic și soția altei surori… care s-au alăturat caravanei martirilor”, a spus el.

Partenerii noștri

image
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
digi24.ro
image
Război în Iran, ziua 16. Atac asupra Ambasadei SUA din Irak, Trump spune că nu este de acord cu armistițiul cerut de Teheran
stirileprotv.ro
image
Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Zara, H&M, Bershka și Pull&Bear din România, acum, în 2026
gandul.ro
image
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
mediafax.ro
image
Poate prinde transferul carierei după sezonul de vis cu FC Argeș: “Se discută de milioane de euro!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
libertatea.ro
image
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Amenințate cu execuția în Iran, au luat o decizie total neașteptată: ”Li s-au oferit șanse”
digisport.ro
image
Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran
stiripesurse.ro
image
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
antena3.ro
image
A 8-a scumpire a carburanţilor în 14 zile. România vrea să plafoneze preţurile: cine ia decizia finală
observatornews.ro
image
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru
cancan.ro
image
Care pensionari vor lua mai puțini bani la pensie în 2026? Cum se pot proteja de scăderi neașteptate?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
prosport.ro
image
Ce este TVA şi unde ajung banii. Taxa pe valoare adăugată, pe înţelesul tuturor
playtech.ro
image
Top 10 antrenori din SuperLiga. Numele celebru de pe locul 1
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
digisport.ro
image
Ministerul Muncii a făcut public proiectul de OUG! Bani în plus pentru pensionari în aprilie și în decembrie
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Decizie pentru pensionari! Cum se pot pierde toate drepturile
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
image
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
click.ro
image
Praf, nervi și ambiție! Iulia Albu recunoaște cât de greu e să locuiești în șantier: „Stresul te ține și slabă, și în viață”
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
