Articol publicitar

Ce model de frigider mic se vinde cel mai bine

0
0
Publicat:

Un frigider mic este cel mai potrivit pentru bucătării de mici dimensiuni, garsoniere, birou și alte locuri în care spațiul reprezintă o problemă. Recunoscut pentru versatilitatea sa și cât de compact este, un frigider mic se poate adapta cu ușurință nevoilor tale. Dacă nu știi ce frigider mic să iei, astăzi vorbim despre cele mai bine vândute modele de frigidere mici.

frigider jpg

În ce situații este util un frigider mic?

Un frigider mic se dovedește util în diverse situații datorită dimensiunilor și versatilității sale.

●       În bucătăriile apartamentelor mici, garsonierelor, apartamentelor cu un dormitor sau caselor cu spațiu limitat - un frigider mic este o alegere excelentă, deoarece nu ocupă prea mult spațiu și va fi mai mult decât suficient pentru nevoile pe care le au una-două persoane

●       În birouri sau studiouri profesionale - poate fi folosit pentru păstrarea băuturilor și alimentelor angajaților, exact ceea ce au nevoie pentru prânz sau gustări de împărțit în timpul pauzelor

●       În camerele studențești, a studenților care locuiesc în afara campusului, împart un apartament sau în cămine - un mini-frigider este ideal pentru a păstra la îndemână mâncarea și băuturile personale

●       Într-o casă de vacanță sau o a doua locuință unde poate petreci perioade scurte de timp - un frigider mic este mai mult decât suficient pentru a pune în el alimentele necesare și are avantajul că necesită mai puțină întreținere

Acestea sunt câteva situații comune în care un frigider mic poate fi foarte convenabil. Evident, vorbim totuși despre un tip de aparat conceput pentru a depozita cantități mici de alimente, fiind potrivit pentru cei care locuiesc singuri, în cuplu sau pentru a satisface nevoile unor perioade foarte scurte.

Care sunt avantajele frigiderelor mici?

Dacă te afli într-una dintre situațiile descrise mai sus și te-ai hotărât să cumperi un frigider mic, să știi că vei avea numeroase avantaje dincolo de faptul că ocupă puțin spațiu.

●       Versatilitate și adaptabilitate: fiind mici și de obicei independente, le poți muta fără mari dificultăți în funcție de nevoile tale și folosi în medii diferite

●       Eficiență energetică: fiind mai mici, consumă evident mai puțină energie decât modelele tradiționale, ceea ce se traduce prin facturi mai mici

●       Preț avantajos: comparativ cu un model de dimensiuni standard, un frigider mic are un preț cu mult mai mic

Aceste beneficii suplimentare, pe lângă optimizarea spațiului, au făcut ca frigiderele mici să capete mai multă importantă în ultimii ani. Tocmai de aceea, astăzi sunt extrem de apreciate, mai ales că au și prețuri avantajoase.

Frigider mic – care sunt modelele care se vând cel mai bine?

Cel mai bine vândut model de frigider mic este frigiderul Beko, Arctic și Heinner. Beko și Arctic sunt doi producători cu vechime de piață, recunoscuți pentru calitatea produselor lor. Heinner aduce în atenția celor interesați frigidere mici, raport calitate-preț excelent.

Frigiderul mic Beko B1754N

Beko B1754N este un frigider mic care, la nevoie, se poate încorpora în mobila de bucătărie. Are o capacitate de 110 litri, 97 de litri distribuiți frigiderului și 13 litri congelatorului. Frigiderul are 2 rafturi din sticlă securizată care suportă mai multe kilograme.

Ușa frigiderului este prevăzută cu 3 rafturi, iar compartimentul pentru fructe și legume nu lipsește. Ca accesorii, există suportul pentru gheață și suportul pentru ouă. Are clasă energetică bună și consum maxim de 85 kWh/an.

Pe lângă faptul că este compact, este bine organizat, astfel încât să poți pune în el ceea ce ai nevoie. În plus, este și foarte silențios. Nivelul maxim de zgomot atins este de 35 dB, ceea ce înseamnă că funcționarea este abia perceptibilă.

Frigiderul Arctic ATL906WN

Arctic ATL906WN este un frigider mic capacitate 88 litri, mai mic decât modelul mai sus prezentat. Raportul calitate-preț-capacitate oferit este excelent, frigiderul fiind nu foarte mic, dar având performanțe și preț bune.

