Partidele de extremă dreapta din Europa cer o poliție în stil ICE. „Un ciclu de violență care riscă să fie generalizat”

Mai multe partide și politicieni de extremă dreapta din Europa au stârnit controverse, după ce au cerut înființarea unei forțe de poliție inspirată de Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE) în țările lor, scrie POLITICO.

ICE, care aplică legile federale privind controlul granițelor, vamă, comerț și imigrație, a fost implicată în numeroase scandaluri după ce agenții săi au ucis doi cetățeni americani în ultimele săptămâni, în contextul eforturilor administrației Trump de a deporta imigranți fără documente legale.

Acest lucru nu i-a descurajat însă pe membrii filialei bavareze a partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și pe cei ai partidului belgian Vlaams Belang, care au propus unități de poliție inspirate de ICE, provocând un val de reacții din partea opoziției politice.

În ianuarie, filiala bavareză a AfD a anunțat că va prezenta în parlamentul regional un plan pentru o unitate de poliție axată pe deportarea imigranților care au intrat ilegal în țară, ca parte a unui set de măsuri pentru reducerea imigrației neautorizate, potrivit unui document intern al partidului citat de presa germană.

„Pe lângă zborurile de deportare organizate de stat, solicităm crearea unei unități de azil, anchetă și deportare în cadrul poliției bavareze”, a declarat lidera grupului parlamentar AfD, Katrin Ebner-Steiner. Sindicatul Poliției Bavareze a precizat că nu există o bază legală pentru o astfel de unitate de deportare.

Idei similare în Belgia și Franța

Partidul Vlaams Belang din Belgia intenționează să depună în zilele următoare o propunere similară. Deși deputata Francesca Van Belleghem a respins comparația cu ICE, susținând că unitatea belgiană ar rămâne parte a poliției existente și nu o agenție federală separată, detaliile planului indică altceva: ofițeri specializați în fiecare zonă de poliție, unități complete în marile orașe și în zonele de frontieră și agenți care vânează activ imigranții fără documente legale.

„În loc să înregistrăm imigranții ilegali doar atunci când sunt prinși întâmplător, unitatea ar căuta activ persoanele fără statut legal”, a declarat Van Belleghem pentru POLITICO, adăugând: „Nu permitem ca propunerile noastre naționale să fie dictate de contextul internațional.”

În Franța, între timp, liderul de extremă dreapta și fondatorul partidului Reconquête, Éric Zemmour, nu a exclus ideea într-un interviu TV, când a fost întrebat dacă Franța ar trebui să aibă o forță de poliție asemănătoare cu ICE. „Ar trebui adaptată la Franța și la instituțiile franceze. Dar va trebui să fim necruțători”, a declarat Zemmour pentru BFMTV.

„Pozițiile anti-imigrație au fost normalizate”

Politologul Laura Jacobs, de la Universitatea din Antwerpen, a spus că unele partide de extremă dreapta sunt atente să nu se asocieze direct cu Trump, pentru a nu-și afecta imaginea, dar „fac referire, într-adevăr, la o forță de poliție similară”.

„Aceasta se încadrează într-o tendință mai largă … în care măsurile stricte și pozițiile anti-imigrație au fost normalizate, partidele de extremă dreapta împingând limitele”, a explicat Jacobs, inspirându-se din politicile lui Trump.

Apelurile partidelor de extremă dreapta au fost întâmpinate cu critici dure din partea adversarilor politici.

Cei care promovează astfel de idei „au ieșit din spectrul democratic și nu pot fi normalizați”, a declarat europarlamentarul german Damian Boeselager, din partea Verzilor.

Co-președinta grupului Stânga din Parlamentul European, Manon Aubry, a adăugat: „Politicile de extremă dreapta fac parte dintr-un ciclu de violență care trebuie contestat de la început, altfel riscă să fie generalizat. Dacă acceptăm chiar și modelul ICE ca parte a dezbaterii politice, lupta este deja pierdută.”

Uniunea Europeană își înăsprește politica de migrație pentru a contracara ascensiunea partidelor de extremă dreapta. Luna trecută, Comisia Europeană a prezentat o strategie de migrație pe cinci ani, subliniind „diplomația fermă pentru migrație” pentru a determina țările terțe să împiedice imigranții neautorizați să ajungă în Europa și să preia înapoi cetățenii care nu au dreptul să rămână.