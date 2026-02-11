Panică pe autostradă pentru un șofer. Bateria mașinii electrice a scăzut de la 48% la 1%: „M-am speriat îngrozitor, mi-a stat inima în loc”

Bateria mașinii electrice a unui șofer din Norvegia s-a descărcat brusc în timp ce circula pe autostradă, de la 48% la 1%. Incidentul, petrecut în prima zi de Crăciun, s-a încheiat însă favorabil pentru proprietar, după ce compania de asigurări a declarat autoturismul daună totală și i-a oferit despăgubiri la valoarea de piață.

Bărbatul se întorcea acasă, la Lillestrøm, din Drammen, după ce petrecuse sărbătorile la fiul său. La jumătatea drumului, bateria Nissan-ului său Leaf, vechi de șapte ani, a scăzut brusc de la 48% la doar 1%, relatează publicația motor.no.

„Procentul a scăzut de la 48 la 1. M-am speriat îngrozitor, mi-a stat inima în loc”, a povestit șoferul.

Șoferul a reușit să ajungă în siguranță acasă după ce, pe un sector de drum mai plat și în ușoară coborâre, nivelul bateriei a crescut temporar, suficient pentru a continua deplasarea. Experiența însă l-a făcut anxios legat de autonomia vehiculului.

Defecțiune la bateria de înaltă tensiune

După incident, bărbatul a contactat dealerul de la care achiziționase mașina, însă, întrucât garanția expirase, a fost îndrumat către compania de asigurări. Procedura s-a desfășurat rapid.

Potrivit directorului de comunicare din cadrul companiei de asigurări Fremtind, devizul de reparație întocmit de service a indicat „o defecțiune internă la bateria de înaltă tensiune”.

Costul reparației depășea valoarea de piață a autoturismului, astfel că asiguratorul a decis declararea daunei totale și răscumpărarea mașinii. Proprietarul urmează să primească 130.000 de coroane norvegiene (aproape 11.518 euro), sumă pe care o consideră corectă.

„Este un preț bun. Acum aștept doar să fie ridicată mașina și să primesc banii”, a spus acesta.

O problemă reclamată și de alți proprietari

Cazul este considerat un exemplu pozitiv de soluționare rapidă. O avocată a descris situația drept „o adevărată poveste cu final fericit”, subliniind că mulți șoferi se confruntă cu proceduri mult mai îndelungate în cazuri similare.

În ultimii ani, mai mulți proprietari de Nissan Leaf au reclamat scăderi bruște și inexplicabile ale nivelului bateriei, o problemă care a generat numeroase dificultăți.

Deși a fost despăgubit, norvegianul spune că este dezamăgit de faptul că o mașină de doar șapte ani, cu 87.000 de kilometri la bord, ajunge să fie casată. „Este trist. Nu a rulat foarte mult”, a spus el.

Reprezentanții companiei de asigurări precizează că vehiculul va fi dezmembrat, iar piesele reutilizabile vor fi folosite în alte reparații. După 11 ani de experiență la volanul mașinilor electrice, păgubitul spune că va lua în calcul, pe viitor, să revină la un autoturism pe benzină sau diesel.