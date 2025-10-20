search
Luni, 20 Octombrie 2025
Volkswagen ID.4 Pro în Eurocharge 2025

Volkswagen ID.4 Pro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Volkswagen ID.4 Pro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica

Cum se prezintă Volkswagen ID.4 Pro după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.576 km.

Aș putea spune că Volkswagen are rolul său în a contribui la o acceptare mai rapidă a vehiculelor electrice. Sunt alți contractori care au făcut loc în gama lor unor modele electrice, chiar au expertiză ceva mai bogată în acest peisaj, dar nu și-au asumat riscul unei game paralele de modele electrice la cele clasice. Volkswagen și-a asumat riscul acesta, pe undeva avea nevoie de această poveste pentru a face uitată „sincopa cu emisiile”. Povestea a început prin 2016 când Volkswagen a început să prezinte pe la saloane conceptele ID. În timp a reușit să construiască perspectiva unei familii de modele, doar că de la idee la model de serie, de regulă au trecut între 3 și 5 ani.

Detalii exterior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Imaginea 1/7: Detalii exterior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii exterior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii exterior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii exterior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii exterior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii exterior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii exterior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii exterior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica

Dar astăzi avem ID.3, ID.4 – modelul din Eurocharge, ID. 5, ID.7, ID.Buzz. Mai sunt niște modele ID. Disponibile pe alte piețe( cea din China), și în următorii doi ani mai sunt programate ID.1, ID. Polo și ID.Cross.

Volkswagen ID.4 a venit pe lume în 2020, deci aș putea spune că nu mai este un model la prima tinerețe. Pe de altă parte, este unul dintre exemplele care ne arată cât de „maleabil” este un vehicul electric. Probabil VW a descoperit că lumea este mulțumită de cum arată modelul, dar ar avea așteptări mai mari pe parte dinamică. Drept urmare în 2024 modelul a primit un upgrade major pe parte de motorizare și mici modificări la interior.

Mașina

Volkswagen ID.4 Pro – Un crossover de clasă compactă, cu o lungime de 4.584 mm și un ampatament de 2.771 mm. Bateria are o capacitate utilă de 77 kWh, iar autonomia declarată este de 522 km. Tracțiune spate, 286 CP și 545 Nm. La stații AC poate trage cu până la 11 kW, iar la stații DC cu până la 175 kW. Preț model testat – 48.417 euro cu TVA inclus.

Bateria a rămas aceiași, cu o capacitate utilă de 77 kWh, dar motorizarea de 204 CP și 310 Nm este istorie, la fel cum sunt toate datele de consum, autonomie și încărcare.

Noul ID.4 Pro are un motor electric pe puntea spate de 286 CP și 545 Nm. Autonomia declarată a crescut de la 522 km la 550 km.

Volkswagen ID.4 Pro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Volkswagen ID.4 Pro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica

La capitolul performanțe dinamice vorbim acum despre o viteză maximă de 180 km/h (+20 km/h). Vechiul model ajungea la 100 km/h în 8,5 secunde, dar cu noua motorizare acest lucru se realizează în 6,7 secunde. 

ID.4 câștigă în eficiență, de la un consum mediu declarat de 17,2 kWh/100 km, acum s-a ajuns la o valoare de 15,9 kWh/100 km rulați.

Încărcarea la stații AC se realizează tot până la puteri de 11 kW, iar o încărcare completă la o astfel de stație durează 8 ore. Plusul semnificativ îl contorizăm la încărcarea DC. De la o capacitate de încărcare cu maxim 125 kW s-a ajuns la 175 kW. Timpul de încărcare de la 10% la 80% este de 28 minute.

Citește și: Vokswagen, dispusă să producă arme pentru Germania
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Imaginea 1/22: Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica
Detalii interior Volkswagen ID.4 Pro Foto: Autocritica

La interior ID.4 este echipat acum standard cu un display central 12.9 inch. Sistemul de operare este nou, mult mai rapid și cu funcții noi. Noi sunt și meniul sistemului infotainment și grafica acestuia. Comenzile de la baza display-ului central sunt acum iluminate. 

Cum se conduce

Pentru că îl am destul de proaspăt în minte și pe ID.4, cel de dinainte, pot spune că diferențele dinamice sunt majore. Inițial am găsit o mașină căreia îi era jenă să ofere toate resursele de jos, abia undeva spre 60-70 km/h aveai acces la toată puterea(cei 204 CP ințiali).

Noul ID.4 Pro este asemeni unui preparat care a fost condimentat corect de un șef bucătar cu experiență. Cei 286 CP și 545 Nm sunt acolo, atunci când sunt abuzați induc firesc o nervozitate punții spate. Mi-a plăcut faptul că electronica intervine dinamic, nu tăind agresiv livrarea puterii. În ciuda unei caroserii dezvoltate serios pe verticală, bateria poziționată în podea ajută la un plus de echilibru dinamic. 

Volkswagen ID 4 Pro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Imaginea 1/6: Volkswagen ID 4 Pro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Volkswagen ID 4 Pro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Volkswagen ID 4 Pro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Volkswagen ID 4 Pro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Volkswagen ID 4 Pro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Volkswagen ID 4 Pro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Volkswagen ID 4 Pro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica

Surprinzător de plăcut dinamic din spatele volanului, și am și avut decorul perfect pentru explorarea acestui caracter. Urcarea din Chur spre Hof Maran Arosa – un traseu de 32 de kilometri și 365 viraje. Absolut fabulos traseul. Unde trebuie să aveți grijă în cazul lui ID.4? Cu sistemul de frânare care lasă impresia că este ușor subdimensionat pentru masa mașinii și performanțe. Pe un astfel de traseu obosesc relativ repede.

Dar ID.4 Pro este o mașină de familie, iar de această sarcină se achită onorabil. Spațiu din belșug, confort și mult mai puține erori din partea sistemului infotainment ca în trecut. Avut câteva mici sincope de sincronizare cu Apple CarPlay de-a lungul zilei, dar am reușit să comunicăm de fiecare dată.

Citește și: Dacia Duster a preluat conducerea în segmentul B-SUV, după ce și-a depășit, în premieră, rivalii în Europa

Iar în ediția de săptămâna viitoare a Weekend Adevărul veți putea găsi un material cu rezumatul Eurocharge 2025. Un rezumat care include pe fiecare model din tur număr de încărcări, timp mediu de încărcare, energie consumată, prețul total al încărcărilor, comparație cheltuieli consum cu modele similare cu motorizări pe benzină și diesel. Informații care vă pot ajuta să vă zugrăviți o imagine cât mai clară despre cât de mult se apropie un model electric de nevoile dumneavoastră.

Preț mașină testată: 48.417 de euro cu TVA, prin BT Leasing: de la 609 de euro/lună

Partener principal: Schaeffler, încărcat de OMV eMotion, finanțat de BT Leasing de la Banca Transilvania, pus pe șosea de Michelin, tehnologizat de Server Config

În galeria foto veți găsi graficele pentru fiecare zi din tur cu toate datele relevante.

Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
Imaginea 1/8: Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 2 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 3 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 4 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 5 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 6 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 7 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 8 Foto: Autocritica
Auto

