Ce contează cu adevărat pentru români când cumpără o mașină electrică

Românii, mai atenți la preț decât la tehnologii

În România, piața auto este încă dominată de mașinile convenționale, pe benzină și motorină, care reprezintă peste 80% din înmatriculări, în timp ce mașinile electrice abia ating 6%, iar hibridele aproape 10%, potrivit datelor APIA și Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile.

În orașele mari, consumatorii sunt atenți mai ales la preț, însă există un interes crescând pentru tehnologii care sporesc siguranța și confortul: asistența de urgență, sisteme antifurt și funcții digitale care permit actualizări regulate over-the-air.

În România, interesul pentru aceste funcții este în creștere, dar majoritatea consumatorilor consideră că ele ar trebui să facă parte din dotările de bază, mai degrabă decât să fie oferite contra cost. Totodată, confidențialitatea datelor rămâne o preocupare importantă, mai ales în cazul mașinilor conectate, care colectează informații despre locație, contacte și mesaje.

Ce țări pun preț pe performanța mașinii electrice

Pe plan global, studiul Deloitte 2026 Global Automotive Consumer Study, realizat pe aproximativ 28.500 de participanți din 27 de țări, arată că factorul decisiv în alegerea unei mașini variază semnificativ între regiuni. Prețul este principalul criteriu pentru germani (54%) și japonezi (52%), calitatea primează pentru britanici (60%), consumatorii din Asia de Sud-Est (59%), americani și indieni (58%), iar performanța autovehiculului este cea mai importantă pentru chinezi (40%) și sud-coreeni (54%).

Consumatorii sunt, însă, dispuși să plătească suplimentar pentru dotări care sporesc siguranța: asistența de urgență în caz de accident este apreciată de peste 70% dintre consumatorii din India, China și Coreea, iar sistemele antifurt sunt esențiale pentru 83% dintre consumatorii din Asia de Sud-Est, circa două treimi dintre britanici și americani și mai mult de jumătate dintre germani.

Motorizare și mașini electrice

În ceea ce privește motorizarea, interesul pentru mașinile electrice a revenit ușor după scăderea din ultimii doi ani, influențată de dezbaterile privind eficiența politicilor de mediu. Totuși, motoarele clasice rămân dominante în SUA (61%), Asia de Sud-Est (53%), India (50%) și Germania (49%). Pentru cei care aleg electricul, argumentele variază: costul redus cu alimentarea este decisiv în Coreea, SUA, Asia de Sud-Est și Marea Britanie, protecția mediului contează mai mult pentru germani, experiența condusului este importantă pentru indieni, iar chinezii apreciază viteza de încărcare și autonomia.

Griji față de autonomia bateriei

Consumatorii rămân precauți în privința autonomiei bateriei, siguranței tehnologiei, disponibilității stațiilor de încărcare și timpului de alimentare. În același timp, vehiculele software-defined, care permit actualizări continue și personalizare bazată pe inteligență artificială, sunt mai apreciate de consumatorii din Asia, în timp ce germanii și japonezii sunt mai reticenți.

Bogdan Barbu, consultant pentru sectorul Auto Deloitte România, a explicat că revenirea interesului pentru mașinile electrice arată că tranziția către mobilitatea cu emisii zero rămâne o prioritate definitorie a industriei auto, atât la nivel global, cât și în Uniunea Europeană. „În UE, înmatriculările de hibride electrice au reprezentat aproape 35% din piață în 2025, în timp ce cota de piață a autovehiculelor pe benzină și motorină a scăzut la 35,5% față de 45% în 2024. Totuși, sectorul auto european rămâne sub presiune față de competitorii asiatici, care avansează rapid pe segmentul electricelor și în ceea ce privește dotările digitale”, a spus el.

În România, această presiune se simte mai ales în orașele mari, unde infrastructura pentru mașini electrice este încă în dezvoltare, iar consumatorii sunt încă mai atenți la preț decât la tehnologiile inteligente. Totuși, trendul global indică o creștere constantă a interesului pentru vehicule hibride și electrice, iar producătorii locali și importatorii au început să diversifice ofertele pentru a răspunde noilor așteptări.