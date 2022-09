Drum București - Timișoara și retur cu 95 de lei: „M-am abătut de la traseu pentru a încărca gratis”

Un proprietar de Dacia Spring (mașină cu motor electric) a explicat pe un grup dedicat proprietarilor de Dacia Spring cum a reușit să facă un drum București – Timișoara și retur de peste 1.300 de kilometri cu doar 95 de lei.

Potrivit proprietarului de Dacia Spring, pe tot traseul în mașină au fost doi adulți și un copil de trei ani și „portbagajul plin până la refuz, plus ce nu a încăput în portbagaj pe locul liber pasager”.

„Încărcare gratuită în București, încărcare gratuită la Curtea de Argeș ( m-am abătut de la traseu pentru a încărca gratis. Și la întoarcere, dar nu am mai ajuns in timpul programului și am găsit statia închisă) încărcat Enel X la Sibiu doar cât să ajung la Deva, încărcat full la Deva tot Enel X”, a explicat bărbatul.

Șoferul a arătat că în momentul în care a ajuns în Timișoara mai putea parcurge 95 de kilometri.

„Încărcare gratuită in Timișoara ,plimbat vreo două sute de km pe acolo în trei zile. Retur, încărcat gratuit în Timișoara, la Deva cât să ajung până la Sibiu, la Sibiu full, am ajuns la Pitești cu ocolire pe la Curtea de Argeș, în speranța că ajung să încarc gratuit la Lidl. La Pitești tot Enel X. Cât să ajung la București. La Stațiile Enel X, mi-am făcut un abonament lunar 140 lei pentru 120 de kW. Am consumat din abonament 81 kw. Restul încărcărilor au fost gratuite, în București, Timișoara și una la Curtea de Argeș”, a mai relatat șoferul.

Potrivit bucureșteanului, la Timișoara a întâlnit „un lucru foarte ciudat”. „Acolo se folosește aplicația plugshare pentru a te programa la încărcare, nu pentru a-ți semnala prezența la stație. Adică la ei așteptarea înseamnă programare!”, a mai punctat proprietarul de Dacia Spring, care a pus și concluziile: „În jur de 1300 de kilometri parcurși, consumul mediu de 11,5 kw la 100 de km, viteza medie 65,2 km/h, cu 92 km/h pe autostradă”.

Răspunzând unui comentariu, bărbatul a explicat și cât a durat să parcurgă traseul. „Plecat la 8.30 din București. La ora 22.00 în aceeași zi beam berea cu fratele în Timișoara”, a mai arătat proprietarul de Dacia Spring.