 Elon Musk a prezentat noul Tesla Roadster: mașina care zboară, se răsucește în aer și sare peste alte vehicule | adevarul.ro
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Video Elon Musk a prezentat noul Tesla Roadster: mașina care zboară, se răsucește în aer și sare peste alte vehicule

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Tesla a prezentat noul Roadster, un automobil electric dezvoltat împreună cu SpaceX, care ar putea accelera de la 0 la aproape 100 km/h în doar 0,81 secunde. Prototipul prezentat de Elon Musk în Texas a executat și manevre spectaculoase, inclusiv deplasarea cu roțile în sus și salturi cu rotații în aer, folosind propulsoare cu aer comprimat.

Tesla a prezentat noul Roadster
Tesla a prezentat noul Roadster Foto: X/Tesla

Demonstrația a avut loc joi seara, la un centru de testare SpaceX din McGregor, Texas, și a fost concepută pentru a arăta capacitățile tehnologice ale viitorului automobil electric. Spre deosebire de mașinile sport convenționale, noul Roadster folosește un sistem de propulsie suplimentar dezvoltat cu ajutorul tehnologiei SpaceX, scrie Mediafax.

„Avem nevoie de un public care să demonstreze că nu este inteligență artificială sau superinteligență”, a declarat Elon Musk în fața participanților, făcând referire la posibilitatea ca demonstrația să fie confundată cu imagini generate artificial.

Promite o accelerație de 0,81 secunde până la 97 km/h

În timpul evenimentului, Tesla a prezentat o înregistrare în care automobilul accelerează de la 0 la 60 de mile pe oră într-o secundă. Ulterior, un test demonstrativ a indicat un timp de 0,81 secunde, echivalentul unei accelerații de la 0 la aproximativ 97 km/h.

Performanța ar plasa automobilul într-o categorie extremă chiar și în comparație cu supercarurile electrice, însă rezultatul prezentat privește prototipul și nu a fost însoțit de o fișă tehnică completă sau de o verificare independentă.

Sistemul folosește propulsoare cu gaz rece, alimentate cu aer comprimat la presiune ridicată. Elon Musk a afirmat că acestea generează o forță de împingere de 80 de kilonewtoni și nu necesită combustibil separat.

Tesla a demonstrat și cum prototipul se ridică de la sol, execută rotații în aer și sare peste alte automobile. Aceste funcții sunt prezentate drept unele dintre principalele elemente distinctive ale viitorului Roadster, deși utilitatea lor în traficul obișnuit rămâne neclară.

Poate circula cu roțile în sus

O altă funcție prezentată de Elon Musk este capacitatea automobilului de a se deplasa cu roțile în sus. Potrivit acestuia, ventilatoarele de aspirație montate pe vehicul generează o forță de apăsare de peste două ori mai mare decât accelerația gravitațională, contribuind la menținerea aderenței.

Tesla Roadster, cucerirea stelelor şi miturile futurismului

Musk a susținut că această tehnologie, combinată cu accelerația puternică, ar putea permite noului Roadster să depășească recordurile existente pe circuitele de curse. Tesla nu a prezentat însă date complete care să confirme aceste afirmații în condiții independente de testare.

Propulsoarele au produs un zgomot puternic în timpul demonstrației. Utilizarea lor ar putea ridica probleme legate de siguranță, de efectele jetului de aer comprimat și de posibilitatea folosirii acestor funcții în afara unor spații special amenajate.

Pentru șoferii din România, asemenea caracteristici ar avea, cel puțin în prezent, mai degrabă un rol demonstrativ decât unul practic. Manevrele aeriene nu sunt compatibile cu circulația obișnuită pe drumurile publice, iar utilizarea unui vehicul în configurații care implică desprinderea de sol ar putea intra sub incidența unor reglementări suplimentare.

Noul Tesla Roadster ar urma să intre în producție în 2028

Tesla a anunțat trei versiuni ale automobilului: Performance, Thrust și Rocket. Conform informațiilor prezentate, numai varianta Rocket va include propulsoarele necesare pentru deplasarea pe verticală.

Producătorul american a indicat anul 2028 drept termen pentru începerea producției și a insistat că acesta nu este doar un obiectiv estimativ. Totuși, prețul și specificațiile complete nu au fost comunicate.

Lansarea vine după o perioadă îndelungată de așteptare. Tesla a început să accepte depozite pentru noua generație Roadster cu aproape zece ani în urmă. În 2018, compania a trimis în spațiu un exemplar roșu al primei generații, la bordul unei rachete Falcon Heavy construite de SpaceX. La volan se afla un manechin numit Starman.

În 2017, Tesla anunța pentru noul Roadster o accelerație de la 0 la 60 de mile pe oră în cel mult 1,9 secunde, o viteză maximă de aproximativ 402 km/h și o autonomie de circa 998 de kilometri. Aceste valori au fost prezentate la momentul respectiv drept obiective de performanță, nu drept specificații confirmate pentru modelul de serie.

Pentru piața din România, rămân de clarificat prețul de comercializare, disponibilitatea și configurațiile care vor putea fi comandate în Europa. Până atunci, noul Roadster rămâne unul dintre cele mai ambițioase proiecte anunțate de Tesla, dar și un model ale cărui performanțe și termen de lansare trebuie confirmate prin producția de serie.

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