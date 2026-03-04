search
Cum să ții postul fără să te îngrași. Carmen Brumă: „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”

0
0
Publicat:

A doua săptămână din Postul Paștelui îi găsește pe mulți credincioși în căutarea unor soluții pentru a respecta restricțiile alimentare fără a acumula kilograme în plus. Deși nu mai ține post în prezent, Carmen Brumă a oferit sfaturi clare despre cum poate fi menținut echilibrul alimentar în această perioadă, astfel încât postul să aducă beneficii, nu frustrări.

Carmen Brumă a oferit sfaturi despre cum poate fi menținut echilibrul alimentar FOTO: Instagram
Carmen Brumă a oferit sfaturi despre cum poate fi menținut echilibrul alimentar FOTO: Instagram

Suntem în a doua săptămână din Postul Paștelui, considerat cel mai lung și mai aspru post din an. Timp de 48 de zile, credincioșii care aleg să îl țină renunță la carne, lactate și ouă. Deși perioada este văzută ca una de curățare trupească și sufletească, mulți ajung să ia în greutate. Carmen Brumă a explicat, într-un interviu pentru Click!, ce trebuie să facem pentru a evita kilogramele în plus și pentru a transforma postul într-un aliat al sănătății.

Potrivit vedetei, în această perioadă există tendința de a consuma mai mulți carbohidrați, ceea ce poate duce rapid la acumularea de kilograme.

Eu am un program care se numește «Suplă și sănătoasă în post» și care se adresează exact acelor persoane care vor să slăbească. Sunt multe femei care țin post în speranța că vor slăbi, dar mănâncă foarte mulți carbohidrați, nu-și echilibrează dieta și ajung să se îngrașe”, a explicat ea.

Carmen Brumă spune că secretul stă în echilibru și în combinarea corectă a alimentelor.

Cum combini corect alimentele

„În post trebuie să ai grijă, în primul rând, să combini sursele de proteine. Proteinele vegetale nu au toți aminoacizii esențiali, dar dacă le combini cum trebuie ai proteine complete. Asta înseamnă concret să ai la fiecare masă o cereală plus o leguminoasă. Leguminoasele sunt legumele cu boabe: năut, fasole, linte”.

Vedeta oferă și exemple concrete: „Dacă tu, de exemplu, îți faci o salată cu cușcuș sau cu grâu și arunci câteva boabe de năut, mai pui și niște legume pe acolo, asta e o combinație corectă. Sau pâinea cu fasole bătută, sau o felie de pâine cu năut iar sunt combinații bune”.

În ceea ce privește cartofii, aceasta atrage atenția asupra modului de preparare: „Cartofii sunt buni dar cu măsură, nu la ultima masă și nu prăjiți, dacă vrei să slăbești. Un cartof fiert, cinstit, are în jur de 70-80 de calorii pe suta de grame, dar dacă-l prăjești el poate să-și tripleze conținutul caloric. Grijă mare la ulei!”

Un alt aspect important este absorbția fierului din surse vegetale. „Trebuie să mai știi și că fierul din vegetale nu se absoarbe la fel de bine ca cel din surse animale, de asta trebuie să adaugi neapărat și o sursă e vitamina C. Adică, storci puțină lămâie, pui o mână de pătrunjel sau adaugi un ardei roșu”.

Concluzia ei este clară: „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi, astfel încât să ai beneficii de pe urma postului și să și dau jos vreo câteva kilograme”.

De ce nu mai ține Carmen Brumă post

La 48 de ani, Carmen Brumă este tehnician nutriționist și antrenoare de fitness și aerobic, cunoscută pentru stilul său de viață echilibrat. În trecut, a reușit să slăbească 37 de kilograme.

Cu toate acestea, în ultimii ani a ales să nu mai țină post. „Eu nu țin post în acest moment. Postul acesta nu l-am ținut. Nu mi-am propus pentru anul acesta să țin”.

Ea explică și motivul: „În această perioadă a vieții mele, trebuie să fiu foarte atentă la aportul de proteine și-mi este ușor să-mi ating necesarul de proteine din surse animale și vegetale, nu doar exclusiv din vegetale”.

Postul Paștelui, o perioadă de pregătire spirituală

Postul Paștelui a început pe 23 februarie 2026 și este considerat cel mai sever din calendarul creștin. Timp de 48 de zile, credincioșii renunță la alimentele de origine animală, dar și la petreceri sau evenimente festive.

Ultima zi de post este 11 aprilie, iar Paștele va fi sărbătorit pe 12 aprilie. Perioada este dedicată pregătirii fizice și spirituale înaintea marii sărbători, fiind un timp pentru rugăciune și reflecție.

