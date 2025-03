Vokswagen, dispusă să producă arme pentru Germania

Volkswagen a declarat că este dispusă să construiască echipamente pentru armata germană ca parte a eforturilor Europei de rearmare.

Oliver Blume, directorul executiv al celui mai mare producător de mașini din Europa, a declarat că Volkswagen nu a fost încă abordată de potențiali parteneri, dar este dispusă să „se uite la concepte”.

Comentariile sale vin pe fondul discuțiilor privind reînarmarea Germaniei – determinate de temerile că Statele Unite ale lui Donald Trump își retrag sprijinul de pe continent. În ultima perioadă, mai mulți producători, inclusiv Rheinmetall și KNDS Group, s-au arătat dispuși să reutileze fabricile de piese auto pentru a produce arme.

Potrivit economiștilor, fabricile de automobile sunt capabile să își redirecționeze producția, având în vedere că exporturile de mașini ale Germaniei s-au înjumătățit de la vârful lor dinaintea pandemiei de Covid.

Întrebat marți dacă VW, care operează fabrici sub capacitate, este deschisă să producă echipamente militare, dl Blume a spus: „În primul rând, cred că, având în vedere situația geopolitică actuală, ceea ce vedem acum în Germania și Europa sunt exact deciziile corecte, în sensul că trebuie să investim mai mult pentru a fi din nou în siguranță. Nu suntem în discuții specifice despre ceea ce poate face Volkswagen. Părerea mea este că, dacă ar exista opțiunea de vehicule militare în viitor, ar trebui să ne uităm la concepte. Am făcut asta în trecut. Grupul Volkswagen are competență în domeniul auto. Suntem gata să oferim consultanță și consiliere. Suntem dispuși (să producem arme - n. red.), dar inițiativele vor fi prezentate de industria de apărare”

Perspectiva reînarmării europene a făcut ca acțiunile companiilor germane din apărare să crească pe măsură ce cresc producția, scrie The Telegraph.

În acest context, unele fabrici de mașini din Germania sunt reutilizate pentru a produce arme, în timp ce producătorii europeni se luptă cu o piață care nu a reușit să-și revină la nivelurile de dinainte de Covid.

Producția de armament este o oportunitate pentru producătorii auto

Din 2019, numărul de mașini noi vândute în Uniunea Europeană a scăzut de la 15,1 milioane la 10,6 milioane, potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile.

Exporturile anuale de mașini germane au scăzut, de asemenea, la jumătate, până la aproximativ 1,2 milioane, pe fondul concurenței acerbe din partea Chinei – care este acum cel mai mare exportator de mașini din lume.

Sander Tordoir, economistul-șef la Centrul pentru Reformă Europeană, a declarat că construirea de echipamente militare ar putea oferi „o nouă linie de afaceri” pentru producătorii de mașini cu probleme.

Angajamentele de a stimula cererea consumatorilor germani prin relaxarea regulilor bugetare de „frânare a datoriei” și declanșarea stimulentelor guvernamentale este puțin probabil să împingă fabricile la capacitatea maximă, a adăugat el.

„Ei le pot face pe amândouă. Germania și-a pierdut jumătate din exporturile nete de mașini, așa că există multă capacitate inactivă pentru a crește producția de vehicule electrice și militară”, a spus dl Tordoir.

Comentariile domnului Blume au venit în timp ce VW a raportat o scădere de 15% a profiturilor și a avertizat că este probabil ca creșterea să rămână stabilă în acest an, deoarece se pregătește să producă mai multe mașini electrice.

A raportat profituri de 19,1 miliarde de euro pentru 2024, în scădere față de 22,5 miliarde de euro în anul precedent.

Cu toate acestea, VW se pregătește și pentru impactul tarifelor impuse de domnul Trump asupra Canadei și Mexicului, unde VW produce unele mașini.

În același timp, compania se află într-o transformare radicală pentru a deveni mai competitivă față de mărcile chineze – un proces care implică eliminarea a 35.000 de locuri de muncă.