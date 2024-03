Prețul de lux cu care se vinde „Tesla de Cluj”, prima mașină electrică made în România VIDEO

Prototipul primei mașini electrice concepute și produse în România, la Cluj, se vinde cu 450.000 de euro. Mașina are o autonomie de 300 de kilometri și este o bijuterie tehnologică cu motoare în roți, oglinzi retrovizoare înlocuite cu camere video, portiere cu senzori.

„Tesla de Cluj” a fost prezentată, zilele trecute, la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, în cadrul unei manifestări ştiinţifice dedicate noilor tehnologii.

Florin Dehelean, unul dintre investitori, a precizat, pentru „Adevărul”, că mașina se vinde cu 450.000 de euro, iar banii vor fi reinvestiți în continuarea proiectului.

„Noi ne diferenţiem prin faptul că mergem direct la client. Şi mergem la un client care doreşte o maşină personalizată. Viitorul acestei maşini este că încercăm prin această maşină să transpunem o posibilă colaborare sau atragere de investitori pentru o linie de asamblare sau de producţie în România pentru a crea diferite maşini sau modele care să satisfacă nevoile anumitor clienţi” a explicat, Dehelean, la evenimentul amintit.

El a mai precizat că maşina are o autonomie de 300 de kilometri şi poate atinge viteza de 140 km/oră. Prototipul produs la Cluj este o maşină sport, de lux, destinată clienţilor care îşi doresc un produs personalizat, a mai precizat investitorul.

„Bijuteria” tehnologică din Cluj

Reporterul „Adevărul” a avut ocazia, în toamna anului trecut, când mașina a fost omologată de RAR, să facă o tură cu mașina electrică.

Cea mai mare provocare pentru prototip au fost denivelările de pe anumite străzi ale orașului, în contextul în care mașina este foarte joasă, având un design de bolid sport. Cu toate acestea nu putem să spunem că avem de a face cu o mașină sport, cu accelerație „nervoasă”. În teste, a ajuns la 127 de kilometri la oră, iar cele două motoare din roți asigură echivalentul a 200 de cai putere.

Automobilul care nu are încă un nume a urcat fără probleme rampele de pe Calea Turzii, întorcând privirile multor participanți la trafic. Mașina are o lungime de 4,9 metri și o lățime de 2,1 metri, fiind realizată din fibră de carbon. Are o stabilitate excelentă în curbe.

Nu sunt probleme nici în ceea ce privește siguranța în trafic, automobilul fiind realizat pe șasiu de Audi A 8 ranforsat cu un sistem „roll cage bar” folosit la mașinile de curse. Mașina are nu mai puțin de cinci ecrane: tableta centrală cunoscută de la Tesla model S – unde sunt monitorizați parametrii mașinii -, tableta care asigură partea de divertisment, două monitoare care transmit imagini de la camere retrovizoare și ecranul bordului din fața șoferului.

RAR a omologat mașina. A „închis ochii” la lipsa cheii

„Este o mașină construită de la zero și ne-am lovit de foarte multe lucruri, având în vedere că vorbim despre o industrie care are peste 100 de ani vechime și care trebuie să se reinventeze. Într-un fel, facem și noi parte din acest proces de reinventare”, a susținut Voicu Oprean, fondatorul companiei din domeniul IT, Arobs și principalul investitor în proiect, în timp ce se afla la volanul mașinii în zona Iulius Mall din Cluj-Napoca.

RAR a omologat mașina, zilele trecute, și a eliberat numere de înmatriculare de teste. După o muncă de circa patru ani și o investiție de o jumătate de milion de euro, Voicu Oprean, care a înmatriculat prima Tesla de la noi din țară, și-a îndeplinit visul de a conduce o mașină electrică concepută și produsă la Cluj.

Una dintre cele mai mari probleme cu care s-a confruntat la RAR a fost lipsa cheii. „Până la urmă i-am convins, deoarece sunt din ce în ce mai multe mașini fără cheie pe piață. Dacă era să se respecte litera legii, probabil trebuia o mică cheiță și un lăcățel acolo”, a spus Oprean zâmbind.

Voicu Oprean a listat Arobs la bursă

Când se va putea fi cumpărată

La o mașină în anii 90, testarea dura câțiva ani, dar acum s-a redus foarte mult această perioadă. „Noi încercăm să accelerăm acest proces, mai ales că avem expertiză în zona de automotive”, a precizat CEO-ul Arobs.

Întrebat când s-ar putea achiziționa o astfel de mașină, el a avansat două variante: „Cea promovată de Elon Musk, care dă cel mai scurte termene ca să motiveze echipa și variantă mai realistă, care în cazul nostru ar fi de 1-2 ani”.

Oprean susține că planul este producerea unei serii limitate de 5-10 mașini, fază pentru care ar fi necesară o investiție de circa 5 milioane de euro. Până acum investiția s-a ridicat la 500.000 de euro. „Încercăm să găsim acele proiecte inovative de finanțare europeană la care să obținem finanțare și la care să contribuim și noi ca și consorțiu de firme”, spune CEO-ul.

Proiectul este dezvoltat de start-up-ul Newcar4future S.R.L, care a colaborat cu entități precum Arobs, Universitatea Tehnică, Rombat, iar designul a fost realizat de Szabo Peter, cel care a proiectat prima mașină cu caroserie din lemn din România.