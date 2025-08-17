search
Duminică, 17 August 2025
Ultimele știri

Andrew Tate, lăsat fără avansul de 180.000 de lire dat pentru un Aston Martin. Banii proveneau din evaziune fiscală și spălare de bani

Publicat:

Poliția din Devon și Cornwall a confiscat 180.000 de lire sterline de la Andrew Tate, reprezentând avansul pentru un supercar Aston Martin, după ce anchetatorii au stabilit că banii proveneau din evaziune fiscală și spălare de bani.

Judecătorii l-au lăsat pe Andrew Tate fără avansul pentru o mașină nou-nouță / Sursa foto: Reuters
Judecătorii l-au lăsat pe Andrew Tate fără avansul pentru o mașină nou-nouță / Sursa foto: Reuters

Joi, la Tribunalul Westminster Magistrates' Court, s-a aflat că influencerul britanico-american plătise avansul pentru un model special Valhalla, în 2021.

Potrivit poliției, banii proveneau din evaziune fiscală și spălare de bani, iar forțele de ordine au obținut ordine de înghețare a conturilor și de confiscare în baza Legii privind veniturile din infracțiuni (Proceeds of Crime Act). Andrew și fratele său, Tristan Tate, nu s-au opus acestor ordine, potrivit BBC.com.

Suma se adaugă celor 2,7 milioane de lire confiscate de la frați în decembrie 2024, după ce aceeași instanță a stabilit că nu au plătit taxe pentru venituri de 21 de milioane de lire obținute din afaceri online. În acel caz, detectivii au legat direct o parte din venituri de acuzațiile de trafic de persoane cu care cei doi frați se confruntă în România. 

Ce acuzații i-au adus anchetatorii în fața instanței de judecată 

Sarah Clarke KC, reprezentând Poliția din Devon și Cornwall, a declarat în fața judecătorului că fondurile folosite pentru avans proveneau din evaziune fiscală, evaziune din TVA și spălare de bani. 

Ea a explicat că banii depuși la Aston Martin proveneau inițial dintr-un cont de criptomonede Coinbase, care deținea mai multe monede virtuale achiziționate cu fonduri provenite din activitățile de afaceri ale fraților Tate.

Pe acești bani nu au fost plătite taxe sau TVA, a adăugat ea. 

Comisarul detectiv-șef Jon Bancroft, din cadrul Poliției Devon și Cornwall, a declarat: „Această ultimă hotărâre urmează cererilor depuse împotriva fraților Tate, care au dus în decembrie 2024 la o decizie favorabilă și la confiscarea a aproape 2,7 milioane de lire provenite din activități infracționale.

Încă de la început am urmărit să demonstrăm că Andrew și Tristan Tate și-au eludat obligațiile fiscale și au spălat bani. Am reușit să dovedim acest lucru atunci și am reușit din nou săptămâna aceasta.

Oamenii din Devon și Cornwall vor beneficia de banii confiscați, care vor fi reinvestiți pentru prevenirea criminalității, sprijinirea victimelor și a persoanelor vulnerabile, dar și pentru a finanța cauze importante.”

El a adăugat că rezultatul demonstrează modul în care poliția va continua să „urmărească fără încetare toate fondurile provenite din infracțiuni, fără teamă sau favoruri”.

Andrew Tate lăuda România ca fiind „sigură” și „fără poliție”

  Andrew Tate a postat pe X (fostul Twitter) un mesaj care a stârnit controverse puternice: „Străzi pline de viață la ora 23:00, fără niciun polițist la vedere, în România. În orice țară occidentală, acest mediu ar fi fost distrus de tineri înarmați și violenți din țări străine. Dar în România, rasistă și omogenă, societatea încă funcționează. Rasismul îți protejează țara.” 

Acest mesaj a fost criticat dur în mediul online, fiind acuzat de instigare la ură și promovare a intoleranței. 

În aceeași postare, Tate a continuat cu un ton critic la adresa țărilor occidentale: „Toată viața de noapte a murit în Occident, în afară de cluburile ultra-luxoase cu acces controlat, din cauza riscului constant de moarte. Occidentul a căzut.”

Fost kickboxer și personalitate online, Andrew Tate s-a făcut remarcat prin discursuri extrem de controversate despre femei, societate, migrație și superioritate culturală. Deși se autointitulează „fan al României”, multe dintre mesajele sale au fost criticate pentru prejudicii aduse imaginii țării și pentru alimentarea unor stereotipuri rasiale și sociale.