Nu are și congelator, ca urmare toată capacitatea este dedicată frigiderului. Are la bază două rafturi, compartimentul pentru fructe și legume nu lipsește, iar suportul pentru ouă este inclus și el. Iluminarea este LED, ceea ce înseamnă că este un frigider mic economic.

Clasa energetică este bună, consumul de energie aproximat la 85 kWh/an. Are o greutate de 21 kg și poate fi mutat cu ușurință dintr-un loc într-altul. Nu ocupă mult spațiu și este și foarte silențios, nivel maxim de zgomot atins de 39 dB.

Frigiderul Heinner HMB-HM41SE++

Pentru cine are nevoie de un frigider mic de tip mini-bar pe care să-l pune într-o cameră pentru a fi la îndemână, Heinner HMB-HM41SE++ este o alegere excelentă. Un frigider de mici dimensiuni, capacitate 41 litri, ideal în special pentru casele de vacanță și locurile în care nu ești mereu prezent.

Spre deosebire de celelalte modele, este și mai mic, și mai compact, și mai ușor de integrat într-un spațiu mic. Frigiderul are un singur raft și este ideal pentru a păstra rece băuturi sau cantități de mâncare mici.

Ușile sunt reversibile. Greutatea scăzută, de doar 20 kg. Prețul este accesibil, calitatea bună, iar designul modern, astfel că poate fi integrat cu lejeritate oriunde este nevoie de un frigider mic. Având o capacitate mai mică, este și mai economic. Folosit în mod continuu, poate consuma anual până la 79 kWh.

În ceea ce privește funcționarea, aceasta este foarte silențioasă. Poate fi pus inclusiv într-un dormitor, deoarece nu va deranja. Nu face gălăgie deloc când funcționează.

Dacă și tu ai probleme cu spațiul, dar ai nevoie de un frigider, cea mai la îndemână soluție este să apelezi la un frigider de dimensiuni mici. Capacitatea acestora variază, ca urmare nu trebuie să alegi cel mai mic frigider. Dacă modelele cele mai mici au până în 50 de litri, există modele mai mari, unele dintre ele încorporabile, cu frigider și congelator, care ajung la 100-110 litri.

Depinde de nevoile pe care le ai și de spațiul de care dispui. Pentru garsoniere de mici dimensiuni și apartamente în care bucătăria este mică, o capacitate de 100-110 litri ar fi mai mult decât potrivită. În acest fel, pe lângă un frigider mic, vei avea și un compartiment dedicat congelatorului, unde poți pune la înghețat diverse.

Sursă foto – unsplash.com

Bucătărie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde
digi24.ro
image
Vremea se încălzește pentru câteva zile în toată țara. De când revin ploile și frigul
stirileprotv.ro
image
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Mihai Rotaru a ales noul antrenor al Universității Craiova! A lucrat la Tottenham şi la Chelsea. Exclusiv
fanatik.ro
image
Agenția de stat unde a apărut printre consilieri un general din fosta Securitate
libertatea.ro
image
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
antena3.ro
image
Poliţia ridică din umeri în cazul femeii ucise de soţ: "Luarea măsurilor privative de libertate este dificilă"
observatornews.ro
image
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și m-a sărutat pe
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Tichete de masă 2025 – ce valoare au voucherele de la angajator, de fapt. Legea impune doar pragul maxim, care s-a majorat
playtech.ro
image
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Veste URIAȘĂ pentru români! Se întâmplă între 7 și 16 noiembrie
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Încă o tragedie cumplită în familia Mihaelei, femeia ucisă de soț în Teleorman. Fratele ei a murit: „Ai plecat la frățiorul tău”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă ai avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cine este Mihaela, tânăra de 26 de ani ucisă în Teleorman chiar în fața bisericii. Mamă a trei copii, femeia a fost înjunghiată în brațe cu băiețelul de doi ani
actualitate.net
image
Interviu George Burcea. Cum a ajuns să candideze pentru POT la alegerile pentru Primăria Capitalei și care sunt legăturile sale cu Anamaria Gavrilă: „Până în acest moment, nu sunt membru POT. De ce m-au ales pe mine ar trebui să-i întrebați pe ei”
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
Tom Cruise foto Profimedia jpg
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită
clickpentrufemei.ro
Principalele drumuri ale Imperiului Roman în timpul domniei lui Hadrian (117–138 d.Hr.). (© Wikimedia Commons)
Ce lungime avea, de fapt, rețeaua de drumuri romane?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!