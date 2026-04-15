Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Cafea cu ouă: băutura virală care cucerește rețelele sociale, dar stârnește controverse. De ce medicii nu o recomandă zilnic

O băutură neobișnuită, care combină cafeaua cu un gălbenuș de ou și zahăr, a devenit virală pe rețelele sociale și câștigă tot mai mulți curioși în întreaga lume. Deși este apreciată pentru textura sa cremoasă și gustul dulce-amărui, specialiștii avertizează că nu ar trebui consumată zilnic. 

Cafea cu ouă Foto: Shuterstock
Cafeaua cu ouă este obținută prin amestecarea cafelei negre tari cu gălbenuș de ou bătut împreună cu zahăr sau lapte condensat. Rezultatul este o cremă spumoasă care se toarnă peste cafea, creând un contrast între amăreala băuturii și textura dulce, catifelată a spumei.

Combinația de gălbenușuri de ou și zahăr sau lapte condensat creează o cremă bogată și spumoasă, care se toarnă peste cafea neagră tare, creând un contrast dulce cu băutura amară, potrivit blic.

Deși pare o tendință recentă, cafeaua cu ouă are o istorie mai veche și mai multe interpretări regionale. Cea mai cunoscută variantă este cea vietnamez unde gălbenușurile sunt bătute cu zahăr și lapte condensat până devin o cremă densă și aerată, apoi turnate peste cafea tare.

În Scandinavia, prepararea este diferită: se folosesc ouă întregi, uneori chiar cu coajă, amestecate cu cafea măcinată și apă, apoi fierte, rezultând o băutură mai puțin amară.

O variantă similară apare și în Italia, sub numele de espresso zabaglione, unde gălbenușurile sunt bătute cu zahăr până devin spumoase, apoi se adaugă espresso fierbinte.

Rețeta a revenit în atenția publicului prin platforme precum TikTok și Instagram Reels, unde clipurile cu spumă de ou turnată peste espresso au strâns milioane de vizualizări. Utilizatorii descriu băutura ca „o aventură matinală într-o ceașcă”, însă specialiștii recomandă prudență.

Ce conține și de ce ridică semne de întrebare

Cafeaua neagră are în mod natural compuși benefici precum magneziu, vitamina B2 și polifenoli, iar unele studii au arătat că poate reduce riscul de diabet de tip 2. Însă adăugarea de gălbenușuri și zahăr schimbă semnificativ profilul nutrițional.

Un singur gălbenuș oferă aproximativ trei grame de proteine, însă băutura nu poate fi considerată o sursă importantă de proteine.

„Un gălbenuș de ou oferă aproximativ trei grame de proteine, ceea ce înseamnă că această băutură poate contribui la aportul zilnic total, dar nu în măsura în care ar fi clasificată drept o masă proteică semnificativă”, explică dieteticianul Shannon O’Meara.

Problema principală este însă conținutul de zahăr. O lingură de zahăr (aproximativ 12 grame) adaugă circa 48 de calorii, iar o lingură de lapte condensat poate aduce aproximativ 62 de calorii și 10 grame de zahăr.

„Deși combinația de cafeină și zahăr va oferi cu siguranță un plus de energie, această băutură ar trebui considerată o delicatesă, nu o băutură de zi cu zi”, avertizează Shannon O’Meara.

De asemenea, această combinație poate contribui la: rezistență la insulină, prediabet și diabet zaharat.

Deși ouăle sunt considerate o sursă importantă de proteine, vitamina D, B12 și colină, în cafeaua cu ouă cantitatea este prea mică pentru a înlocui o masă.

„Deși cafeaua și ouăle sunt alimente de bază pentru micul dejun, cafeaua cu ouă tot nu este un înlocuitor adecvat pentru un mic dejun bogat în proteine”, subliniază O’Meara.

Aceasta recomandă ca proteinele să provină din mai multe surse, precum iaurt slab, brânză proaspătă, albușuri de ou, nuci sau semințe.

Un alt risc important este cel bacteriologic. Ouăle crude sau insuficient gătite pot conține salmonela, bacterie responsabilă de toxiinfecții alimentare. 

„Deși gălbenușul este amestecat cu cafea fierbinte, acea temperatură nu este de obicei suficientă pentru ca oul să fie considerat complet sigur pentru consum”, avertizează dieteticianul.

Pentru reducerea riscului, specialiștii recomandă utilizarea ouălor pasteurizate.

Cine ar trebui să evite băutura

Cafeaua cu ouă nu este recomandată anumitor categorii de persoane: persoane cu imunitate scăzută, femei însărcinate, persoane peste 65 de ani.

De asemenea, prudență este necesară în cazul celor care își monitorizează nivelul colesterolului sau aportul de zahăr.

Deși apreciată pentru gustul său cremos și popularitatea sa în mediul online, cafeaua cu ouă rămâne o băutură cu potențiale riscuri dacă este consumată frecvent.

