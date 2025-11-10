Ce model de frigider mic se vinde cel mai bine

Un frigider mic este cel mai potrivit pentru bucătării de mici dimensiuni, garsoniere, birou și alte locuri în care spațiul reprezintă o problemă. Recunoscut pentru versatilitatea sa și cât de compact este, un frigider mic se poate adapta cu ușurință nevoilor tale. Dacă nu știi ce frigider mic să iei, astăzi vorbim despre cele mai bine vândute modele de frigidere mici.

În ce situații este util un frigider mic?

Un frigider mic se dovedește util în diverse situații datorită dimensiunilor și versatilității sale.

● În bucătăriile apartamentelor mici, garsonierelor, apartamentelor cu un dormitor sau caselor cu spațiu limitat - un frigider mic este o alegere excelentă, deoarece nu ocupă prea mult spațiu și va fi mai mult decât suficient pentru nevoile pe care le au una-două persoane

● În birouri sau studiouri profesionale - poate fi folosit pentru păstrarea băuturilor și alimentelor angajaților, exact ceea ce au nevoie pentru prânz sau gustări de împărțit în timpul pauzelor

● În camerele studențești, a studenților care locuiesc în afara campusului, împart un apartament sau în cămine - un mini-frigider este ideal pentru a păstra la îndemână mâncarea și băuturile personale

● Într-o casă de vacanță sau o a doua locuință unde poate petreci perioade scurte de timp - un frigider mic este mai mult decât suficient pentru a pune în el alimentele necesare și are avantajul că necesită mai puțină întreținere

Acestea sunt câteva situații comune în care un frigider mic poate fi foarte convenabil. Evident, vorbim totuși despre un tip de aparat conceput pentru a depozita cantități mici de alimente, fiind potrivit pentru cei care locuiesc singuri, în cuplu sau pentru a satisface nevoile unor perioade foarte scurte.

Care sunt avantajele frigiderelor mici?

Dacă te afli într-una dintre situațiile descrise mai sus și te-ai hotărât să cumperi un frigider mic, să știi că vei avea numeroase avantaje dincolo de faptul că ocupă puțin spațiu.

● Versatilitate și adaptabilitate: fiind mici și de obicei independente, le poți muta fără mari dificultăți în funcție de nevoile tale și folosi în medii diferite

● Eficiență energetică: fiind mai mici, consumă evident mai puțină energie decât modelele tradiționale, ceea ce se traduce prin facturi mai mici

● Preț avantajos: comparativ cu un model de dimensiuni standard, un frigider mic are un preț cu mult mai mic

Aceste beneficii suplimentare, pe lângă optimizarea spațiului, au făcut ca frigiderele mici să capete mai multă importantă în ultimii ani. Tocmai de aceea, astăzi sunt extrem de apreciate, mai ales că au și prețuri avantajoase.

Frigider mic – care sunt modelele care se vând cel mai bine?

Cel mai bine vândut model de frigider mic este frigiderul Beko, Arctic și Heinner. Beko și Arctic sunt doi producători cu vechime de piață, recunoscuți pentru calitatea produselor lor. Heinner aduce în atenția celor interesați frigidere mici, raport calitate-preț excelent.

Frigiderul mic Beko B1754N

Beko B1754N este un frigider mic care, la nevoie, se poate încorpora în mobila de bucătărie. Are o capacitate de 110 litri, 97 de litri distribuiți frigiderului și 13 litri congelatorului. Frigiderul are 2 rafturi din sticlă securizată care suportă mai multe kilograme.

Ușa frigiderului este prevăzută cu 3 rafturi, iar compartimentul pentru fructe și legume nu lipsește. Ca accesorii, există suportul pentru gheață și suportul pentru ouă. Are clasă energetică bună și consum maxim de 85 kWh/an.

Pe lângă faptul că este compact, este bine organizat, astfel încât să poți pune în el ceea ce ai nevoie. În plus, este și foarte silențios. Nivelul maxim de zgomot atins este de 35 dB, ceea ce înseamnă că funcționarea este abia perceptibilă.

Frigiderul Arctic ATL906WN

Arctic ATL906WN este un frigider mic capacitate 88 litri, mai mic decât modelul mai sus prezentat. Raportul calitate-preț-capacitate oferit este excelent, frigiderul fiind nu foarte mic, dar având performanțe și preț bune.

Nu are și congelator, ca urmare toată capacitatea este dedicată frigiderului. Are la bază două rafturi, compartimentul pentru fructe și legume nu lipsește, iar suportul pentru ouă este inclus și el. Iluminarea este LED, ceea ce înseamnă că este un frigider mic economic.

Clasa energetică este bună, consumul de energie aproximat la 85 kWh/an. Are o greutate de 21 kg și poate fi mutat cu ușurință dintr-un loc într-altul. Nu ocupă mult spațiu și este și foarte silențios, nivel maxim de zgomot atins de 39 dB.

Frigiderul Heinner HMB-HM41SE++

Pentru cine are nevoie de un frigider mic de tip mini-bar pe care să-l pune într-o cameră pentru a fi la îndemână, Heinner HMB-HM41SE++ este o alegere excelentă. Un frigider de mici dimensiuni, capacitate 41 litri, ideal în special pentru casele de vacanță și locurile în care nu ești mereu prezent.

Spre deosebire de celelalte modele, este și mai mic, și mai compact, și mai ușor de integrat într-un spațiu mic. Frigiderul are un singur raft și este ideal pentru a păstra rece băuturi sau cantități de mâncare mici.

Ușile sunt reversibile. Greutatea scăzută, de doar 20 kg. Prețul este accesibil, calitatea bună, iar designul modern, astfel că poate fi integrat cu lejeritate oriunde este nevoie de un frigider mic. Având o capacitate mai mică, este și mai economic. Folosit în mod continuu, poate consuma anual până la 79 kWh.

În ceea ce privește funcționarea, aceasta este foarte silențioasă. Poate fi pus inclusiv într-un dormitor, deoarece nu va deranja. Nu face gălăgie deloc când funcționează.

Dacă și tu ai probleme cu spațiul, dar ai nevoie de un frigider, cea mai la îndemână soluție este să apelezi la un frigider de dimensiuni mici. Capacitatea acestora variază, ca urmare nu trebuie să alegi cel mai mic frigider. Dacă modelele cele mai mici au până în 50 de litri, există modele mai mari, unele dintre ele încorporabile, cu frigider și congelator, care ajung la 100-110 litri.

Depinde de nevoile pe care le ai și de spațiul de care dispui. Pentru garsoniere de mici dimensiuni și apartamente în care bucătăria este mică, o capacitate de 100-110 litri ar fi mai mult decât potrivită. În acest fel, pe lângă un frigider mic, vei avea și un compartiment dedicat congelatorului, unde poți pune la înghețat diverse.

Sursă foto – unsplash.com